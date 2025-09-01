Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Học sinh 16 tuổi tiếp tục vô địch bơi tại Giải Câu lạc bộ Quốc gia

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giải vô địch bơi - lặn các Câu lạc bộ quốc gia 2025 vừa khép lại tại Hải Phòng với hơn 600 vận động viên (VĐV) tham dự. Gây chú ý nhất là Trần Nguyên Chương (16 tuổi), học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM), khi giành tới hai huy chương vàng (HCV), hai huy chương bạc (HCB) lứa tuổi 16-18.

Tại Giải vô địch bơi - lặn các Câu lạc bộ quốc gia 2025 diễn ra ở Hải Phòng, Trần Nguyên Chương (16 tuổi), học sinh lớp 10 chuyên Sinh, Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM, tiếp tục khẳng định phong độ với hai HCV lứa tuổi 16-18.

Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng và Sở Văn hóa - Thể thao Tây Ninh tổ chức, quy tụ hơn 600 VĐV từ nhiều tỉnh, thành và ngành trên cả nước, tranh tài ở các nhóm tuổi từ 10-18. Đây là giải thường niên, nơi phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới cho bơi - lặn Việt Nam.

06-vdv-tran-nguyen-chuong-no-luc-thi-dau.jpg
05-vdv-tran-nguyen-chuong-no-luc-thi-dau.jpg
Trần Nguyên Chương trong lúc thi đấu.

Chỉ một tuần sau khi đăng quang ngôi vô địch nội dung Aquathlon tại Giải Triathlon TPHCM, Nguyên Chương tiếp tục toả sáng với HCV ở nội dung 400 m và 800 m bơi tự do. Học sinh 16 tuổi còn giành thêm hai HCB cự ly 200 m bơi hỗn hợp và 200 m bơi tự do. Thành tích này góp phần quan trọng nâng cao kết quả chung của đoàn.

Chia sẻ sau khi giành HCV, Trần Nguyên Chương cho biết: "Vì hai giải chỉ cách nhau một tuần nên dù đạt ngôi vị cao nhất nhưng thành tích chưa thực sự tốt. Tôi hy vọng ở những giải tới sẽ cải thiện các chỉ số và phấn đấu có thêm nhiều huy chương hơn. Việc vừa theo đuổi cùng lúc hai môn thể thao, vừa duy trì kết quả học tập tại ngôi trường vốn được ví là ‘lò luyện học sinh giỏi’ cũng khiến tôi có chút phân tâm".

Giải vô địch bơi - lặn các Câu lạc bộ quốc gia 2025 kết thúc, để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn và công tác tổ chức. Sự toả sáng của những gương mặt trẻ, trong đó có Trần Nguyên Chương, là nguồn động lực để bơi - lặn Việt Nam tiếp tục phát triển, hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường quốc tế.

01-hinh-anh-tran-nguyen-chuong-danh-chuc-vo-dich-tai-giai-triathlon-tphcm.jpg
Trần Nguyên Chương giành chức vô địch tại Giải Triathlon TPHCM.

Trần Nguyên Chương đang là một trong những vận động viên trẻ, tiềm năng của đội tuyển bơi lội và triathlon quốc gia. Cuối tháng 12/2024, Trần Nguyên Chương cùng 100 VĐV được vinh danh tại Vietnam Aquatics Awards 2024 (Thể thao dưới nước Việt Nam). Anh là một trong những VĐV nhỏ tuổi nhất được vinh danh tại gala.

Trong năm 2024, VĐV 15 tuổi đạt nhiều thành tích ấn tượng như Huy chương đồng Giải Vô địch nhóm tuổi quốc gia môn bơi năm 2024, Huy chương đồng Giải Vô địch trẻ Trithalon quốc gia năm 2024, 8 Huy chương vàng Giải Vô địch các CLB Quốc gia môn bơi năm 2024, đại diện Việt Nam tham dự tập huấn cho VĐV trẻ của Liên đoàn Trithalon Châu Á, đại diện Việt Nam tham gia Giải Vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2024.

Trạch Dương
#Học sinh 16 tuổi vô địch bơi #Giải vô địch bơi-lặn quốc gia 2025 #Trần Nguyên Chương thành tích bơi lặn #Đoàn thể thao Việt Nam 2025 #Giải bơi lặn Hải Phòng 2025 #Vận động viên trẻ bơi lội Việt Nam #Đào tạo vận động viên bơi lặn Việt Nam #Thành tích bơi tự do trẻ Việt Nam #Giải đấu bơi lặn quốc gia Việt Nam #Phát triển thể thao trẻ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục