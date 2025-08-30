Ảnh độc của dàn nghệ sĩ tại tổng duyệt A80

TPO - Sau buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, dàn nghệ sĩ thuộc khối Thể thao - Văn hóa tung loạt ảnh "độc", hậu trường hài hước.
Mai Thu Huyền đăng ảnh cùng ca sĩ Phương Thanh và NSND Xuân Bắc.
Lương Thu Trang cho biết 200 nghệ sĩ khối Thể thao - Văn hóa có một đêm không ngủ. "Chúng tôi tràn đầy năng lượng để hò hét cùng người dân, vui và tự hào lắm. Hẹn gặp mọi người hai hôm nữa tại lễ chính thức", cô chia sẻ.
MONO xả loạt ảnh hậu trường vui nhộn trước và sau khi diễn ra buổi tổng duyệt. Nam ca sĩ gọi đây là khoảnh khắc tự hào Việt Nam.