Giải trí

Google News

Nhật Kim Anh và Đại sứ nghệ thuật Mỹ Vân dự hội thảo cảnh báo mỹ phẩm giả, nhái

Trạch Dương
Phạm Nguyễn
TPO - Tại hội thảo Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng, ca sĩ Nhật Kim Anh trong vai trò đại diện doanh nghiệp và Đại sứ Nghệ thuật Mỹ Vân với vai trò MC góp phần lan tỏa thông điệp minh bạch thị trường và nâng cao nhận thức về mỹ phẩm an toàn.

Nhật Kim Anh và các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng hội thảo do Báo Tiền Phong tổ chức

Sáng 25/8, Báo Tiền Phong phối hợp Cục Quản lý Dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng cùng các đơn vị tổ chức hội thảo với chủ đề Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng. Chương trình nhằm đối phó với tình trạng mỹ phẩm giả, nhái và kém chất lượng đang gây thiệt hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp chân chính.

Từ 8h sáng, đại diện các cơ quan ban ngành, các chuyên gia, diễn giả đến dự hội thảo, tiêu biểu có Đại tá, Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội nhà báo VN, ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Trung ương MTTQVN, TS Tạ Mạnh Hùng - Cục Phó Cục Quản lý Dược, PGS-TS Trần Việt Hùng - Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc TPHCM, Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng ĐH Quốc tế Hồng Bàng...

Sự xuất hiện của Nhật Kim Anh thu hút tại hội thảo. Cô đến với vai trò đại diện Công ty Cổ phần Laura Sunshine. Nữ ca sĩ diện áo dệt kim sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng.

Diễn viên Tiếng sét trong mưa và hàng nghìn sinh viên cùng lắng nghe tham luận, báo cáo chuyên môn về ngành mỹ phẩm, từ đó học hỏi kinh nghiệm thực tiễn và đưa ra giải pháp để minh bạch thị trường mỹ phẩm, chìa khóa để bảo vệ người tiêu dùng, bệ phóng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đại sứ Nghệ thuật Mỹ Vân: 'Tự hào khi được đồng hành, dẫn dắt tại hội thảo uy tín'

Tại hội thảo Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng do Báo Tiền Phong phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức sáng 25/8, sự xuất hiện của Đại sứ truyền thông - Nghệ thuật của Hoa hậu Việt Nam 2024 Mỹ Vân trong vai trò MC góp phần vào thành công của hội thảo. Cô không chỉ đảm nhận nhiệm vụ kết nối các nội dung mà còn tạo nên bầu không khí liền mạch, gần gũi nhưng chuyên nghiệp cho toàn bộ sự kiện.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, Mỹ Vân cho biết cô có buổi rehearsal cùng ban tổ chức vào chiều 24/8. Đây là dịp để cô làm quen với kịch bản, tập luyện phần thoại và điều chỉnh nhịp dẫn cho phù hợp với tính chất học thuật của hội thảo. “Tôi muốn phần dẫn của mình vừa trang trọng, vừa gần gũi, để mỗi vị diễn giả, khách mời khi bước lên sân khấu đều cảm thấy được trân trọng”, cô nói.

Đảm nhận vị trí MC chính xuyên suốt gần 5 tiếng đồng hồ của hội thảo, Đại sứ nghệ thuật cho biết thử thách lớn nhất là giữ cho chương trình luôn đúng nhịp độ và thu hút sự chú ý của hàng nghìn sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp tham dự. “Khối lượng thông tin tại hội thảo rất lớn, đòi hỏi MC phải linh hoạt điều tiết để khán giả vừa tiếp nhận kiến thức chuyên môn, vừa cảm thấy không bị khô khan. Tôi xem đó như cơ hội để rèn luyện kỹ năng dẫn dắt và kết nối khán phòng”, cô chia sẻ.

Với phong thái tự tin cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Mỹ Vân đã tạo được điểm nhấn cho sự kiện. Cô lựa chọn trang phục thanh lịch, phù hợp với tinh thần học thuật của hội thảo nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung. Một số khán giả sau chương trình nhận xét rằng sự xuất hiện của Mỹ Vân mang đến cảm giác mới mẻ, giúp hội thảo trở nên gần gũi và dễ tiếp cận.

Nhìn lại trải nghiệm lần này, Mỹ Vân bày tỏ sự tự hào khi được đồng hành cùng Báo Tiền Phong: “Đây là cơ hội quý báu để tôi học hỏi từ các chuyên gia, đồng thời thử thách bản thân trong vai trò MC dẫn chính. Tôi hy vọng mình đã góp phần nhỏ bé để lan tỏa những thông điệp tích cực về sự minh bạch trong ngành mỹ phẩm và trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

Ảnh: Phạm Nguyễn, Xuân Long

Trạch Dương
Phạm Nguyễn
