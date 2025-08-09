2 nghệ sĩ phải xin lỗi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Trang
TPO - Bada (S.E.S) và Jung Joo Ri, lần lượt lên tiếng xin lỗi vì ồn ào quảng cáo sai sự thật. Sản phẩm mỹ phẩm được quảng cáo nhập khẩu từ Australia, song thực chất là hàng nội địa.

Ngày 9/8, Starnews đưa tin nữ diễn viên hài Jung Joo Ri gửi lời xin lỗi gửi đến những người bị tổn thương sau khi cô tham gia quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm vướng tranh cãi.

Diễn viên cho biết sau khi quảng cáo được đăng, cô nhận được nhiều phản ánh tiêu cực về thương hiệu này. “Tôi đã nhiều lần bày tỏ với phía nhãn hàng rằng không thể tiếp tục tham gia quảng cáo có nội dung sai lệch, chẳng hạn như câu ‘nổi tiếng ở Australia’. Tôi đã yêu cầu gỡ bỏ quảng cáo và yêu cầu này đã được thực hiện”, Jung Joo Ri giải thích.

Cô nói thêm: “Tuy nhiên, tôi biết có những người đã tin tưởng mua sản phẩm vì tôi, nên cảm thấy trách nhiệm vô cùng nặng nề và muốn gửi lời xin lỗi chân thành. Trong tương lai, tôi sẽ cẩn trọng hơn trong mọi công việc”.

Trước đó trên kênh YouTube, Jung Joo Ri từng giới thiệu một loại kem được quảng bá là nhập khẩu từ Sydney, Australia. Thực tế, sản phẩm này được sản xuất tại công ty có trụ sở ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, dẫn đến nghi vấn quảng cáo sai lệch và phóng đại công dụng.

1-5373.jpg
u2c3c5axi7vpp1mtbu3b9veax-ygsx2v.jpg
Ca sĩ Bada (trái) và diễn viên hài Jung Joo Ri nhận trách nhiệm, lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật.

Ngày 5/8, ca sĩ Bada (cựu thành viên nhóm S.E.S) cũng từng quảng bá cho sản phẩm trên. Cô đăng thư tay xin lỗi: “Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng. Tôi lẽ ra phải xem xét, đánh giá cẩn trọng trước khi tham gia nội dung quảng cáo nhưng đã không làm được. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ”.

Công ty quản lý của Bada - Wavenine - nhận một phần trách nhiệm về sự cố khi chưa xét kỹ lưỡng việc phân phối và chất lượng sản phẩm trước khi để nghệ sĩ quảng cáo.

Theo công ty, video là quảng cáo được quay sẵn do bên thứ ba cung cấp. Bada không được xem trước thông tin trước và chỉ làm theo kịch bản, trong đó có nhắc đến Australia được hiển thị bằng phụ đề.

Wavenine cho biết họ không có ý định lừa dối hay gây hiểu lầm cho người tiêu dùng và tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với kênh YouTube.

Công ty này cho biết thêm rằng họ đang chuẩn bị các hành động pháp lý dân sự và hình sự chống lại công ty sản xuất và thương hiệu mỹ phẩm vì cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch và trốn tránh trách nhiệm xác minh.

Hà Trang
