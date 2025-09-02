'Mưa đỏ' 400 tỷ đồng, tăng phi mã

TPO - "Mưa đỏ" cán mốc doanh thu 400 tỷ đồng sau 11 ngày ra rạp. Phim cháy vé tại các cụm rạp ở Hà Nội và TPHCM, tạo nên cơn sốt hiếm có và liên tiếp lập kỷ lục.

Tính đến 9h sáng 2/9, Mưa đỏ thu thêm 26,9 tỷ đồng từ 278.000 vé/5.643 suất chiếu. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền cán mốc 400 tỷ đồng sau 11 ngày công chiếu. Trong ngày 1/9, phim thu hơn 50 tỷ đồng. Đây là thành tích đáng mơ ước của bất kỳ bộ phim chiếu rạp nào.

Từ ngày ra rạp, bộ phim lấy bối cảnh và hư cấu sự kiện lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị nhận đánh giá tích cực. Đến khi bước vào kỳ nghỉ Tết Độc lập, doanh thu của phim tăng phi mã.

Trong ba ngày cuối tuần, bộ phim gần như áp đảo tuyệt đối khi đem về 122,1 tỷ đồng từ 1,25 triệu vé/14.090 suất chiếu, chiếm hơn 80% tổng doanh thu toàn thị trường cuối tuần (152,1 tỷ đồng).

Theo đại diện Box Office Vietnam, Mưa đỏ có mức lấp đầy đạt hơn 68%, liên tục cháy vé tại các cụm rạp ở Hà Nội và TPHCM, tạo nên cơn sốt hiếm có và liên tiếp lập kỷ lục.

Mưa đỏ đạt doanh thu 400 tỷ đồng sau 11 ngày ra rạp.

Chiều tối 31/8, Mưa đỏ vượt Bộ tứ báo thù để trở thành phim ăn khách nhất 2025, đồng thời lọt top 5 tác phẩm doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tác phẩm của Điện ảnh Quân đội nhân dân còn vượt Mai để giữ kỷ lục doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt, thu về hơn 47 tỷ đồng với gần nửa triệu vé bán ra.

Sau 10 ngày công chiếu, Mưa đỏ đã cán mốc 300 tỷ đồng, nhanh hơn cả Nhà bà Nữ (11 ngày), Lật mặt 7: Một điều ước (14 ngày) và Bố già (16 ngày).

Sau chuỗi ngày tập trung lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 2/9, dự đoán khán giả đổ xô xem Mưa đỏ. Nhiều chuyên gia dự đoán khả năng cao phim vượt Mai (đạo diễn Trấn Thành, 551 tỷ đồng) để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.

Đứng thứ hai phòng vé là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Sáng 2/9, phim thu 3 tỷ đồng từ 30.000 vé/1.600 suất chiếu. Bộ phim có Tuấn Trần, Hoài Linh đang có tổng doanh thu 39,2 tỷ đồng.

Trong ba ngày cuối tuần, phim thu 19,4 tỷ đồng từ 218.793 vé/4.038 suất chiếu. Đây được xem là thành tích đáng nể của NSƯT Hoài Linh và ê-kíp trong thế trận đối đầu Mưa đỏ.