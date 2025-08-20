Nhà sản xuất 'Mưa đỏ': 'Quảng Trị mưa thối đất thối cát, có lúc tuyệt vọng chỉ muốn bỏ về'

TPO - Mưa triền miên, diễn viên chính nhập viện và kinh phí đội lên là những thách thức của ê-kíp "Mưa đỏ" trong ba tháng ghi hình ở Quảng Trị. Từ nhà sản xuất đến các diễn viên, tất cả đều phải ứng biến để bộ phim kịp tiến độ ra rạp dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về những áp lực, khó khăn khi sản xuất Mưa đỏ.

Nhà sản xuất Trí Viễn: 'Có lúc chúng tôi gần như tuyệt vọng'

Ngày 20/8, bộ phim Mưa đỏ đã có buổi chiếu sớm cho truyền thông, chia sẻ về câu chuyện đầy thử thách.

Sau buổi công chiếu, đạo diễn Đặng Thái Huyền, đại diện Điện ảnh Quân đội nhân dân, nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn và dàn diễn viên chính như Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Thân Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn... có buổi giao lưu với truyền thông, chia sẻ về hành trình tái hiện trận chiến 81 ngày bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Trong buổi chiếu sớm tại TPHCM, nhà sản xuất phim Nguyễn Trí Viễn có những chia sẻ về hai tháng quay phim gian nan tại Quảng Trị. Được biết đến với vai trò sản xuất Địa đạo và Đất rừng phương Nam, nhà sản xuất nói anh có nhiều thách thức ở dự án lần này.

Nhà sản xuất nói anh luôn được đặt câu hỏi liên quan về khó khăn trong quá trình làm phim. Với Mưa đỏ, nhà sản xuất chịu nhiều trách nhiệm hơn, nhất là việc bộ phim ghi hình ở vùng đất thiêng Quảng Trị.

Đại diện Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) gồm Đại tá Nguyễn Thu Dung (Giám đốc Điện ảnh QĐND), Đại tá Kiều Thanh Thúy (Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân) và đạo diễn, Thượng tá - NSƯT Đặng Thái Huyền tại buổi công chiếu (từ trái sang).

Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn (phải) cho biết đoàn phim có lúc gần như tuyệt vọng.

"Tôi là người gốc Quảng Trị và phải quay phim ở ngay quê hương tôi. Khi về quê, 'ông già tôi' (cách gọi cha - PV) đã cảnh báo trước, nhưng tôi cũng không thể tin là trời có thể mưa thối đất thối cát như thế", nhà sản xuất nói.

Thời tiết khắc nghiệt là thách thức lớn nhất với đoàn phim. Suốt hai tháng ghi hình, đoàn làm phim đối mặt với mưa triền miên và gây áp lực lên toàn bộ ê-kíp. Đỉnh điểm của khó khăn là diễn viên chính Đỗ Nhật Hoàng (thủ vai nhân vật Cường) bị ốm sốt và nhập viện suốt bốn ngày.

"Với đoàn phim hơn ba trăm con người, trong khi diễn viên chính có mặt trong toàn bộ phân đoạn lại bị sốt, lúc đó rất khủng hoảng. Tôi luôn nghĩ về việc thời tiết mưa nhưng diễn viên lại ốm", ông Viễn nói thêm.

Nhà sản xuất chia sẻ về việc giải quyết bế tắc với đạo diễn Đặng Thái Huyền. "Dưới góc độ đạo diễn, họ toàn tâm vào tác phẩm. Nhưng với tư cách là nhà sản xuất, chúng tôi gần như tuyệt vọng. Tôi hiểu đạo diễn cũng mệt mỏi khi nghe tôi gọi điện, không biết chuyện gì đang xảy ra", nhà sản xuất kể.

Sau cùng, nhà sản xuất tính đến phương pháp quay trước phân đoạn không cần sự có mặt của diễn viên chính Đỗ Nhật Hoàng.

"Tôi nói với chị Huyền là hãy tính xem, ngắt đoạn này không có nhân vật Cường là 'cho em quay thêm một, hai ngày, chứ kiểu này là chết'. Sau khi rà soát kịch bản, chúng tôi cho quay cảnh tiểu đội chia nhau lương khô. Sự vắng mặt của Cường được giải thích là nhân vật đi phụ tải thương. Chúng tôi phải ứng biến", nhà sản xuất nói thêm.

Trước những khó khăn chồng chất, đặc biệt là mưa kéo dài, đại diện nhà sản xuất nói có lúc ông tuyệt vọng đến mức "phải lên kế hoạch đưa cả đoàn phim hơn 300 người về Hà Nội ăn Tết và quay lại sau". Nhưng nếu làm vậy, kinh phí đội lên nhiều, dự án khó được ra rạp.

