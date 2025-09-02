Dàn nghệ sĩ, người đẹp nhân ái xả ảnh độc ở lễ diễu hành 2/9

TPO - Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình rực rỡ trong lễ diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sau sự kiện, nhiều nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh và bày tỏ niềm tự hào khi góp mặt trong đại lễ A80.
Sau khi hoàn thành lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9, dàn nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc tự hào khi góp mặt trong khối Thể thao - Văn hóa. “Là người con của dân tộc Việt Nam, tôi biết ơn cha ông khi được sống trong hòa bình. Được tham gia diễu hành là vinh dự lớn lao, tôi trân quý và biết ơn, tự nhắc bản thân cần cố gắng nhiều hơn", Hoa hậu Nhân ái Trần Mỹ Huyền chia sẻ.
Trần Mỹ Huyền hiện hoạt động trong lĩnh vực diễn giả, MC và là người truyền cảm hứng. Với cô, việc được tham gia sự kiện lần này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là trải nghiệm quý báu trong hành trình lan toả tình yêu quê hương đất nước đến cộng đồng. Trần Mỹ Huyền và lưu khoảnh khắc "80 năm có một" cùng Đen Vâu, NSND Lê Khanh.
Mỹ Tâm đăng ảnh chụp cùng "khối thiếu nhi" và bé Thủy Tiên. Cô bé 7 tuổi góp giọng cùng Mỹ Tâm trong phần mở đầu tiết mục đồng diễn "Khí phách Việt Nam" sau lễ diễu binh, diễu hành A80.
Phương Mỹ Chi đăng ảnh chụp cùng Mỹ Tâm. Quán quân Em xinh say hi cũng góp mặt trong dàn nghệ sĩ biểu diễn kết màn đại lễ A80.
Nguyên Khang chụp ảnh cùng nguyên dàn nghệ sĩ trong lễ diễu hành sáng 2/9. "Những kỷ niệm với A80 mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Hạnh phúc, tự hào, ấm áp và thiêng liêng", nam MC viết.
Huỳnh Lập gây cười với khoảnh khắc đọ chiều cao cùng Đen Vâu. Từ buổi sơ duyệt, tổng duyệt đến lễ chính thức mừng Tết Độc lập, nam diễn viên gây cười với loạt ảnh và caption hài hước.