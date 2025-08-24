Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Nữ chính phim 'Vợ ba' bị dừng chiếu trở lại

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Khế ước bán dâu" gây chú ý do có sự tham gia của Trà My - nữ chính bộ phim "Vợ ba" từng bị dừng chiếu do cô 13 tuổi nhưng có nhiều cảnh quay táo bạo. Sau 7 năm vắng bóng, Trà My nói cô đã trưởng thành. Sự chỉn chu của ê-kíp cùng tình cảm dành cho nguyên tác khiến cô tham gia dự án.

Tối 23/8, buổi giới thiệu dự án Khế ước bán dâu diễn ra tại TPHCM. Tác phẩm của đạo diễn Lê Văn Kiệt lấy bối cảnh Việt Nam thế kỷ thứ 16, dưới thời Lê Trung Hưng. Phim có sự tham gia của NSND Minh Châu, NSND Trung Anh, Hữu Vi, Lâm Thanh Mỹ, Lãnh Thanh, Trà My (phim Vợ ba)... Đạo diễn Lê Văn Kiệt, NSND Minh Châu và NSND Trung Anh vắng mặt ở showcase do chưa sắp xếp được thời gian.

Buổi ra mắt dự án gây chú ý do có sự tham gia của diễn viên Trà My - nữ chính bộ phim Vợ ba từng bị dừng chiếu, gây tranh cãi vì để diễn viên 13 tuổi đóng nhiều cảnh quay táo bạo. Sau 7 năm vắng bóng, nữ diễn viên cho biết cô đã trưởng thành, Sự chỉn chu của ê-kíp cùng tình cảm dành cho nguyên tác khiến cô tham gia dự án.

“Tôi còn tự học đàn và đánh đàn thật trong phim, để mang đến cảm giác chân thật nhất”, Trà My chia sẻ tại buổi showcase.

Lãnh Thanh cũng có trải nghiệm mới khi hoá thân nhân vật gắn liền với yếu tố tâm linh. Để nhập vai, Lãnh Thanh nói anh thường xuyên chạy bộ sáng sớm, tắm nước lạnh buổi tối, thậm chí ngồi thiền giữa trời lạnh để cảm nhận rõ hơn trạng thái nhân vật.

kubd-lanh-thanh.jpg
kubd-tra-my.jpg
Lãnh Thanh và Trà My (nữ chính của Vợ ba) trong buổi showcase.

Trong phim, Lâm Thanh Mỹ vào vai Nhài, cô gái 17 tuổi về nhà chồng theo khế ước bán dâu. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên đóng cùng bạn diễn nam trong mối quan hệ vợ chồng. “Nhài mang đến cho tôi nhiều ấn tượng và sự mới mẻ. Tôi đã tập hát ru rất kỹ, thậm chí có lần bật khóc ngay trong lúc thu âm”, Thanh Mỹ kể. Đây cũng là lần thứ hai cô hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt sau Bóng đè (2020).

Hữu Vi đóng vai chồng Lâm Thanh Mỹ trong phim. Lần đầu thử sức với thể loại cổ trang, nam diễn viên nói đây là trải nghiệm mới. "Ngoài đời tôi chưa từng làm chú rể, nên khi khoác lên bộ trang phục này và hóa thân, đó là trải nghiệm mới mẻ”.

Ra rạp ngày 12/9, giữa lúc rạp chiếu "nguội bớt" sau đợt cạnh tranh phim lễ 2/9, nhà sản xuất nhận câu hỏi liên quan cuộc đua phim Việt. Về áp lực cạnh tranh với nhiều tác phẩm, đặc biệt là Mưa đỏ - tác phẩm thuộc dòng phim cách mạng đang được quan tâm, đại diện nhà sản xuất nói ê-kíp đã có chiến lược.

“Chúng tôi tính toán để bộ phim có thể tiếp cận khán giả rộng rãi nhất, đồng thời không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự tập trung của những tác phẩm khác trong mùa lễ”, đại diện nhà sản xuất nói.

kubd-lam-thanh-my.jpg
kubd-huu-vi.jpg
Lâm Thanh Mỹ đóng vai vợ của Hữu Vi trong Khế ước bán dâu.

Khế ước bán dâu được ấn định khởi chiếu từ ngày 12/9, thời điểm được coi là phù hợp để công chúng quan tâm phim. Động thái cũng được xem là khôn ngoan giúp tác phẩm kinh dị, tâm linh có thị trường riêng, thay vì trực tiếp đối đầu Mưa đỏ Làm giàu với ma (có NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần).

Khế ước bán dâu là phim điện ảnh cổ trang mang màu sắc tâm linh - kỳ bí. Nội dung phim kể về Nhài, cô gái trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào khế ước với quỷ dữ.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện, quy tụ dàn diễn viên NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh…

Theo ê-kíp, từ khâu chọn kịch bản đến phục dựng bối cảnh, Khế ước bán dâu lấy chất liệu từ đời sống và văn hóa Việt Nam. Phim được quay tại nhiều địa điểm như đền Gióng, Ninh Bình cùng sự hỗ trợ từ các ban quản lý di tích.

Trạch Dương
#phim cổ trang Việt Nam #khế ước bán dâu #đạo diễn Lê Văn Kiệt #phim tâm linh Việt Nam #diễn viên Lâm Thanh Mỹ #diễn viên Hữu Vi #phim lịch sử Việt Nam #diễn viên Trà My #phim Việt Nam khởi chiếu 12/9 #bối cảnh phim Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục