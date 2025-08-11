Bùng nổ ở Mỹ Đình, 50.000 khán giả hát không ngừng nghỉ

TPO - Tối 10/8, khoảng 50.000 khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để thưởng thức "concert quốc gia - Tổ quốc trong tim”. Chương trình mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động, hoành tráng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Sân khấu hoành tráng, âm nhạc mãn nhãn

Ngay từ giây phút mở màn, hàng chục nghìn khán giả có mặt đồng thanh hô theo hai tiếng “Việt Nam”, "Tổ quốc trong tim" theo sự hướng dẫn của MC. Màn khởi động đầy hứng khởi đưa khán giả bước vào những chương âm nhạc đủ cung bậc cảm xúc.

Chương trình gồm ba phần, được đổi mới trong phần hòa âm phối khí, hướng đến khán giả trẻ nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần hào hùng của những ca khúc cách mạng, quê hương đất nước.

Sân Mỹ Đình đông kín khán giả đến xem concert tối 10/8. Ảnh: Trọng Tài.

Toàn bộ không gian biểu diễn được dàn dựng theo hình chữ V cao 26 m, chia thành bốn khu vực mang thông điệp “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng”. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, visual led hiện đại, đẹp mắt là điểm cộng cho concert.

Chương đầu mang tên Dáng hình đất nước mở màn với các tiết mục của NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm qua những bản nhạc kinh điển như Mười chín tháng tám, Đoàn vệ quốc quân, Lên đàng, Hò kéo pháo, Mẹ yêu con, Đất nước trọn niềm vui. Nhiều ca khúc nhạc đỏ được làm mới, thậm chí phối rock, khiến hàng chục nghìn khán giả không thể ngồi yên.

Phần hai - Giai điệu tự hào - có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, nhóm Oplus, nhóm Xtreme Power, rapper Suboi, Hà Lê cùng các vận động viên tiêu biểu như Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công...

Các tiết mục như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Sẽ chiến thắng được phối khí mới. Lần đầu tiên, Tùng Dương thể hiện Viết tiếp câu chuyện hòa bình - ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đạt 5 tỷ lượt xem - với bản phối hoành tráng, nhận được sự cổ vũ không ngớt từ hàng vạn khán giả. Chứng kiến đứa con tinh thần được ngân vang tại sân Mỹ Đình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ đây là “khoảnh khắc choáng ngợp và tự hào”. Anh tin rằng ca khúc sẽ sống lâu bền trong lòng công chúng.

Nhiều ca khúc nhạc đỏ được khoác lên mình màu áo mới, khiến khán giả trẻ phấn khích. Ảnh: Trọng Tài.

Bước sang chương cuối Tổ quốc trong tim, quy tụ Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, NSƯT Thu Huyền, Thanh Duy... Người hâm mộ lần đầu được thưởng thức màn hòa giọng giữa Tóc Tiên và Tùng Dương trong Một vòng Việt Nam và Khát vọng tuổi trẻ. Chơi lớn, Tóc Tiên mang lên sân khấu liên khúc Bèo dạt mây trôi - Đất phương Nam - Em trong mắt tôi từ chương trình Chị đẹp đạp gió, để "chiêu đãI" khán giả thủ đô.

Ở mỗi sân khấu biểu diễn, các khán đài lại rực sáng bởi ánh đèn flash và lightstick của hàng chục nghìn khán giả, tạo nên khung cảnh như “biển sao”.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Tùng Dương thể hiện.

Khoảnh khắc thiêng liêng khi Quốc ca vang lên

Bên cạnh phần trình diễn âm nhạc, nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc đã chạm đến trái tim người xem. Khi Tiến quân ca vang lên, toàn bộ khán giả trên khán đài đồng loạt đứng dậy và hát vang.

Không ai bảo ai, nhưng khoảnh khắc ấy lan tỏa niềm tự hào, hãnh diện và biết ơn sâu sắc. “Tự hào, xúc động, hạnh phúc vì Tổ quốc luôn ở trong tim”, một khán giả chia sẻ.

Hình ảnh đẹp trong "concert quốc gia". Ảnh: Trọng Tài.

Điểm nhấn đặc biệt khác là sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 - những người từng đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga). Hình ảnh "quân đi giữa lòng dân" giữa tiếng pháo hoa rực rỡ, ánh sáng sân khấu, tiếng hò reo không ngớt từ bốn phía khán đài, tạo nên khoảnh khắc khó quên.

Đêm nhạc khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội). 300 quả pháo tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp được bắn trên nền nhạc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Điểm trừ

Dù được đánh giá cao về quy mô, âm nhạc và cảm xúc, concert “Tổ quốc trong tim” vẫn còn một số điểm cần cải thiện trong khâu tổ chức. Nhiều khán giả cho biết khâu check-in chưa thực sự thuận tiện, thiếu nhân viên hướng dẫn xếp hàng.

Tới hơn 20h, vẫn còn đông người chưa thể vào sân dù đã xếp hàng gần hai tiếng. Một số người đã check-in thành công nhưng vẫn bị chặn lại vì sân quá đông, chỉ được cho vào khi khán giả phía trong yêu cầu nhiều lần.

Concert có khoảng 50.000 người tham gia. Ảnh: BTC.

Một khán giả cho biết: “May mắn là tôi vẫn vào được để kịp thưởng thức chương trình. Còn lại, sân khấu, set diễn và âm thanh đều rất hay và ý nghĩa”.

Dù còn tồn tại hạn chế, concert Tổ quốc trong tim vẫn để lại dấu ấn trong lòng người xem nhờ sự đầu tư chỉn chu, âm nhạc mãn nhãn và lan tỏa tinh thần yêu nước.