"Làm phim chiến tranh tất nhiên các khâu đều khó khăn, từ tổ chức sản xuất cho tới thiết kế bối cảnh. Chúng tôi đã rất đoàn kết, hiểu nhau để cùng nắm tay vượt qua khó khăn", ông chia sẻ thêm.

Bên cạnh những khó khăn về thời tiết và sức khỏe diễn viên, áp lực lớn khác là thời gian ghi hình, hoàn thiện gấp rút. Dự án Mưa đỏ phải hoàn thành để kịp tiến độ ra rạp ngày 2/9. Đoàn phim bấm máy từ 2/11/2024 và kết thúc ngày 20/1/2025, rất gấp rút cho toàn bộ quá trình sản xuất, hậu kỳ.

"Phim chiến tranh thông thường cần ít nhất một năm để làm hậu kỳ, Mưa đỏ không có đủ thời gian đó. Mọi người phải làm với cái guồng như máy", ông chia sẻ.

Tái hiện hình ảnh người lính "khó khủng khiếp"

Không riêng nhà sản xuất, dàn diễn viên chia sẻ nhiều khó khăn liên quan thời tiết, quá trình quay phim gian nan, nhiều thử thách ở Quảng Trị. Hóa thân thành chiến sĩ trong trận chiến ở Thành cổ Quảng Trị, diễn viên nói họ nỗ lực tái hiện một cách chân thực nhất sự khốc liệt của chiến tranh, dù điều đó không hề dễ dàng.

Nam chính Đỗ Nhật Hoàng - vai Cường, con trai của Thứ trưởng Bộ ngoại giao trong phim - cho rằng khó khăn lớn nhất của anh và các diễn viên là tái hiện và diễn tả làm sao để khán giả đồng cảm được ông cha ngày xưa đã khổ cực và khó khăn đến mức nào.

"Chúng tôi là những thanh niên sống trong thời bình, rất khó để có thể hiểu được định nghĩa của sự sinh tồn trong thời chiến. Cho dù bom đang nổ bên cạnh đi chăng nữa, chúng tôi biết mình vẫn an toàn. Chúng tôi không có nỗi sợ 'lỡ hy sinh rồi sao', rất khó để tái hiện điều đó", Nhật Hoàng nói.

Tiếp lời Đỗ Nhật Hoàng là diễn viên Hạ Anh - vai cô lái đò, y tá ở chiến trường Quảng Trị, người yêu của Cường. Cô nói thử thách lớn nhất của cô là việc chèo đò trên sông Thạch Hãn. "Mọi thứ nhìn rất là êm đềm, nhưng khi leo lên đò rồi thì khó lắm, khó khủng khiếp, may mắn tôi luôn nhận được sự hỗ trợ và động viên của đoàn phim".

Vai diễn được khán giả đánh giá cao là Quang - nhân vật bên kia chiến tuyến, có những trận tay đôi với nam chính Cường - do Steven Nguyễn thủ vai. Anh nói điều khó khăn nhất không phải là môi trường hay địa hình, mà là "làm cách nào, phải làm sao để thể hiện đúng cái tinh thần của Quang ở trong tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai".

Diễn viên Steven Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng và Thân Thúy Hà (từ trái sang, từ trên xuống) trong buổi ra mắt Mưa đỏ.

Nam diễn viên nói anh luôn đặt ra thách thức, không muốn diễn xuất của mình đi theo lối cũ như trước đây. Anh đồng thời nói biết ơn sự giúp đỡ của ê-kíp và đạo diễn.

Đảm nhận vai mẹ của Quang là diễn viên Thân Thúy Hà. Nữ diễn viên cho biết dù ở chiến tuyến nào, người đau khổ sau cùng vẫn là những người mẹ. "Mặc dù không có nhiều áp lực như các diễn viên trẻ, tôi phải tập trung thể hiện tình thương và nỗi đau của người mẹ mất con. Dù là phe nào thì nỗi đau cũng như nhau", cô nói.

Nữ diễn viên chia sẻ cô phải ba lần hoãn lịch trình cá nhân để tham gia bộ phim, có lúc tưởng chừng phải bỏ vai. Cô cũng nói thêm cảnh quay khó khăn nhất là người mẹ mất con, nhưng cô không được khóc ra nước mắt.

"Ở cảnh cuối, tôi không được khóc dù mất con vì hòa bình đã lập lại. Khi quay cảnh người mẹ ra thăm mộ của Quang, trời rất là u ám. Tôi không cần phải lấy cảm xúc và nước mắt mà đến tận trào ra. Tôi phải cố gắng hoàn thành vai diễn trong tinh thần là người mẹ đau khổ mà không được khóc", cô chia sẻ thêm.

Mưa đỏ là phim truyện điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai. Tác phẩm cũng hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt. Bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất được mô tả là khúc tráng ca bằng hình ảnh, nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hoà hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.