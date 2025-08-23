'Mưa đỏ' thu hơn 50 tỷ đồng sau ngày đầu ra rạp

TPO - "Mưa đỏ" đang đứng vị trí số một phòng vé, lấn át loạt phim đang chiếu. Khả năng cao bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền cán mốc 100 tỷ đồng sau ba ngày công chiếu.

Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, trong ngày đầu công chiếu 22/8, Mưa đỏ được xếp hơn 4.000 suất chiếu, thu gần 20 tỷ đồng. Tính cả suất chiếu sớm, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hơn 42 tỷ đồng.

Sáng 23/8, tác phẩm về cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị tiếp tục được ưu tiên về số suất chiếu. Hiện, phim ghi nhận lượng vé đặt trước là 99.616 vé/4.324 suất chiếu, thu 9,3 tỷ đồng.

Phim khả năng thu 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu.

Tác phẩm của Điện ảnh Quân đội nhân dân đang áp đảo mọi bộ phim chiếu rạp. Sau một tuần làm mưa làm gió ngoài rạp Việt, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Tác phẩm đến từ Nhật Bản bán được 23.416 vé/1.431 suất chiếu, thu 2,89 tỷ đồng sáng 23/8.

Hiện, bom tấn diệt quỷ cán mốc doanh thu hơn 113,3 tỷ đồng.

Vị trí thứ 3 phòng vé thuộc về hoạt hình Shin cậu bé bút chì. Phim bán 2.253 vé/484 suất chiếu, thu 222,4 triệu đồng. Tác phẩm bị Mưa đỏ và Thanh gươm diệt quỷ bỏ xa doanh thu.

Mang mẹ đi bỏ cũng cho thấy dấu hiệu của sự hạ nhiệt. Tác phẩm chỉ còn 346 suất chiếu, bán được 1.267 vé và thu 132,6 triệu đồng. Tổng doanh thu bộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào là 168,2 tỷ đồng.

Mưa đỏ đang tạm dẫn đầu cuộc đua doanh thu mùa lễ 2/9.

Doanh thu của Chốt đơn giậm chân tại chỗ với 5,11 tỷ đồng, khả năng rút rạp trong tuần này, nhường chỗ cho loạt phim lễ chuẩn bị đổ bộ rạp chiếu.

Sắp tới, loạt phim Việt mùa lễ đổ bộ rạp chiếu là Làm giàu với ma, Cô dâu ma, Có chơi có chịu, Phá đám sinh nhật mẹ... khiến cuộc đua phòng vé mùa 2/9 ngày càng sôi động.

Bàn về việc Mưa đỏ đang tạo hiệu ứng tốt, vượt trội hẳn so với loạt phim ra rạp cùng thời điểm, chuyên gia phim Ân Nguyễn nói đây là làn gió mới, sự chuyển biến tích cực khi khán giả trẻ quan tâm hơn đến dòng phim lịch sử. Điều này có được cũng một phần vì hai bộ phim này có kế hoạch quảng bá tốt và tiếp cận được nhiều người trẻ thông qua mạng xã hội.

Chuyên gia cho rằng tổng doanh thu mùa này có thể tiệm cận Tết hoặc 30/4-1/5, nhưng khó vượt. Tuy nhiên, điều đáng mừng là giờ đây, một bộ phim hay hoàn toàn có thể thành công ngoài mùa lễ. Ví dụ như Mang mẹ đi bỏ vừa rồi đã chứng minh, nếu chạm đến cảm xúc khán giả thì thời điểm công chiếu không còn là yếu tố quyết định.

Chuyên gia dự đoán Mưa đỏ và Tử chiến trên không có thể cán mốc trên 100 tỷ đồng nhờ làn sóng ủng hộ mạnh mẽ. Làm giàu với ma 2 giữ sức hút phòng vé, dự kiến vượt 70 tỷ đồng. Cô dâu ma: khai thác thị hiếu kinh dị, có thể thu về trên 50 tỷ đồng. Phá đám: Sinh nhật mẹ là ẩn số, nhưng nếu chạm đúng cảm xúc, hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.