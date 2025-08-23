Tiểu Vy ngày càng gợi cảm

TPO - Tiểu Vy nói tuổi 25 là khởi đầu cho những bước tiến mới, nhiều ý nghĩa. Sắp tới, cô muốn thử sức nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh và thời trang, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho hoạt động cộng đồng.
Tiểu Vy vừa đăng bộ ảnh mừng sinh nhật lần thứ 25. Dưới bài đăng, đồng nghiệp và khán giả khen Tiểu Vy ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Tiểu Vy cho biết cô cảm thấy bản thân trưởng thành hơn 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
"Sắp tới, tôi muốn thử sức nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh và thời trang, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho hoạt động cộng đồng", Tiểu Vy chia sẻ.
Tiểu Vy cho biết thêm cô tin rằng tuổi 25 là khởi đầu cho những bước tiến mới, nhiều ý nghĩa.
Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy là một trong những người đẹp có nhiều hoạt động cộng đồng, ngày càng khẳng định trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất.
Gần đây, cô xuất hiện trong nhiều sự kiện thời trang cao cấp với phong cách sang trọng, ngày càng gợi cảm.
Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn thời trang, là nàng thơ của nhiều nhà thiết kế và đồng hành cùng nhiều nhãn hàng cao cấp.
Sau những dấu ấn trên sàn diễn thời trang, Trần Tiểu Vy thử sức với điện ảnh. Cuối năm ngoái, cô đóng vai khách mời trong bộ phim Mai đạt doanh thu 500 tỷ đồng.
Đầu năm nay, cô được Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính trong bộ phim Tết Bộ tứ báo thủ. Cô thể hiện khả năng diễn xuất tiến bộ, được khán giả và giới chuyên môn nhận định hợp vai. Hoa hậu Việt Nam 2018 hiện là nữ chính có doanh thu cao nhất năm 2025 nhờ thành tích 332 tỷ đồng của Bộ tứ báo thủ.
Tiểu Vy tiếp tục đồng hành cùng nhiều dự án cộng đồng, lan tỏa hình ảnh hoa hậu nhân ái, mang đến giá trị tích cực cho xã hội.
Phong cách ngày càng gợi cảm của Tiểu Vy nhận nhiều lời khen tích cực.