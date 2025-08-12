Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

15 nghệ sĩ tham gia Anh trai say hi mùa 2

Hà Trang
TPO - Chương trình "Anh trai say hi" trở lại với mùa hai, 15 nghệ sĩ đầu tiên được công bố với những cái tên quen thuộc như Ngô Kiến Huy, B Ray và nhiều gương mặt mới từ thế hệ gen Z. Negav, Thái Ngân thi lại lần 2.

Sau mùa 1 thành công rực rỡ, chiều 12/8, Anh trai say hi 2025 công bố 15 cái tên gồm Ngô Kiến Huy, buitruonglinh (Bùi Trường Linh), Cody Nam Võ - cựu thành viên Uni5, Vương Bình, RIO, Karik, B Ray, Ryn Lee, KHOI VU, Bùi Duy Ngọc, GILL, Mason Nguyễn, Jaysonlei, Negav, Phạm Đình Thái Ngân.

Ngoài Ngô Kiến Huy, Karik, B Ray, các cái tên còn lại đều là gương mặt mới với nhiều khán giả. Nhiều khán giả tò mò buitruonglinh, anh từng tham gia show Bài hát hay nhất, là chủ nhân của nhiều ca khúc chục triệu lượt xem như Đường tôi chở em về, Dù cho mai về sau, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời...

Khán giả bình luận Ngô Kiến Huy là "nghệ sĩ chăm chỉ" top 1 khi anh "nhẵn mặt" ở các game show truyền hình. Hiện, giọng ca Truyền thái y tham gia Đấu trường gia tốc, Chiến sĩ quả cảm, 2 Ngày 1 Đêm.

530924163-1342622064200916-1828509759396018986-n.jpg
530703560-1342634430866346-9155390140527229565-n.jpg
530583578-1342667254196397-3469250826554911675-n.jpg
530653051-1342583047538151-8809297601214630356-n.jpg
Các nghệ sĩ ghi danh ở Anh trai say hi 2025.

Nhiều cái tên gen Z được nhà sản xuất giới thiệu là gương mặt nghệ sĩ đa năng, có khả năng ca hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc. Trong đó, KHOI VU có kinh nghiệm quốc tế, từng theo học tại SOPA (School of Popular Arts) - trường nghệ thuật danh tiếng ở Berlin (Đức),

Bùi Duy Ngọc được biết đến với vai trò trưởng nhóm nhạc The Wings, đứng sau nhiều MV đình đám như Em hát ai nghe, Khi em lớn của Orange, Kẻ xuất chúng (ICD). Anh còn là thầy dạy thanh nhạc cho nhiều ca sĩ.

Chương trình Anh trai say hi 2025 lấy chủ đề “Core Force” - khai phá sức mạnh nguyên bản của người nghệ sĩ. Không còn giới hạn trong khuôn khổ một cuộc thi, sân khấu mùa mới sẽ là nơi 30 ca sĩ, từ tân binh đến tên tuổi kỳ cựu, tự do kể câu chuyện âm nhạc của mình, hướng tới thế hệ thần tượng “Bản lĩnh - Khác biệt - Đậm dấu ấn cá nhân”.

Giống với tiêu chí ở Anh trai say hi mùa 1 hay Em xinh say hi, mùa 2 của show Anh trai có sự đa dạng về thế hệ, phong cách và kinh nghiệm, hứa hẹn tạo ra chơi âm nhạc nhiều màu sắc.

Chương trình dự kiến lên sóng tháng 9.

Hà Trang
#Anh trai say hi 2025 #Ngô Kiến Huy #buitruonglinh #KHOI VU #ca sĩ mới #âm nhạc Việt Nam #chương trình giải trí

