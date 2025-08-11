Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trong 2 ngày, Hà Nội đón 100.000 khán giả concert

Hà Trang
TPO - Chỉ trong hai ngày 9-10/8, Hà Nội chứng kiến ba đại nhạc hội với quy mô hàng chục nghìn khán giả liên tiếp diễn ra, thu hút tổng cộng khoảng 100.000 người.

Trong hai ngày cuối tuần 9-10/8, khán giả Thủ đô có dịp thưởng thức những đại nhạc hội hoành tráng, tầm cỡ, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự tính, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest-Thanh xuân rực rỡ diễn ra tối 9/8 và 10/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh hút 25.000 người tham gia mỗi đêm. Trong khi đó, chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim ngày 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình đón 50.000 khán giả.

530279396-10161750388542081-1660310999757881826-n.jpg
Hà Nội bùng nổ concert 100.000 khán giả trong hai ngày cuối tuần 9-10/8. Ảnh: BTC.

Tinh thần “concert quốc gia”

Điểm chung của các đại nhạc hội này là khơi gợi tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, được thể hiện qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam mở màn bằng ca khúc Made in Việt Nam do NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân thể hiện. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ gạo cội như Xuân Hinh, Thanh Hoa bên cạnh Hoàng Thùy Linh, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu… tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu.

1-282.jpg
2-3547.jpg
6-7030.jpg
8.jpg
Đêm diễn V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest đón tổng cộng 50.000 khán giả cho hai đêm. Ảnh: BTC.

Trong khi đó, đêm diễn thứ hai cùng địa điểm V Fest tạo ra bầu không khí sôi nổi của tuổi trẻ trong 5 tiếng đồng hồ, với màn biểu diễn của những “anh trai, chị đẹp, em xinh” như Binz, Rhymastic, Hieuthuhai, Trang Pháp, Bích Phương, Isaac…

Tổ quốc trong tim với những ca khúc cách mạng, đất nước không kém phần sôi động, khiến 50.000 người trên sân hát theo không ngơi nghỉ. Sân khấu của concert có sự tham gia biểu diễn của những cái tên kỳ cựu như NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, NSND Thu Huyền… đến những gương mặt hot như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, anh tài Thanh Duy - Hà Lê…

530280371-10161750388352081-8735368142975540854-n.jpg
Concert Tổ quốc trong tim nhìn từ trên cao. Ảnh: BTC.

Đêm nhạc có nhiều khoảnh khắc ấn tượng, sân Mỹ Đình nhuộm đỏ màu cờ Tổ quốc, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay, đoàn quân sải bước, màn diễu binh đều tăm tắp cùng tiếng hô vang “Việt Nam”, “Tổ quốc trong tim” của hàng vạn khán giả.

Sức hút không chỉ từ âm nhạc

Những sự kiện này thành công khi tạo ra những trải nghiệm có một không hai hướng đến ngày lễ lớn của dân tộc. Khán giả không chỉ đến nghe hát, mà đến để hòa vào một không gian tập thể, nơi hàng chục nghìn người đồng thanh hô “Việt Nam”, cùng vẫy cờ, cùng chia sẻ những hình ảnh trên mạng xã hội.

Nếu duy trì được tiêu chuẩn nghệ thuật, đầu tư công nghệ và giữ được bản sắc gắn với thông điệp yêu nước, đây hoàn toàn có thể trở thành điểm hẹn thường niên, thu hút hàng vạn khán giả tới dự.

Trong bối cảnh cả nước hướng đến các lễ kỷ niệm lớn, “concert quốc gia” như tiếp thêm năng lượng mới cho tinh thần Việt, vừa truyền thống, vừa hiện đại và quan trọng nhất mọi người cùng được sẻ chia, chung dòng cảm xúc.

Hà Trang
