Hội biên kịch nghìn tỷ phim Việt là ai?

TPO - "Phá đám: Sinh nhật mẹ" do "biên kịch nghìn tỷ đồng" Nguyễn Thanh Bình chấp bút, thuộc thể loại hài đen, khai thác yếu tố tâm lý gia đình. Nhà sản xuất cho biết họ không ngại cạnh tranh khi ra rạp dịp lễ 2/9.

Biên kịch nghìn tỷ cạnh tranh mùa lễ 2/9

Buổi showcase giới thiệu bộ phim Phá đám: Sinh nhật mẹ quy tụ dàn diễn viên chính như Ái Như, Thành Hội, Samuel An và biên kịch Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột). Anh đứng đầu nhóm Bột Creative Hub - đứng sau nhóm nhà sản xuất (NSX), biên kịch loạt phim Việt có doanh thu hơn trăm tỷ đồng.

Phá đám: Sinh nhật mẹ thuộc thể loại hài đen, đan xen yếu tố tâm lý gia đình. Cùng khai thác đề tài mẹ con và ra rạp dịp lễ 2/9, biên kịch Bình Bồng Bột nói anh không sợ bị so sánh.

Anh cho biết nếu phim Đem mẹ đi bỏ nói về sự từ bỏ, thì Phá đám: Sinh nhật mẹ lại là "đem mẹ đi chôn" - cách ví von kịch tính, lột tả bản chất của tác phẩm thuộc thể loại hài kịch đen.

Nam biên kịch gửi lời kêu gọi khán giả ủng hộ cả hai bộ phim, nhận định cả hai đều là tác phẩm chất lượng, mang đến góc nhìn đa chiều về tình cảm gia đình. Anh cho rằng thành công của mỗi bộ phim là động lực lớn cho sự phát triển chung của điện ảnh Việt.

Dàn diễn viên chính trong Phá đám: Sinh nhật mẹ.

Thể loại hài đen mới mẻ với điện ảnh Việt. Phim có sự tham gia của nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội, Hồng Ánh, Kim Hải, Tín Nguyễn, Samuel An... Đại diện nhà sản xuất cho biết mỗi diễn viên mang đến câu chuyện hậu trường riêng, từ những lời thoại chưa từng nghĩ sẽ nói với mẹ, đến cảnh quay trùng hợp với biến cố thật ngoài đời.

Nghệ sĩ Ái Như lần đầu đảm nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh. Nữ nghệ sĩ chia sẻ bà nóng lòng và mong khán giả "nhẹ tay". Bà cho biết lý do quay trở lại điện ảnh sau một thời gian dài bận rộn là vì tình cảm dành cho bộ phim và dàn diễn viên.

Kim Hải - diễn viên thủ vai người con trai Y Đức - tâm sự về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay phim. Anh tiết lộ một trong hai cảnh quay khó khăn nhất là khi quay cảnh tang lễ, trùng với ngày cậu ruột của anh qua đời. "Ngoài bộ đồ tang trong phim, tôi cũng đang để tang ngoài đời", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, cảnh quay ám ảnh hơn cả là cảnh dưới mưa, với câu thoại anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra ngoài đời: "Tôi ước bà chưa bao giờ sinh tôi ra".

Kim Hải cho biết câu thoại khiến anh suy nghĩ rất nhiều, bởi tình cảm của anh với cha mẹ ngoài đời thân thiết.

Trong khi đó, Tín Nguyễn - diễn viên tham gia hai phần phim Lật mặt của Lý Hải, Thám tử Kiên của Victor Vũ - nói cô không đặt nặng danh xưng “diễn viên trăm tỷ”, chỉ mong góp phần nhỏ vào thành quả chung.

“Thành công của một bộ phim là công sức của cả tập thể. Tôi không đặt nặng áp lực về doanh thu hay danh xưng, chỉ muốn chứng tỏ sự nghiêm túc của bản thân với điện ảnh. Tôi thấy may mắn khi được đóng phim cùng các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm”, Tín Nguyễn cho hay.

