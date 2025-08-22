Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Nghệ sĩ Đức Thành qua đời

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại diện gia đình cho biết nghệ sĩ đàn bầu Đức Thành qua đời đột ngột vì bệnh tim tái phát, thọ 69 tuổi. Ông được đưa về Ninh Bình làm hậu sự và hỏa táng.

Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời sáng 22/8, thọ 69 tuổi do bệnh tim tái phát. Nghệ sĩ đàn tranh Thanh Lê - em ruột của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành - cho biết anh trai bà có nhiều bệnh nền, phải chạy thận 3 lần/tuần.

Gia đình đau buồn vì nam nghệ sĩ ra đi đột ngột. Người thân đang lo hậu sự cho nam nghệ sĩ, đưa ông về Ninh Bình để hỏa táng.

Ca sĩ Hồ Quang Tám bày tỏ thương tiếc khi hay tin nghệ sĩ Phạm Đức Thành qua đời.

"Anh là nghệ sĩ nổi tiếng với hàng triệu khán giả. Chỉ cần nghe tiếng đàn của anh, bao hình ảnh thân thương của quê hương và tình thân hiện về. Tiếng đàn của anh chấp cánh cho bao giọng hát và ca khúc được bay xa. Anh về cõi vĩnh hằng giữa lúc tuổi nghề và tay đàn vẫn còn uyển chuyển và đầy sức sống", Hồ Quang Tám chia sẻ.

ns-duc-thanh.jpg
537018188-4235185126749457-3076314388408286225-n.jpg
Mái tóc dài đặc trưng của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành.

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành sinh năm 1956 tại Gia Viễn, Ninh Bình, trong gia đình có truyền thống chèo cổ, chầu văn, hát lên đồng. Ông sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ, 4 tuổi đã biết gõ trống chèo, biết đàn nhị và đàn bầu từ năm 6 tuổi. Từ đó, ông gắn liền sự nghiệp với đàn bầu.

Năm 1983, ông tốt nghiệp thủ khoa ngành Nghiên cứu Âm nhạc cổ truyền, và năm 1985 đoạt giải nhất toàn quốc về đàn bầu.

Trong thời gian định cư Canada, ông liên tục quảng bá âm nhạc dân tộc ra thế giới. Ông từng được kênh ART của Canada vinh danh với những đóng góp đặc biệt cho nhạc truyền thống Việt.

Bên cạnh các chương trình độc tấu, ông còn kết hợp với nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có nghệ sĩ đàn tỳ bà Liu Fang (Trung Quốc), nhiều lần biểu diễn cùng cố GSTS Trần Văn Khê tại các festival âm nhạc lớn.

“Phạm Đức Thành không chỉ chơi đàn bầu, mà đã biến cây đàn một dây thành tiếng nói tâm hồn Việt Nam”, cố GSTS Trần Văn Khê từng đánh giá về nam nghệ sĩ.

Trạch Dương
#Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành #đàn bầu Việt Nam #sự nghiệp âm nhạc cổ truyền #đau buồn nghệ sĩ qua đời #đóng góp âm nhạc dân tộc #gia đình và hậu sự Phạm Đức Thành #Hợp tác nghệ sĩ quốc tế #giải thưởng đàn bầu Việt Nam #Trần Văn Khê và Phạm Đức Thành #di sản âm nhạc truyền thống

Xem thêm

Cùng chuyên mục