Thảm cảnh của Cúc Tịnh Y

TPO - Các ngôi sao luôn là người chịu thiệt thòi khi đối đầu với công ty quản lý cũ. Thậm chí Tống Uy Long, Trần Đô Linh còn bị "lột một tầng da" khi muốn rời công ty cũ.

Theo QQ, thời gian gần đây cuộc chiến tranh chấp hợp đồng giữa Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) đang thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Siba Media không tiếc tung ra những đòn trừng phạt, thậm chí có thể dồn Cúc Tịnh Y vào cảnh trắng tay chỉ vì cô muốn rời khỏi sự khống chế của Siba Media. Ngoài Cúc Tịnh Y, có không ít ngôi sao cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi muốn rũ bỏ công ty quản lý cũ.

Nguy cơ của Cúc Tịnh Y

Theo QQ, ngày 18/6/2024, Cúc Tịnh Y tuyên bố rời khỏi công ty Siba Media, chấp dứt 12 năm hợp tác. Tuy nhiên, phía Siba Media khẳng định hợp đồng quản lý giữa họ kéo dài tới 20 năm, đến năm 2033, Cúc Tịnh Y mới có thể hoàn toàn cắt đứt với công ty quản lý cũ.

Cúc Tịnh Y có nguy cơ mất sự nghiệp khi đối đầu với công ty quản lý cũ.

Đáp lại, Cúc Tịnh Y khẳng định Siba Media đã giả mạo chữ ký của cô để tự ý gia hạn hợp đồng. Phía Cúc Tịnh Y kiện Siba Media ra tòa để xin giám định chữ ký. Siba Media khẳng định Cúc Tịnh Y là kẻ "ăn cháo đá bát" vì công ty đã giúp đỡ nữ diễn viên nhiều trong sự nghiệp, nâng đỡ cô từ người vô danh thành thần tượng hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, phía Cúc Tịnh Y khẳng định công ty luôn kìm hãm sự phát triển của cô. Sau khi rời Siba Media, Cúc Tịnh Y nhận được nhiều tài nguyên thời trang, xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, ký được nhiều hợp đồng quảng cáo, chất lượng các dự án phim cũng tăng cao.

Dù Cúc Tịnh Y muốn ra đi trong êm đẹp, Siba Media không đồng ý, công ty cảnh cáo các đối tác tiếp cận và muốn ký hợp đồng quản lý với Cúc Tịnh Y. Đến giữa tháng 12, công ty Siba tiếp tục răn đe, ra tối hậu thư cho "mỹ nữ 4.000 năm có một" không được lan truyền các thông tin bất lợi cho họ. Siba Media khẳng định họ nắm trong tay các chứng cứ về việc Cúc Tịnh Y phạm tội kinh tế nghiêm trọng.

Công ty còn khẳng định họ đã trả cho Cúc Tịnh Y 139 triệu NDT trong suốt 10 năm hoạt động. Đây là con số khổng lồ cho với thu nhập của người bình thường, vì vậy có không ít người cho rằng Cúc Tịnh Y vô ơn bởi công ty đã cho cô cuộc đời hoàn toàn khác.

Theo QQ, đây là đòn hiểm từ Siba Media khi thúc đẩy sự căm ghét từ công chúng với những ngôi sao như Cúc Tịnh Y, những người kiếm tiền quá dễ dàng. Tâm lý thù ghét người giàu cũng khiến thiện cảm của dư luận dành cho Cúc Tịnh Y giảm thấp. Bên cạnh đó, Siba Media còn nhắc tới các vấn đề về thuế, nếu nữ diễn viên vi phạm bị cấm sóng mất sự nghiệp trắng tay khi dám đối đầu với công ty quản lý.

Các nghệ sĩ luôn phải chịu rủi ro lớn nếu muốn rời công ty quản lý cũ.

Triệu Lộ Tư phát bệnh, muốn rời khỏi giới giải trí

Theo QQ, Triệu Lộ Tư và công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu đã tranh chấp hợp đồng trong suốt một năm qua. Ngoại trừ các sự kiện quảng cáo cho thương hiệu hợp tác bắt buộc phải tham gia, nữ diễn viên không đóng phim, cũng hạn chế công việc trong thời gian dài. Triệu Lộ Tư tố cáo công ty Ngân Hà Khốc Ngu bóc lột sức lao động, nhưng hợp đồng giữa hai bên kéo dài tới năm 2030, do đó Triệu Lộ Tư quyết định không làm việc cho đến khi thỏa thuận ra đi được chấp nhận.

Truyền thông Trung Quốc cho biết nếu nữ diễn viên phá vỡ thỏa thuận, cô phải đền bù ít nhất 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) dựa trên thu nhập của các năm gần đây. Số tiền này quá lớn với một nghệ sĩ trẻ như Triệu Lộ Tư.