Diễn viên Hồng Ánh đặc biệt chia sẻ lý do nhận lời tham gia Phá đám: Sinh nhật mẹ. "Tôi chỉ sợ nhà sản xuất không mời thôi. Tôi luôn muốn đồng hành cùng người bạn tâm huyết là biên kịch Nguyễn Thanh Bình từ những ngày đầu anh bắt đầu bất kỳ dự án nào. Không chỉ với các dự án của Bột Creative Hub, mà với những bộ phim điện ảnh có sự tham gia của biên kịch Nguyễn Thanh Bình, nếu vai diễn phù hợp, tôi luôn sẵn sàng, dù là vai chính hay vai phụ”.

Bộ phim hài đen dự kiến ra rạp ngày 5/9, cạnh tranh mùa phim lễ với nhiều tựa phim nổi bật như Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Cô dâu ma...

Biên kịch nghìn tỷ đồng là ai?

Nguyễn Thanh Bình (hay còn gọi là Bình Bồng Bột) - một trong những biên kịch có thành tích doanh thu cao nhất hiện nay - được chú ý khi tham gia vào cuộc đua phim lễ 2/9. Anh được biết đến với biệt danh "biên kịch nghìn tỷ" sau khi các tác phẩm do anh và ê-kíp thực hiện mang về tổng doanh thu trên 1.100 tỷ đồng.

Thành tích của Bình Bồng Bột được xác định qua loạt tác phẩm điện ảnh nổi bật. Tiêu biểu là bộ phim Mai (doanh thu hơn 520 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam). Anh cũng là biên kịch của Tiệc trăng máu, phim thu về hơn 175 tỷ đồng và Em và Trịnh với doanh thu trên 100 tỷ đồng. Những con số này càng giúp tên tuổi Bình Bồng Bột được chú ý.

Ra mắt dự án mới với tư cách "đội biên kịch có doanh thu 1.100 tỷ đồng", Bình Bồng Bột nói anh không áp lực.

Biên kịch, giám chế Bình Bồng Bột đứng sau nhóm biên kịch đạt doanh thu phim Việt hơn 1.100 tỷ đồng.

"Xin thưa với mọi người tôi không áp lực. Khi bộ phim tới tay khán giả, không một nhà làm phim nào biết khán giả thích gì cả. Không một nhà làm phim nào có thể tự tin rằng bộ phim của mình chắc chắn đạt doanh thu cao. Điều đó là hoàn toàn không có. Bột Creative Hub chỉ cố gắng làm hết sức có thể trong tất cả các khâu để đưa đến khán giả hình ảnh chỉn chu nhất có thể, tạo ra bộ phim mà nhiều năm sau ê-kíp vẫn thấy tự hào. Còn doanh thu phim phụ thuộc rất nhiều yếu tố, lúc đó bộ phim đã thuộc về khán giả rồi", biên kịch chia sẻ.

Dự án mới nhất của Bình Bồng Bột là Phá đám: Sinh nhật mẹ ra mắt trong dịp lễ 2/9. Bình Bồng Bột cho rằng anh đảm nhận vai trò "giám chế", chức danh mà anh cho là phản ánh đúng bản chất công việc của mình.

"Đây là bộ phim của biên kịch Huyền Ngô, Di Lê, giám đốc sản xuất Thái Minh Châu, nhà sản xuất Kaity Nguyễn, bộ phim của Thái Như, của Thành Hội, của Hồng Ánh, của Tín Nguyễn, của Samuel An... của Thiên Hải. Đây là bộ phim của tất cả mọi người và đặt niềm tin vào tôi. Tôi sao dám chỉ đạo diễn xuất Thành Hội, Ái Như hay Hồng Ánh. Tôi chỉ chọn danh xưng khiêm tốn hơn là giám chế", Bình Bồng Bột nói.

Đại diện nhóm biên kịch nói anh không "bịa" thuật ngữ giám chế. "Danh xưng giám chế được sử dụng trong thập niên 1990 ở các đạo diễn người Hong Kong (Trung Quốc). Trong tương lai, nếu đủ liều làm thêm bộ phim nữa, tôi sẽ bỏ thời gian đi học, lúc đó tôi mới dám tự tin để mọi người gọi tôi là đạo diễn", anh nói thêm.