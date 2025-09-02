Dàn nghệ sĩ, người đẹp nhân ái xả ảnh độc ở lễ diễu hành 2/9

TPO - Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình rực rỡ trong lễ diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sau sự kiện, nhiều nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh và bày tỏ niềm tự hào khi góp mặt trong đại lễ A80.