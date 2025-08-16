Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu

TPO - Nghệ sĩ Phước Sang qua cơn nguy kịch sau khi nhập viện điều trị đột quỵ ngày 15/8. Ông đã tỉnh lại nhưng chưa thể nói chuyện với người thân.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ngày 15/8, Phước Sang được gia đình đưa đi nhập viện sau khi phát hiện ông nằm bất động trong phòng. Ông được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Ban đầu, bác sĩ tiên lượng xấu do Phước Sang từng ba lần đột quỵ, bệnh nền cao huyết áp.

Sáng 16/8, nam nghệ sĩ tỉnh lại và được chuyển khỏi phòng cấp cứu. Ông chưa thể nói chuyện với người thân do sức khỏe còn yếu. Đại diện gia đình nói thêm ông qua cơn nguy kịch, đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Phước Sang đang chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với vai khách mời trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Trong bức ảnh do đoàn phim chia sẻ vào đầu tháng 8, ông sức khỏe yếu nhưng cố gắng hoàn thành vai diễn.

Hình ảnh của Phước Sang trên phim trường Làm giàu với ma 2.

Đại diện đoàn phim cho biết sức khỏe của Phước Sang còn yếu, chưa hồi phục sau lần ba lần đột quỵ, trí nhớ giảm sút. Ông nhận lời mời vào vai chủ tiệm máy ảnh trong Làm giàu với ma 2 do tình nghĩa với NSƯT Hoài Linh.

Nam nghệ sĩ đang sống cùng các con tại Thủ Đức, chuyên tâm tập vật lý trị liệu.

Lần nhập viện điều trị đột quỵ gần nhất của Phước Sang là vào tháng 3/2024. Theo thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, Phước Sang nhập viện tại Khoa tim mạch cấp cứu can thiệp. Sau khi được cấp cứu, nhà sản xuất phim vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hồi phục tốt.

Năm 2013, đạo diễn nhập viện trước buổi ra mắt phim chiếu Tết Yêu em anh dám không. Vợ cũ Kim Thư lúc đó thay mặt chồng đến dự công chiếu phim do anh đầu tư sản xuất.

Phước Sang từng chia sẻ sức khỏe của anh bất ổn, không ít lần bị tai biến do biến chứng của cao huyết áp. "Có thể bây giờ tôi ngồi nói chuyện nhưng hôm sau không còn. Tôi lấy sự khôn lớn, trưởng thành của con để làm niềm vui trong cuộc sống", Phước Sang nói.

Phước Sang sinh năm 1969, là diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Việt Nam. Những năm 2000, Phước Sang xây dựng thành công hình tượng đạo diễn, nhà sản xuất phim hài, với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Công chúa teen và ngũ hổ tướng... Sau biến cố vỡ nợ năm 2012, hãng phim Phước Sang xuống dốc. Anh cũng ít tham gia nghệ thuật.