Phương Mỹ Chi đính chính

TPO - Trước thông tin bị gán ghép phát ngôn “Em biết em không được xinh nên không dám trèo cao đâu”, Phương Mỹ Chi khẳng định chưa từng nói như vậy. Nữ ca sĩ cho rằng đây là tin bịa đặt, không chỉ khiến bản thân buồn mà còn gieo tư duy tự ti cho người trẻ.

Ngày 21/8, Phương Mỹ Chi lên tiếng sau khi đọc được một fanpage cho rằng cô từng phát ngôn: “Em biết em không được xinh nên không dám trèo cao đâu”. Nữ ca sĩ khẳng định đây là tin bịa đặt, khiến cô buồn vì bị miệt thị ngoại hình, lo ngại về hệ lụy xã hội từ việc gán ghép sai sự thật.

“Thứ nhất, tôi chưa từng nói như vậy. Đây là thông tin gán ghép sai sự thật về phát ngôn của tôi. Nhưng nội dung họ gán ghép khiến tôi phải suy ngẫm. Đó là sự phân biệt, dán nhãn của đẹp và xấu đối với phái nữ. Tại sao lại nghĩ mình xấu, và vì điều đó mà không dám nghĩ đến một kết quả tươi đẹp cho bản thân”, Phương Mỹ Chi nói.

Nữ ca sĩ bày tỏ cô lo ngại khi những câu nói như “vì em biết em không xinh, nên em không dám trèo cao” có thể gieo vào người trẻ suy nghĩ tự ti, mặc định bản thân kém xinh thì không xứng đáng với điều tốt đẹp.

“Quá nguy hiểm khi tiêm nhiễm những thông điệp này và ‘mượn’ Chi là người dẫn dắt vào tư duy các bạn thế hệ trẻ - phải tự ti với những điều khác biệt tạo nên cá thể độc lập riêng”, cô chia sẻ thêm.

Trong tập 7 chương trình Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi bật khóc nói cô bị miệt thị ngoại hình suốt nhiều năm. Cô tự ti vì cặp môi dày, vóc dáng có thời mập ú, thậm chí từng phủ nhận tất cả đặc điểm trên cơ thể vì cho rằng “không đẹp”. Nữ ca sĩ cũng nhớ lại thời điểm thi The Voice Kid 2013, bản thân mặc cảm về ngoại hình và gia cảnh, không tin mình có thể được khán giả yêu thương.

“Trước đây, khi là cô bé Phương Mỹ Chi, tôi luôn mặc cảm về ngoại hình. Tôi nghĩ làm nghệ sĩ phải xinh đẹp. Kể cả khi tham gia cuộc thi The Voice Kid 2013, tôi không nghĩ mình được khán giả yêu thương như bây giờ. Sau 12 năm hoạt động nghệ thuật, tôi thấy dù mình xinh đẹp hay kém xinh đẹp thì vẫn có những lời bàn tán. Vì vậy, mình nên tập trung vào những người yêu thương, ủng hộ mình để khai phá được hào quang của bản thân”, cô chia sẻ trong nước mắt.

Hiện, Phương Mỹ Chi là một trong 16 em xinh nổi bật vào chung kết Em xinh say hi. Trong chặng chung kết 1, Phương Mỹ Chi ấn tượng với màn biến tấu ca khúc thiếu nhi Chú ếch con. Cô liên tục thoát khỏi vùng an toàn, thể hiện niềm tự hào với thông điệp "Việc gì mình cũng dám/ Do em biết mình là người Việt Nam".

Phương Mỹ Chi lần đầu trổ tài chơi guitar điện, đưa vào ca khúc hình ảnh áo bà ba và điệu hò đặc trưng của dân ca Việt Nam. MC Trấn Thành nhận xét nữ ca sĩ đang tạo ra dòng nhạc "phát ra là biết Phương Mỹ Chi". Phần trình diễn "khác người" tiếp tục giúp nữ ca sĩ ghi điểm, khả năng cao giành chiến thắng ở show âm nhạc.