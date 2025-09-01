CUỘC ĐUA PHIM LỄ 2/9 Đừng so sánh với 'Mưa đỏ'

TPO - Thị trường phim Việt dịp Quốc khánh 2/9 nóng hơn bao giờ hết, khi các tác phẩm lớn cùng ra mắt. Trong bối cảnh đó, "Làm giàu với ma 2" có phần thiệt thòi khi xuất hiện giữa lúc "Mưa đỏ" gây sốt. Bù lại, bộ phim vẫn có thị phần riêng khi khai thác nội dung hài hước.

Sớm thu 24 tỷ đồng

Thị trường phim Việt mùa lễ 2/9 đang sôi động với hai tác phẩm Mưa đỏ và Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

Đứng đầu phòng vé là Mưa đỏ. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hơn 338 tỷ đồng sau 9 ngày ra rạp. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền phá kỷ lục của Bộ tứ báo thủ, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất năm nay.

Đứng thứ hai phòng vé là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn của đạo diễn Trung Lùn. Trong ngày 31/8, bộ phim thu 7 tỷ đồng từ 77.000 vé/1.822 suất chiếu.

Ra mắt vào đúng dịp lễ 2/9, Làm giàu với ma 2 đối đầu nhiều bộ phim Việt. Sau thành công của phần đầu ra mắt năm 2024, đạo diễn Trung Lùn tiếp tục khai thác thế mạnh hài tình huống.

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn xoay quanh nhóm 4 người ham tiền và nam chính khờ khạo tên Gọn. Họ nhận lời ủy thác của nữ ca sĩ chết đuối, biến thành hồn ma đưa cô về quê, với phần thưởng là chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 9 tỷ đồng.

Trên đường đi từ TPHCM về An Giang, nhóm trải qua nhiều thử thách, từ bi đến hài, kể cả những thủ đoạn của từng thành viên trong "đoàn đưa xác". Nhiều tình huống gây cười là điểm nhấn của phim.

Khán giả nhận xét Làm giàu với ma 2 mang lại nhiều tiếng cười.

Giữa lúc thị trường phim Việt sôi động, mạng xã hội xuất hiện luồng thông tin so sánh doanh thu, cho rằng Làm giàu với ma lép vế Mưa đỏ.

Tuy nhiên, khó mà so sánh hai tác phẩm, do Mưa đỏ ra rạp trong điều kiện thuận lợi, nội dung khơi gợi lòng yêu nước, hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong khi đó, Làm giàu với ma có nội dung thuần thương mại, phù hợp giải trí.

Nhìn tổng quan thị trường những ngày qua, Mưa đỏ bùng nổ doanh thu. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh phòng vé không chỉ gói gọn trong một bộ phim. Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn vẫn tìm thị phần riêng.

So với bộ phim top 1 phòng vé, con số này khiêm tốn. Nhưng nếu đặt vào bối cảnh cạnh tranh gay gắt với những tác phẩm khác từng ra rạp, thành tích thu khoảng 10 tỷ đồng/ngày của Làm giàu với ma 2 nhìn chung ổn định.

Lối đi riêng của Trung Lùn

Không khó để nhận ra rằng việc chọn thời điểm 2/9 để công chiếu khiến Làm giàu với ma 2 chịu thiệt thòi. Các suất chiếu dày đặc dành cho bộ phim số một phòng vé, hiệu ứng truyền miệng... cùng lúc diễn ra khiến bộ phim hài - vốn hướng đến khán giả đại chúng - chưa thể tiếp cận được nhiều khán giả trong ba ngày đầu ra rạp.

Cũng nên hiểu rằng Mưa đỏ là "bộ phim toàn dân". Việc một số khán giả so sánh doanh thu giữa Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2 là khập khiễng, không cùng hệ quy chiếu. So sánh với Mưa đỏ là điều không thể, bởi cả hai thuộc hai “lãnh địa” khác nhau: một bên mang nhiệm vụ chính trị xã hội, một bên thuần túy giải trí.

Nói đúng hơn, không thể so sánh bất kỳ bộ phim nào với Mưa đỏ, không riêng gì bộ phim của đạo diễn Trung Lùn.

Với Làm giàu với ma 2, giá trị lớn nhất nằm ở chỗ bổ sung gam màu riêng cho bức tranh điện ảnh Việt. Sự tồn tại của những bộ phim hài, hướng đến số đông và mang lại tiếng cười giải trí thuần túy, giúp thị trường đa dạng hơn, tránh tình trạng khán giả chỉ có một lựa chọn khi ra rạp xem phim mùa lễ 2/9.

Dù chịu thiệt thòi về thời điểm, Làm giàu với ma 2 không mất hoàn toàn cơ hội định vị. Bộ phim được nhiều khán giả nhận xét “hài hước, nhẹ nhàng, hợp đi xem cùng gia đình”. Tiếng cười và sự giải trí đơn thuần trở thành lựa chọn cân bằng cho khán giả.

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ: “Phim của tôi là phim thương mại, phim giải trí. Tôi khẳng định phim của tôi không thể so sánh với Mưa đỏ. Làm giàu với ma mang đến tiếng cười cho khán giả mùa lễ”, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ với Tiền Phong.

Chính cách định vị rõ ràng, không cố cạnh tranh về quy mô, mà tập trung vào khán giả đại chúng muốn giải trí là yếu tố giúp phim duy trì sức hút. Doanh thu những ngày qua cho thấy phim vẫn giữ nhịp ổn định, chứng minh phân khúc thị trường riêng.

Làm giàu với ma 2 tìm kiếm thị phần riêng giữa cơn sốt phòng vé.

Nếu theo đà tăng hiện tại, Làm giàu với ma 2 chứng minh vai trò trong việc bổ sung thêm lựa chọn giải trí cho khán giả. Với thể loại hài pha kinh dị, cùng sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc như Hoài Linh và Tuấn Trần, tác phẩm hướng đến mục tiêu mang lại sự thư giãn cho khán giả trong kỳ nghỉ lễ.

Đánh giá từ giới quan sát cho thấy sự cách biệt giữa Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2 không phải là vị thế “lép vế”, mà là minh chứng cho sự phân tầng khán giả ngày càng rõ rệt.

Sự đa dạng này chính là tín hiệu tích cực. Thị trường điện ảnh Việt Nam đang mở rộng ra nhiều lớp khán giả khác nhau. Mỗi tác phẩm dù là chính luận hay phim hài thương mại đều có cơ hội tìm thấy “miếng bánh” riêng của mình.

Sau dịp lễ, thị trường tiếp tục sôi động với ba dự án Việt nối tiếp ra rạp: Cô dâu ma (5/9), Phá đám sinh nhật mẹ và Khế ước bán dâu (Lê Văn Kiệt). Tháng 9 còn chứng kiến sự góp mặt của loạt phim đa dạng thể loại như Tử chiến trên không (hành động), Đồi hành xác (kinh dị), Bịt mắt bắt nai (tình cảm), Có chơi có chịu (hài)…

Tựu trung lại, điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn cao điểm hiếm có. Chưa bao giờ trong một tháng, thị trường lại dồn dập nhiều thể loại và màu sắc đến vậy.