Màn đánh úp của Phùng Khánh Linh

TPO - Ca sĩ Phùng Khánh Linh tung single mới "Tâm sự với đêm một mình" ngay trong đêm tại mini concert ở TPHCM, mang đến cho khán giả trải nghiệm “độc quyền” trước khi ca khúc chính thức ra mắt.

Màn ra mắt không báo trước

Tối 9/8 tại CINÉ Saigon (TPHCM), Phùng Khánh Linh tổ chức mini concert Off The Record và bất ngờ công bố, trình diễn ca khúc mới Tâm sự với đêm một mình. Đây là single thứ tư nằm trong album phòng thu thứ ba Giữa một vạn người, dự kiến phát hành tháng 10.

anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-084843.png
Phùng Khánh Linh trong đêm mini concert tối 9/8. Ảnh: NVCC.

Bài hát do chính cô sáng tác, đồng sản xuất cùng Carson Hogan (thành viên ban nhạc indie rock The Wildlife) và producer Blossom - người đứng sau hai bản hit Ước anh tan nát con timEm đau. Mang màu sắc Alternative Pop/Indie Rock, Tâm sự với đêm một mình là bản tự sự nhẹ nhàng, tái hiện khoảnh khắc cô độc giữa đêm không ngủ, khi người hát đối thoại với chính mình về một mối tình đã khép lại.

Bản nhạc mới nhận được phản ứng tích cực từ khán giả: “Vibe bài này hoàn toàn trái ngược Khóc block. Nhân vật trong Tâm sự với đêm một mình để nỗi nhớ và ký ức len lỏi. Có sự nhớ nhung, day dứt, luyến tiếc nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ", Một ý kiến khác cũng cho rằng: “Màu sắc âm nhạc của PKL đa dạng hết sức, từ Ballad, City Pop đến Alternative Pop. Mỗi bài một cảm xúc riêng, vừa lạ vừa cuốn”...

2.jpg
anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-085105.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-085151.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-085126.png

Là ca khúc đầu được viết cho Giữa một vạn người nhưng lại ra mắt sau ba single trước, Tâm sự với đêm một mình giữ vai trò như điểm lặng trong mạch cảm xúc của album. Việc phát hành ngay tại đêm diễn là một phần trong chiến lược mà ê-kíp áp dụng xuyên suốt tour, tạo cảm giác khán giả mỗi show đều trở thành người đầu tiên được nghe món quà mới.

Trải nghiệm đặc biệt của những người nghe đầu tiên

Đêm diễn Off The Record ở TPHCM thu hút đông đảo người hâm mộ, ca sĩ trình diễn loạt hit quen thuộc như Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Cô gái nhân ái, Sài Gòn ôm lấy em, Hôm nay tôi buồn

anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-085043.png

Khi chương trình đang sôi động, nữ ca sĩ bất ngờ rời sân khấu, để màn hình trình chiếu những hình ảnh đầu tiên của Giữa một vạn người và thời điểm phát hành album.

Trở lại sân khấu, cô chia sẻ lý do album bị lùi lịch vì muốn có thêm thời gian trưởng thành về cảm xúc, tích lũy trải nghiệm để viết nhạc sâu hơn. Ban đầu dự án chỉ dự kiến ba single, nhưng tình cảm khán giả đã thôi thúc cô bổ sung Tâm sự với đêm một mình.

Ngay sau lời tâm sự, Phùng Khánh Linh ôm guitar điện, lần đầu hát live ca khúc mới trước toàn bộ khán phòng. Ba single trước đó cũng được cô trình diễn lại.

Kết thúc đêm nhạc, ca sĩ công bố điểm dừng tiếp theo của tour ngày 20/9 tại 1900 Le Théâtre (Hà Nội).

Hà Trang
#Phùng Khánh Linh #single mới #Tâm sự với đêm một mình #mini concert #album Giữa một vạn người #Indie Rock #Alternative Pop

