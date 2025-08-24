Nữ chính phim 'Vợ ba' bị dừng chiếu trở lại

TPO - "Khế ước bán dâu" gây chú ý do có sự tham gia của Trà My - nữ chính bộ phim "Vợ ba" từng bị dừng chiếu do cô 13 tuổi nhưng có nhiều cảnh quay táo bạo. Sau 7 năm vắng bóng, Trà My nói cô đã trưởng thành. Sự chỉn chu của ê-kíp cùng tình cảm dành cho nguyên tác khiến cô tham gia dự án.

Tối 23/8, buổi giới thiệu dự án Khế ước bán dâu diễn ra tại TPHCM. Tác phẩm của đạo diễn Lê Văn Kiệt lấy bối cảnh Việt Nam thế kỷ thứ 16, dưới thời Lê Trung Hưng. Phim có sự tham gia của NSND Minh Châu, NSND Trung Anh, Hữu Vi, Lâm Thanh Mỹ, Lãnh Thanh, Trà My (phim Vợ ba)... Đạo diễn Lê Văn Kiệt, NSND Minh Châu và NSND Trung Anh vắng mặt ở showcase do chưa sắp xếp được thời gian.

Buổi ra mắt dự án gây chú ý do có sự tham gia của diễn viên Trà My - nữ chính bộ phim Vợ ba từng bị dừng chiếu, gây tranh cãi vì để diễn viên 13 tuổi đóng nhiều cảnh quay táo bạo. Sau 7 năm vắng bóng, nữ diễn viên cho biết cô đã trưởng thành, Sự chỉn chu của ê-kíp cùng tình cảm dành cho nguyên tác khiến cô tham gia dự án.

“Tôi còn tự học đàn và đánh đàn thật trong phim, để mang đến cảm giác chân thật nhất”, Trà My chia sẻ tại buổi showcase.

Lãnh Thanh cũng có trải nghiệm mới khi hoá thân nhân vật gắn liền với yếu tố tâm linh. Để nhập vai, Lãnh Thanh nói anh thường xuyên chạy bộ sáng sớm, tắm nước lạnh buổi tối, thậm chí ngồi thiền giữa trời lạnh để cảm nhận rõ hơn trạng thái nhân vật.

Lãnh Thanh và Trà My (nữ chính của Vợ ba) trong buổi showcase.

Trong phim, Lâm Thanh Mỹ vào vai Nhài, cô gái 17 tuổi về nhà chồng theo khế ước bán dâu. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên đóng cùng bạn diễn nam trong mối quan hệ vợ chồng. “Nhài mang đến cho tôi nhiều ấn tượng và sự mới mẻ. Tôi đã tập hát ru rất kỹ, thậm chí có lần bật khóc ngay trong lúc thu âm”, Thanh Mỹ kể. Đây cũng là lần thứ hai cô hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt sau Bóng đè (2020).

Hữu Vi đóng vai chồng Lâm Thanh Mỹ trong phim. Lần đầu thử sức với thể loại cổ trang, nam diễn viên nói đây là trải nghiệm mới. "Ngoài đời tôi chưa từng làm chú rể, nên khi khoác lên bộ trang phục này và hóa thân, đó là trải nghiệm mới mẻ”.

Ra rạp ngày 12/9, giữa lúc rạp chiếu "nguội bớt" sau đợt cạnh tranh phim lễ 2/9, nhà sản xuất nhận câu hỏi liên quan cuộc đua phim Việt. Về áp lực cạnh tranh với nhiều tác phẩm, đặc biệt là Mưa đỏ - tác phẩm thuộc dòng phim cách mạng đang được quan tâm, đại diện nhà sản xuất nói ê-kíp đã có chiến lược.

“Chúng tôi tính toán để bộ phim có thể tiếp cận khán giả rộng rãi nhất, đồng thời không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự tập trung của những tác phẩm khác trong mùa lễ”, đại diện nhà sản xuất nói.

Lâm Thanh Mỹ đóng vai vợ của Hữu Vi trong Khế ước bán dâu.

Khế ước bán dâu được ấn định khởi chiếu từ ngày 12/9, thời điểm được coi là phù hợp để công chúng quan tâm phim. Động thái cũng được xem là khôn ngoan giúp tác phẩm kinh dị, tâm linh có thị trường riêng, thay vì trực tiếp đối đầu Mưa đỏ và Làm giàu với ma (có NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần).

Khế ước bán dâu là phim điện ảnh cổ trang mang màu sắc tâm linh - kỳ bí. Nội dung phim kể về Nhài, cô gái trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào khế ước với quỷ dữ.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện, quy tụ dàn diễn viên NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh…

Theo ê-kíp, từ khâu chọn kịch bản đến phục dựng bối cảnh, Khế ước bán dâu lấy chất liệu từ đời sống và văn hóa Việt Nam. Phim được quay tại nhiều địa điểm như đền Gióng, Ninh Bình cùng sự hỗ trợ từ các ban quản lý di tích.