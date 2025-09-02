Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Dàn nghệ sĩ, người đẹp nhân ái xả ảnh độc ở lễ diễu hành 2/9

Trạch Dương

TPO - Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình rực rỡ trong lễ diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sau sự kiện, nhiều nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh và bày tỏ niềm tự hào khi góp mặt trong đại lễ A80.

anh-man-hinh-2025-09-02-luc-101539-sa.png
anh-man-hinh-2025-09-02-luc-101528-sa.png
Sau khi hoàn thành lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9, dàn nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc tự hào khi góp mặt trong khối Thể thao - Văn hóa. “Là người con của dân tộc Việt Nam, tôi biết ơn cha ông khi được sống trong hòa bình. Được tham gia diễu hành là vinh dự lớn lao, tôi trân quý và biết ơn, tự nhắc bản thân cần cố gắng nhiều hơn", Hoa hậu Nhân ái Trần Mỹ Huyền chia sẻ.
anh-man-hinh-2025-09-02-luc-101505-sa.png
anh-man-hinh-2025-09-02-luc-101456-sa.png
Trần Mỹ Huyền hiện hoạt động trong lĩnh vực diễn giả, MC và là người truyền cảm hứng. Với cô, việc được tham gia sự kiện lần này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là trải nghiệm quý báu trong hành trình lan toả tình yêu quê hương đất nước đến cộng đồng. Trần Mỹ Huyền và lưu khoảnh khắc "80 năm có một" cùng Đen Vâu, NSND Lê Khanh.
542616175-1300321848141096-1409148861306662615-n.jpg
542709039-1300302954809652-1468556761820222475-n-2463.jpg
Mỹ Tâm đăng ảnh chụp cùng "khối thiếu nhi" và bé Thủy Tiên. Cô bé 7 tuổi góp giọng cùng Mỹ Tâm trong phần mở đầu tiết mục đồng diễn "Khí phách Việt Nam" sau lễ diễu binh, diễu hành A80.
541509036-1300342091472405-6700620351152059958-n.jpg
Khoảnh khắc được Mỹ Tâm mô tả là "đang cất vang tiếng hát giữa Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng" thu hút hơn 102.000 lượt tương tác trên mạng xã hội.
z6968539949862-08a7a07bf7a8354addb1e5613821596f.jpg
z6968539940694-303ec43f05cfcfae5f9ab9bfed5f44e9.jpg
Phương Mỹ Chi đăng ảnh chụp cùng Mỹ Tâm. Quán quân Em xinh say hi cũng góp mặt trong dàn nghệ sĩ biểu diễn kết màn đại lễ A80.
z6968638685207-40f28875ecb22ecd01fd32cd9f7b59e0.jpg
z6968638646970-5fb032a469427f594982fd29d7e11b93.jpg
z6968638682110-fd126297cb6cb6df4b6753cab370047b.jpg
z6968638567759-79f9a321cdf570eb8457f5b933df0ee6.jpg
Nguyên Khang chụp ảnh cùng nguyên dàn nghệ sĩ trong lễ diễu hành sáng 2/9. "Những kỷ niệm với A80 mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Hạnh phúc, tự hào, ấm áp và thiêng liêng", nam MC viết.
z6968554641902-7b60828363b393524e59c2a713c1365b.jpg
z6968554611888-502d30110e26e9aaea27c7456be5f381.jpg
Huỳnh Lập gây cười với khoảnh khắc đọ chiều cao cùng Đen Vâu. Từ buổi sơ duyệt, tổng duyệt đến lễ chính thức mừng Tết Độc lập, nam diễn viên gây cười với loạt ảnh và caption hài hước.
z6968643396387-2b1a973aa9e1fb9aad3b1e699844e7e4.jpg
z6968643385662-4bc582ec6412b922059e6317deb52115.jpg
Hiếu Nguyễn cho biết anh tự hào khi được đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành và biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình. "Khoảnh khắc được hòa cùng khí thế hào hùng của ngày lễ trọng đại, tôi càng thấy rõ niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn thế hệ cha anh", nam diễn viên chia sẻ thêm.
z6968541031264-45835907df450afaef56b267703a03d5-1914.jpg
Đức Phúc ghi lại khoảnh khắc trước giờ bước ra diễu hành và biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình. "Hướng về đại lễ. Ngay lúc này, Đức Phúc đã sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A 80", nam ca sĩ viết.
z6968605455492-3e58da42c6228a87bb22f9b99fa2f5a1.jpg
Ninh Dương Lan Ngọc xả ảnh chụp cùng Hoàng Yến Chibi, Song Luân. Nữ diễn viên cho biết 200 nghệ sĩ khối Thể thao - Văn hóa đã sẵn sàng cho đại lễ A80.
z6968601951115-2f06883ab81f1b44682491ab40e2e0f8.jpg
Rapper Tiến Đạt cho biết dàn nghệ sĩ có mặt từ 1h30 để chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt. Trong ảnh là MONO, Phan Mạnh Quỳnh và Tiến Đạt (từ trái sang).
z6968550434740-e3e0359b701a1712c529981c4475cbfc.jpg
Trương Quỳnh Anh đăng ảnh chụp cùng dàn nghệ sĩ như Kiều Anh, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập, Trang Pháp, MONO, Quốc Thiên... "Một đêm không ngủ cùng ngày vui của đất nước! Chúng em đã sẵn sàng cho A80", nữ ca sĩ viết.
Trạch Dương
