VieON cùng các anh trai vươn mình ra thế giới

TPO - Giữa thị trường OTT toàn cầu đầy cạnh tranh, VieON đang khẳng định vị thế với chiến lược "Bản sắc Việt, tầm vóc quốc tế". Nền tảng này không chỉ tập trung vào thị trường trong nước mà còn mở rộng ra thế giới, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào các nội dung gốc đậm chất Việt và chiến lược O2O độc đáo.

Trong bối cảnh thị trường OTT toàn cầu đang cạnh tranh khốc liệt, VieON đang từng bước định vị vị thế nền tảng giải trí số hàng đầu về nội dung thuần Việt, đồng thời là cầu nối văn hóa Việt với thế giới.

Đại diện nền tảng OTT cho biết họ đang hướng đến chiến lược Bản sắc Việt, tầm vóc quốc tế, từng bước chinh phục cộng đồng người Việt ở nước ngoài và hướng đến khán giả toàn cầu.

Hai chiến lược song song

Sau nhiều năm phát triển và định hình tên tuổi trong nước, VieON mở rộng thị trường quốc tế với những con số ấn tượng. VieON Global được định vị là cầu nối văn hóa số, đưa nội dung thuần Việt lan tỏa toàn cầu.

Bên cạnh các thị trường trọng điểm như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Campuchia, VieON đang mở rộng sang nhiều quốc gia có cộng đồng người Việt đông đảo và sức tiêu thụ nội dung số ngày càng lớn. Mục tiêu của nền tảng là mở rộng tới 20 thị trường lớn trong tương lai gần.

Chiến lược này đã mang lại những thành công bước đầu đầy ấn tượng. Sau 8 tháng đầu năm, số lượng người dùng tại thị trường trọng điểm của VieON Global tăng 161% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng trưởng ấn tượng này phản ánh sức hút ngày càng mạnh của các nội dung gốc (VieON Originals), đồng thời khẳng định hiệu quả của chiến lược phát triển nội dung và kết nối cộng đồng toàn cầu.

Bên cạnh việc tìm hướng phát triển quốc tế, nội dung là bản sắc của VieON. Thay vì chạy đua theo chiến lược "phủ sóng nội dung toàn cầu", VieON tập trung tạo ra trải nghiệm giải trí cá nhân hóa cho khán giả Việt. VieON hiện sở hữu hơn 10.000 giờ nội dung tiếng Việt, phục vụ hơn 72 triệu thiết bị truy cập tích lũy.

VieON tập trung chiến lược phát triển song song phát triển quốc tế và tập trung nhiều nội dung thuần Việt.

Nền tảng này đầu tư mạnh vào hai nhóm nội dung chủ lực, được sản xuất với tiêu chuẩn cao được khán giả quốc tế, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở nước ngoài quan tâm. Các chương trình âm nhạc và truyền hình thực tế như Anh trai say hi, Em xinh say hi và 2 ngày 1 đêm Vietnam không chỉ thành công tại Việt Nam mà còn liên tục lọt Top Trending tại Mỹ, Australia và nhiều nước châu Âu. Những chương trình này đã khẳng định sức hút của những định dạng giải trí do VieON phát hành.

VieON cũng sản xuất các bộ phim Việt nội dung ấn tượng. Các tác phẩm đạt hàng tỷ lượt xem như Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa, Giấc mơ của mẹ, Nữ chủ, Yêu trước ngày cưới, Ước mình cùng bay, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay và Cô đừng hòng thoát khỏi tôi đều được sản xuất theo chuẩn tiệm cận điện ảnh, khai thác sâu sắc các câu chuyện về gia đình và xã hội Việt Nam đương đại.

Thống kê cho thấy loạt tác phẩm không chỉ dẫn đầu về lượng người xem tại thị trường trong nước mà còn ghi nhận hàng chục triệu lượt xem từ khán giả quốc tế. Ở nhiều thị trường như Mỹ, Australia hay Nhật Bản, tỷ lệ kiều bào tương tác với nội dung văn hóa Việt trên VieON Global cao gấp nhiều lần so với các nền tảng quốc tế khác.

Tầm nhìn dài hạn

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện của VieON cho rằng để tạo dựng một cộng đồng người dùng gắn kết, cần kết hợp yếu tố nội dung hấp dẫn trên nền tảng trực tuyến và trải nghiệm thực tế.

Chiến lược O2O (Online–Offline) là một trong những điểm khác biệt cốt lõi. Việc tổ chức các sự kiện thực tế như concert, fan meeting và showcase không chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí mà còn là cầu nối cảm xúc, giúp khán giả gặp gỡ thần tượng và giao lưu với những người cùng chung sở thích, văn hóa.

Bước phát triển vượt bậc của VieON là hai đêm nhạc Anh trai say hi tại Las Vegas, Mỹ. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh kết nối, khán phòng kín khán giả và hàng triệu tương tác trực tuyến, biến sự kiện thành cột mốc văn hóa vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi biểu diễn.

Mặc dù các nội dung giải trí thuần Việt như Rap Việt hay The masked singer Vietnam đã rất thành công, VieON vẫn có kế hoạch tạo ra các nội dung mang tính toàn cầu hơn.

"Chúng tôi đang đầu tư mạnh mẽ vào VieON Originals với tư duy toàn cầu, từ khâu ý tưởng, kịch bản, nhịp dựng, hiệu ứng hình ảnh, đến hậu kỳ đều được nâng chuẩn. Mỗi năm, VieON thực hiện 6 đến 8 dự án phim Việt quy mô lớn, kết hợp kỹ thuật sản xuất hiện đại với câu chuyện đậm bản sắc, đồng thời mở rộng hợp tác sản xuất xuyên biên giới. Dự kiến, các dự án phim sắp tới bao gồm Cuộc chiến hạ lưu và Vì mẹ anh phán chia tay", đại diện VieON cho biết.

Mỗi dự án bắt đầu từ một câu chuyện thuần Việt, giàu cảm xúc và văn hóa, nhưng được phát triển bởi đội ngũ sáng tạo và kỹ thuật từ các thị trường giải trí hàng đầu thế giới.

"Các tác phẩm được phát hành đa ngôn ngữ, kèm phụ đề song ngữ hoặc thuyết minh nhiều quốc gia, cùng chiến dịch quảng bá toàn cầu. Cách tiếp cận này giúp VieON Originals vừa giữ chân khán giả Việt, vừa chinh phục những người yêu văn hóa Á Đông trên thế giới", đại diện của VieON chia sẻ với Tiền Phong.

Nhờ những chiến lược toàn diện này, VieON đang dần khẳng định mình không chỉ là một nền tảng giải trí hàng đầu Việt Nam mà còn là một "đại sứ văn hóa" quan trọng, đưa những giá trị độc đáo của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.