Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Em xinh Pháo đã khác

Trạch Dương - Thanh Ngân

TPO - Gần kết thúc chặng hành trình Em xinh say hi, Pháo ngày càng thay đổi phong cách. Hình ảnh mới của nữ rapper khác xa thời cô để tóc ngắn, cá tính với bản hit "Sự nghiệp chướng".

27f6c0dedce954b70df83.jpg
d9fd39f025c7ad99f4d61.jpg

Sau chương trình Em xinh say hi, Pháo dần định hình phong cách mới. Không còn kiểu tóc "gần như cạo trọc", mái tóc mới của Pháo giúp cô nổi bật. Tại chương trình về tóc, Pháo được nhận xét là đại diện hoàn hảo cho thế hệ I'dont: Tự tin, quyết đoán và không ngại thử thách.

0578ae47b2703a2e63612.jpg
Em xinh Pháo đọ sắc chị đẹp Châu Tuyết Vân.
img-0581.jpg
Thời gian qua, Pháo gây chú ý khi tham gia chương trình Em xinh. Nữ rapper liên tục biến hóa khả năng và phong cách. Ở Live stage 1, cô có màn trình diễn Em xinh em bling ấn tượng. Mặc dù Pháo và đội của mình không lọt vào top 3, tiết mục này vẫn thể hiện rõ phong thái tự tin và chất rap đường phố mạnh mẽ của cô.
img-0585.jpg
Tại tiết mục Hề ở Live stage 2, Pháo cùng các thành viên đã thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc. Tuy nhiên, màn trình diễn này nhận nhiều ý kiến trái chiều, khiến Pháo đối mặt với những đánh giá về sự mờ nhạt.
img-0584.jpg
Ở tập 6, Pháo bước vào giai đoạn khó khăn. Cô đối mặt tình thế nguy hiểm khi đứng thứ hạng 22/30, suýt bị loại.
img-0586.jpg
Pháo đã trực tiếp đối diện với những nhận xét của MC Trấn Thành về việc cô "quá an toàn" và "chưa có cá tính như bên ngoài". Cô cũng chia sẻ quan điểm của mình về việc "ca sĩ không biết sáng tác là bất lợi" khi tham gia chương trình. Đây là một trong những khoảnh khắc Pháo bộc lộ suy nghĩ, nhìn nhận bản thân. Trước đó, Pháo luôn được kỳ vọng bứt phá, làm nên những bản hit thành công sau 2 phút hơn, Sự nghiệp chướng...
img-0582.png
Lời nhận xét của Trấn Thành tạo ra bước ngoặt. Pháo đã quyết định rời đội Phương Mỹ Chi và về đội của 52Hz. Tại đây, cô cùng Lâm Bảo Ngọc và Đào Tử A1J trình diễn ca khúc Quả chín quá, thể hiện khả năng rap fastflow ấn tượng và được đánh giá là một trong những tiết mục chất lượng.
img-0583.jpg
Sau hành trình gian nan, Pháo chuẩn bị bước vào chung kết cùng 15 em xinh khác. Trong trailer tập 12, Pháo đã chia sẻ về biệt danh "cơ trưởng", cho thấy một tư duy trưởng thành hơn khi đối mặt với những thăng trầm. Cô ví cuộc đời mình như chuyến bay và cô là người lèo lái, dù có lúc "hơi lên xuống thất thường" nhưng cuối cùng vẫn sẽ đưa "hành khách" về nơi an toàn.
Trạch Dương - Thanh Ngân
#Pháo rapper #Phong cách mới Pháo #Chương trình Em xinh say hi #Nữ rapper Việt Nam #Pháo biến hóa phong cách #Sự nghiệp chướng Pháo #Rap fastflow #Pháo rời đội Phương Mỹ Chi #Biệt danh cơ trưởng Pháo #Pháo tự tin thể hiện bản thân

Xem thêm

Cùng chuyên mục