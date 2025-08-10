Bất ngờ từ Jimmii Nguyễn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Jimmii Nguyễn trình diễn 26 ca khúc trong ba tiếng giữa thời tiết oi nóng, đồng thời kêu gọi quyên góp sách vở cho trẻ em khó khăn.

Âm nhạc và thông điệp tri ân

Tối 9/8, tại sân khấu ngoài trời Rừng Thông Flamingo Đại Lải Resort (Vĩnh Phúc), Jimmii Nguyễn mang đến đêm nhạc Du ca - Mãi mãi bên em kéo dài 3 tiếng, thu hút hàng trăm khán giả. Chương trình gồm 26 tiết mục chia thành ba chương: Người đi qua bóng tối, Nhân gian là một giấc mơ đẹp và Mãi mãi bên em.

anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-102059.png
Jimmii Nguyễn mang đến đêm nhạc Du ca 26 tiết mục.

Mở màn, nam ca sĩ chọn cụm ba ca khúc Cúi xuống, Có một đêm trăngMẹ ngàn đời gió ru. Anh lý giải đây là lời tri ân dành cho quê hương, đất nước và những khán giả đã đồng hành, đồng thời tiếp nối âm hưởng du ca mà nhạc sĩ Trần Tiến truyền lại. “Mỗi con người nên có khoảnh khắc cúi xuống để nghe hơi thở của quê mẹ, để yêu nguồn cội mình hơn”, anh nói.

Bên cạnh những bản tình ca quen thuộc, Jimmii Nguyễn lồng ghép thông điệp nhân văn về quê hương, con người và sự hòa hợp với thiên nhiên. Anh xem Du ca là dịp “để hãnh diện ngẩng cao đầu đa tạ quê hương, nhưng cũng biết cúi đầu để tạ ơn đất nước”.

anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-124808.png
Alena - con gái lớn của Jimmii Nguyễn.

Chương trình còn có sự góp mặt của hai con gái anh. Bất ngờ trong đêm diễn là con gái lớn - Alena - trình diễn các sáng tác Nhậu chữa lành, Gã điên và ca khúc RnB mới Hysteron Proteron. Ca sĩ Vy Oanh là khách mời, thể hiện Để cho em khóc, Sống đơn giản thôi và song ca cùng Jimmii Nguyễn ca khúc Fantasy.

Khác biệt của đêm Du ca

Điểm khác biệt của Du ca năm 2025 là lời kêu gọi khán giả ủng hộ sách giáo khoa, vở trắng, dụng cụ học tập thay vì tặng hoa. Ngay trên sân khấu, nhiều khán giả đã hưởng ứng. Số sách vở quyên góp được đưa vào quỹ “Sách - Nhạc - Nước” để trao cho học sinh vùng khó khăn.

Sau chương trình tại Đại Lải, Jimmii Nguyễn cùng ê-kíp đến tặng sách và học cụ cho học sinh trường THCS Đại Đình (Vĩnh Phúc). Trước đó, hơn 2.000 cuốn sách đã được trao cho các trường ở Hà Nội và Nghệ An trong hai đêm Du ca trước.

anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-102028.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-102116.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-102134.png

Chương cuối của đêm diễn, Jimmii Nguyễn đưa khán giả về với những ca khúc gắn liền tên tuổi như Tình như lá bay xa, Chẳng phải vì khói thuốc cay, Khói thuốc đợi chờ, Hoa bằng lăng, Mãi mãi bên em, Nhớ về emCay - bản hit gần đây liên tục đứng trong top bảng xếp hạng. Chuyến du ca kết thúc bằng màn hòa giọng ca khúc Nhân gian cùng Vy Oanh và gia đình.

Dù điều kiện thời tiết nóng bức, nam ca sĩ vẫn duy trì phong độ. Anh chia sẻ khung cảnh kết hợp giữa rừng, hồ, núi ở Đại Lải đã tạo cảm hứng cho mình, lưu lại kỷ niệm đẹp trong hành trình nghệ thuật.

Hơn ba thập kỷ hoạt động, Jimmii Nguyễn được biết đến không chỉ qua những bản tình ca lãng mạn như Mãi mãi bên em, Nhớ về em, Lời đắng cho cuộc tình… mà còn ở những ca khúc mang thông điệp nhân sinh. Với Du ca, anh vừa tái hiện những giai điệu quen thuộc, vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia qua âm nhạc và các hoạt động cộng đồng.

Hà Trang
#Jimmii Nguyễn #đêm nhạc Du Ca #Vĩnh Phúc #tri ân quê hương #quyên góp sách #âm nhạc nhân văn #hoạt động cộng đồng

