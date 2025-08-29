'Chốt đơn' rời rạp trong thua lỗ

TPO - "Chốt đơn" rời rạp trong thua lỗ với doanh thu 5,1 tỷ đồng. Bộ phim dùng AI xóa mặt Thùy Tiên thoi thóp từ cuối tuần trước, doanh thu gần như giậm chân tại chỗ.

Ngày 28/8, Chốt đơn rời rạp sau ba tuần ra rạp. Bộ phim của đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito thua lỗ khi chỉ thu về 5,11 tỷ đồng.

Hiện, Box Office Vietnam không còn ghi nhận doanh thu của Chốt đơn. Hệ thống rạp chiếu lớn như CGV, Galaxy... không còn suất chiếu của bộ phim dùng AI thay thế Thùy Tiên.

Vài ngày trước, phim bán được 4-5 vé/ngày, doanh thu nhỏ giọt. Trong ba ngày cuối tuần gần nhất, Chốt đơn chỉ bán được 90 vé/8 suất chiếu, thu 4,5 triệu đồng.

Chốt đơn "thoi thóp" chỉ sau hai tuần ra rạp. Một tuần qua, doanh thu phim gần như giậm chân tại chỗ với hơn 5 tỷ đồng.

Thất bại của Chốt đơn không chỉ dừng ở câu chuyện dự án lỗ vốn, mà còn phản ánh nhiều vấn đề của điện ảnh Việt. Cái chết của "tác phẩm đầu tiên của Việt Nam có nữ chính là AI" cần được nhìn nhận ở ba góc độ từ quản lý sản xuất, chiến lược marketing cho đến cách ứng dụng công nghệ.

Quyền Linh và Hồng Đào trong Chốt đơn.

Chia sẻ với Tiền Phong, nhà phê bình điện ảnh Nguyên Lê nhấn mạnh bài học quan trọng nhất cho nhà sản xuất, đạo diễn là giới hạn của mọi quyết định.

“Tôi thấy xót cho đoàn làm phim và đau cho ngành làm phim. Rõ ràng ê-kíp đã trải qua quá nhiều điều, quyết định của họ để phim vẫn ra rạp là một cử chỉ tôn trọng công sức của tất cả”, ông nói.

Trước khi rời rạp, đạo diễn Nam Cito gọi đây là cú sốc lớn, trong khi nhà sản xuất nói xin lỗi nhà đầu tư vì kết quả phòng vé bộ phim sử dụng AI không được như kỳ vọng. Hạn vận của Chốt đơn không chỉ nằm ở việc phim ra rạp đúng mùa cạnh tranh khốc liệt, mà còn bởi chính bản thân sản phẩm đã tạo ra nhiều tranh cãi ngay từ đầu.

Tạo hình diễn viên chính được tạo ra từ AI.

Hiện, phòng vé chứng kiến sự bành trướng của Mưa đỏ. Phim cán mốc 200 tỷ đồng sau 6 ngày ra rạp. Trong ngày 28/8, phim bán hơn 250.000 vé/4.700 suất chiếu, thu gần 25 tỷ đồng. Sáng cùng ngày, Mưa đỏ thu hơn 189 tỷ đồng, vượt doanh thu 172 tỷ đồng của Địa đạo để trở thành phim điện ảnh về lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt.

Bộ phim khác đang tham gia đường đua rạp Việt là Làm giàu với ma 2, đang có tổng doanh thu khoảng 7,3 tỷ đồng. Sắp tới, mùa phim lễ 2/9 là cuộc đua của phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ, Cô dâu ma, Có chơi có chịu, Khế ước bán dâu... và phim ngoại Đom đóm phá đảo cung trăng, Em xinh tinh quái, Quỷ móc ruột...