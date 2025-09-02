Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'Mưa đỏ' 400 tỷ đồng, tăng phi mã

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Mưa đỏ" cán mốc doanh thu 400 tỷ đồng sau 11 ngày ra rạp. Phim cháy vé tại các cụm rạp ở Hà Nội và TPHCM, tạo nên cơn sốt hiếm có và liên tiếp lập kỷ lục.

Tính đến 9h sáng 2/9, Mưa đỏ thu thêm 26,9 tỷ đồng từ 278.000 vé/5.643 suất chiếu. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền cán mốc 400 tỷ đồng sau 11 ngày công chiếu. Trong ngày 1/9, phim thu hơn 50 tỷ đồng. Đây là thành tích đáng mơ ước của bất kỳ bộ phim chiếu rạp nào.

Từ ngày ra rạp, bộ phim lấy bối cảnh và hư cấu sự kiện lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị nhận đánh giá tích cực. Đến khi bước vào kỳ nghỉ Tết Độc lập, doanh thu của phim tăng phi mã.

Trong ba ngày cuối tuần, bộ phim gần như áp đảo tuyệt đối khi đem về 122,1 tỷ đồng từ 1,25 triệu vé/14.090 suất chiếu, chiếm hơn 80% tổng doanh thu toàn thị trường cuối tuần (152,1 tỷ đồng).

Theo đại diện Box Office Vietnam, Mưa đỏ có mức lấp đầy đạt hơn 68%, liên tục cháy vé tại các cụm rạp ở Hà Nội và TPHCM, tạo nên cơn sốt hiếm có và liên tiếp lập kỷ lục.

540502864-10227555166335758-5241175908440502302-n.jpg
Mưa đỏ đạt doanh thu 400 tỷ đồng sau 11 ngày ra rạp.

Chiều tối 31/8, Mưa đỏ vượt Bộ tứ báo thù để trở thành phim ăn khách nhất 2025, đồng thời lọt top 5 tác phẩm doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tác phẩm của Điện ảnh Quân đội nhân dân còn vượt Mai để giữ kỷ lục doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt, thu về hơn 47 tỷ đồng với gần nửa triệu vé bán ra.

Sau 10 ngày công chiếu, Mưa đỏ đã cán mốc 300 tỷ đồng, nhanh hơn cả Nhà bà Nữ (11 ngày), Lật mặt 7: Một điều ước (14 ngày) và Bố già (16 ngày).

Sau chuỗi ngày tập trung lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 2/9, dự đoán khán giả đổ xô xem Mưa đỏ. Nhiều chuyên gia dự đoán khả năng cao phim vượt Mai (đạo diễn Trấn Thành, 551 tỷ đồng) để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.

Đứng thứ hai phòng vé là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Sáng 2/9, phim thu 3 tỷ đồng từ 30.000 vé/1.600 suất chiếu. Bộ phim có Tuấn Trần, Hoài Linh đang có tổng doanh thu 39,2 tỷ đồng.

Trong ba ngày cuối tuần, phim thu 19,4 tỷ đồng từ 218.793 vé/4.038 suất chiếu. Đây được xem là thành tích đáng nể của NSƯT Hoài Linh và ê-kíp trong thế trận đối đầu Mưa đỏ.

Trạch Dương
#Mưa đỏ doanh thu 400 tỷ đồng #phim chiến tranh Việt Nam #bộ phim lịch sử Quảng Trị #kỷ lục phòng vé Việt Nam 2025 #đạo diễn Đặng Thái Huyền #phim ăn khách nhất 2025 #cơn sốt phim rạp Việt Nam #đánh giá tích cực phim Mưa đỏ #lịch sử 81 ngày đêm Quảng Trị #kỷ lục doanh thu phim Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục