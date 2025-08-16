Em xinh Pháo đã khác

TPO - Gần kết thúc chặng hành trình Em xinh say hi, Pháo ngày càng thay đổi phong cách. Hình ảnh mới của nữ rapper khác xa thời cô để tóc ngắn, cá tính với bản hit "Sự nghiệp chướng".

Sau chương trình Em xinh say hi, Pháo dần định hình phong cách mới. Không còn kiểu tóc "gần như cạo trọc", mái tóc mới của Pháo giúp cô nổi bật. Tại chương trình về tóc, Pháo được nhận xét là đại diện hoàn hảo cho thế hệ I'dont: Tự tin, quyết đoán và không ngại thử thách.

Em xinh Pháo đọ sắc chị đẹp Châu Tuyết Vân.

Thời gian qua, Pháo gây chú ý khi tham gia chương trình Em xinh. Nữ rapper liên tục biến hóa khả năng và phong cách. Ở Live stage 1, cô có màn trình diễn Em xinh em bling ấn tượng. Mặc dù Pháo và đội của mình không lọt vào top 3, tiết mục này vẫn thể hiện rõ phong thái tự tin và chất rap đường phố mạnh mẽ của cô.

Tại tiết mục Hề ở Live stage 2, Pháo cùng các thành viên đã thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc. Tuy nhiên, màn trình diễn này nhận nhiều ý kiến trái chiều, khiến Pháo đối mặt với những đánh giá về sự mờ nhạt.

Ở tập 6, Pháo bước vào giai đoạn khó khăn. Cô đối mặt tình thế nguy hiểm khi đứng thứ hạng 22/30, suýt bị loại.

Pháo đã trực tiếp đối diện với những nhận xét của MC Trấn Thành về việc cô "quá an toàn" và "chưa có cá tính như bên ngoài". Cô cũng chia sẻ quan điểm của mình về việc "ca sĩ không biết sáng tác là bất lợi" khi tham gia chương trình. Đây là một trong những khoảnh khắc Pháo bộc lộ suy nghĩ, nhìn nhận bản thân. Trước đó, Pháo luôn được kỳ vọng bứt phá, làm nên những bản hit thành công sau 2 phút hơn, Sự nghiệp chướng...

Lời nhận xét của Trấn Thành tạo ra bước ngoặt. Pháo đã quyết định rời đội Phương Mỹ Chi và về đội của 52Hz. Tại đây, cô cùng Lâm Bảo Ngọc và Đào Tử A1J trình diễn ca khúc Quả chín quá, thể hiện khả năng rap fastflow ấn tượng và được đánh giá là một trong những tiết mục chất lượng.