Theo Triệu Lộ Tư, công ty đã hứa với cô trả phí đền bù cho đối tác khi cô nghỉ bệnh, nhưng lại rút 2,05 triệu NDT từ studio riêng của cô. Bên cạnh đó, công ty không hỗ trợ nữ diễn viên trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông khiến cô chịu áp lực từ dư luận. Ngày 3/8, Triệu Lộ Tư tiết lộ công ty "đi khắp nơi nói cô giả bệnh", không quan tâm tới sức khoẻ khi nữ diễn viên phải uống thuốc thở oxy, không thể tự sinh hoạt, mất khả năng nói chuyện trong thời gian dài.

Triệu Lộ Tư phát bệnh, thà chấm dứt sự nghiệp cũng không muốn ở lại.

Triệu Lộ Tư chia sẻ: "Cách làm việc bẩn thỉu và những trò sau lưng ghê tởm của các người sẽ dày vò tôi đến chết. Tôi đã mất gần 10 năm thanh xuân ở đây rồi, tôi không muốn dây dưa với những người này thêm 10 năm nữa".

Hành động bỏ rơi, chèn ép, đe dọa của Ngân Hà Khốc Ngu khiến nữ diễn viên tuyệt vọng. Hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn chưa nhận dự án phim mới do chưa giải quyết dứt khoát với công ty quản lý cũ.

Nam thần Tống Uy Long bị nhấn chìm sự nghiệp

Tống Uy Long sinh năm 1999 nổi tiếng trên MXH từ năm 16 tuổi nhờ khuôn mặt điển trai, mạnh mẽ với chiều cao 1,83 m. Thậm chí, chính biên kịch Vu Chính còn tìm đến nhà Tống Uy Long để mời anh ký hợp đồng quản lý.

Sau khi gia nhập Đông Dương Hoan Ngu, một công ty nhỏ của Vu Chính, Tống Uy Long tham gia các dự án Phượng tù hoàng, Bán yêu khuynh thành 2. Năm 2020, sự nghiệp của Tống Uy Long khi có hai bộ phim tạo tiếng vang là Trạm kế tiếp là hạnh phúc (đóng chung với đàn chị Tống Thiến) và Lấy danh nghĩa người nhà. Thành công liên tiếp giúp anh vào top 50 Người nổi tiếng nhất Trung Quốc do Forbes bình chọn năm đó.

Thế nhưng, đến năm 2022, Tống Uy Long kiện công ty quản lý Đông Dương Hoan Ngu với lý do bị chèn ép, không được hỗ trợ trong công việc, gây ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của nam diễn viên. Tống Uy Long cho biết đã bị công ty bỏ rơi, không giao tài nguyên hợp lý và có kế hoạch phát triển phù hợp. Thậm chí, công ty còn cắt các hợp đồng quảng cáo của Tống Uy Long chuyển sang cho đồng nghiệp.

Tống Uy Long bị ông chủ cũ hủy cả sự nghiệp.

Sau khi nảy sinh tranh chấp với công ty quản lý, Tống Uy Long phải tạm hoãn các hoạt động nghệ thuật sau một năm, hoạt động cầm chừng khiến anh không thể tận dụng được sức nóng từ thành công của hai tác phẩm trên để vươn lên thành ngôi sao hạng A. Hiện tại, Tống Uy Long đã rời khỏi công ty Đông Dương Hoàn Ngu nhưng sự nghiệp ngày một đi xuống vì bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.

Dương Mịch, Trần Đô Linh cũng bị "lột một tầng da"

Trần Đô Linh được coi là người khá may mắn trong sự nghiệp, là ngôi sao hiếm hoi nổi danh ngay từ vai diễn đầu. Cô nổi tiếng với hình ảnh nữ thần học đường. Nhờ đó, được Tô Hữu Bằng mời đóng chính trong phim điện ảnh Tai trái (2015).

Sau khi có mở đầu hoàn hảo, Trần Đô Linh ký hợp đồng quản lý với công ty Linh Nhuế giải trí để bước vào giới giải trí. Thế nhưng cũng giống Tống Uy Long, công ty quản lý không giúp đỡ Trần Đô Linh trong sự nghiệp, danh tiếng nữ diễn viên sụt giảm. Đến năm 2019, nữ diễn viên kiện công ty Linh Nhuế ra tòa để chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, phía công ty không trả cho nữ diễn viên số tiền thù lao mà cô kiếm được khi còn hoạt động dưới trướng công ty. Dù thắng kiện, Trần Đô Linh vẫn ra đi tay trắng.

Trần Đô Linh và Dương Mịch đều gặp khó khăn khi muốn chấm dứt hợp đồng quản lý.

Dương Mịch nắm giữ cổ phần trong công ty truyền thông Gia Hành Thiên Hạ. Vì vậy, để hỗ trợ hoạt động của công ty, hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận, để nâng đỡ các đàn em, nữ diễn viên nhận nhiều phim có chất lượng thấp. Hậu quả là Dương Mịch bị chê "nữ hoàng phim rác".

Sau 10 năm "bán mình" cho Gia Hành Thiên Hạ, đến năm 2023, Dương Mịch mới mở công ty mới. Đây cũng là quãng thời gian danh tiếng Dương Mịch sụt giảm nghiêm trọng. Truyền thông cho rằng công ty quản lý cũ đã nhúng tay vào việc hạ bệ Dương Mịch.