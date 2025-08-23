Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiểu Vy ngày càng gợi cảm

Trạch Dương

TPO - Tiểu Vy nói tuổi 25 là khởi đầu cho những bước tiến mới, nhiều ý nghĩa. Sắp tới, cô muốn thử sức nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh và thời trang, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho hoạt động cộng đồng.

b5cb7ea48032086c512315.jpg
c81e2611d88750d9099614.jpg
Tiểu Vy vừa đăng bộ ảnh mừng sinh nhật lần thứ 25. Dưới bài đăng, đồng nghiệp và khán giả khen Tiểu Vy ngày càng thăng hạng nhan sắc.
60a97af8846e0c30557f16.jpg
83eda8ed567bde25876a13.jpg
Tiểu Vy cho biết cô cảm thấy bản thân trưởng thành hơn 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
494124996-1215181766640497-338771445416951835-n.jpg
494251903-1215181786640495-2035610578404408907-n.jpg
"Sắp tới, tôi muốn thử sức nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh và thời trang, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho hoạt động cộng đồng", Tiểu Vy chia sẻ.
528037894-1287934599365213-6204375778732531565-n-162.jpg
528169674-1287934566031883-7431611503670273911-n-1617.jpg
Tiểu Vy cho biết thêm cô tin rằng tuổi 25 là khởi đầu cho những bước tiến mới, nhiều ý nghĩa.
535642663-1298891301602876-4621832064921396517-n-2022.jpg
534541454-1298891344936205-1484104751898405694-n-6464.jpg
Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy là một trong những người đẹp có nhiều hoạt động cộng đồng, ngày càng khẳng định trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất.
527216316-1286363306189009-1379152851662786914-n.jpg
527022604-1286363272855679-3865824452570958645-n.jpg
Gần đây, cô xuất hiện trong nhiều sự kiện thời trang cao cấp với phong cách sang trọng, ngày càng gợi cảm.
525575594-1282528959905777-2972937522285319542-n-5572.jpg
525574036-1283241059834567-7438471272063786309-n-7831.jpg
Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn thời trang, là nàng thơ của nhiều nhà thiết kế và đồng hành cùng nhiều nhãn hàng cao cấp.
514286394-1260450718780268-9150816486055139352-n.jpg
515012881-1260450762113597-8424611566973674993-n.jpg
Sau những dấu ấn trên sàn diễn thời trang, Trần Tiểu Vy thử sức với điện ảnh. Cuối năm ngoái, cô đóng vai khách mời trong bộ phim Mai đạt doanh thu 500 tỷ đồng.
518136422-1266890744802932-5637328559299849192-n.jpg
518322559-1266890701469603-5223877883749898431-n.jpg
Đầu năm nay, cô được Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính trong bộ phim Tết Bộ tứ báo thủ. Cô thể hiện khả năng diễn xuất tiến bộ, được khán giả và giới chuyên môn nhận định hợp vai. Hoa hậu Việt Nam 2018 hiện là nữ chính có doanh thu cao nhất năm 2025 nhờ thành tích 332 tỷ đồng của Bộ tứ báo thủ.
483897178-1184707653021242-5744212402662974838-n.jpg
484835870-1185960436229297-1826421799560141147-n-6394.jpg
Tiểu Vy tiếp tục đồng hành cùng nhiều dự án cộng đồng, lan tỏa hình ảnh hoa hậu nhân ái, mang đến giá trị tích cực cho xã hội.
515103675-1291752772316729-2343882473463277301-n.jpg
531020890-1291752728983400-728179466104578010-n-7155.jpg
503717668-1241188594039814-2829300041103378333-n.jpg
504038876-1241190884039585-1594059350839609581-n.jpg
Phong cách ngày càng gợi cảm của Tiểu Vy nhận nhiều lời khen tích cực.

Trạch Dương
