Làm mới bản nhạc kinh điển 'Bài thánh ca buồn' và 'Mùa đông năm ấy'

TPO - Nam diễn viên Trương Minh Cường kết hợp với MC Quỳnh Giang trong dự án nhạc Giáng sinh. Hai nghệ sĩ làm mới các bản nhạc kinh điển "Bài thánh ca buồn" và "Mùa đông năm ấy".

MC, ca sĩ Quỳnh Giang và diễn viên Trương Minh Cường lần đầu hợp tác trong hai ca khúc Bài thánh ca buồn và Mùa đông năm ấy. Cả hai xem sự hợp tác này không chỉ là kỷ niệm cá nhân còn là cách làm mới những tác phẩm đã quá quen thuộc, đánh dấu sự trở lại đầy tâm huyết của họ trong dịp Lễ Giáng sinh.

Quỳnh Giang đang đẩy mạnh phát triển sự nghiệp ca hát với dòng nhạc bolero và trữ tình quê hương. Trong lần hợp tác với Trương Minh Cường, cô đặt ra một mục tiêu rõ ràng cho dự án này là làm điều mới lạ cho người xem.

MC, ca sĩ Quỳnh Giang và diễn viên Trương Minh Cường làm mới hai bản nhạc Giáng sinh kinh điển Bài thánh ca buồn và Mùa đông năm ấy.

Bài thánh ca buồn và Mùa đông năm ấy là tác phẩm kinh được nhiều người thể hiện. Việc hát đơn sẽ trở nên bình thường. Cô tìm thấy điểm nhấn chuyên môn và sự khác biệt ở chất giọng Trương Minh Cường - giọng ca diễn viên "lạ mà hay". Cô tin rằng bản song ca nam nữ tạo ra sự đổi mới cần thiết cho hai ca khúc.

Trong quá trình thực hiện dự án, nam diễn viên Trương Minh Cường bị chấn thương đứt gân chân và phải mang nạng. Dù gặp vấn đề về sức khỏe, anh vẫn gắng sức thu âm và quay hình.

Theo Trương Minh Cường, sản phẩm là món quà ý nghĩa mà cả hai muốn gửi tặng người hâm mộ trong dịp sinh nhật của anh vào tháng 12 và mùa lễ đặc biệt này. Nếu nhận được sự ủng hộ của công chúng, Quỳnh Giang và Trương Minh Cường dự định ra mắt thêm nhiều tác phẩm âm nhạc.

Quỳnh Giang quê TPHCM, từ nhỏ theo đuổi ca hát, tham gia nhiều chương trình ca nhạc tại Nhà thiếu nhi thành phố. Cô thuộc thế hệ ca sĩ cùng thời các giọng hát nổi tiếng như nhóm Tam ca Áo Trắng, Như Quỳnh, Minh Tuyết, Mộng Thi, Ngọc Linh, Hiền Thục.

Nhan sắc không tuổi của nữ MC Quỳnh Giang ở tuổi U50.

Quỳnh Giang từng đoạt giải tư Tiếng hát Truyền hình 1998, năm có những gương mặt dự thi như Đàm Vĩnh Hưng, Nhất Thiên Bảo (nhóm 1088), Quốc Đại, Hạnh Nguyên. Sau đó, Quỳnh Giang gắn bó Đài Truyền hình TPHCM với nghề phát thanh viên, thuyết minh phim. Cô cũng dẫn các chương trình văn nghệ như Nhịp cầu âm nhạc, Tiếng hát truyền hình, Giai điệu tình thương, Câu chuyện ước mơ, Tỏa sáng giữa đời thường, Kể chuyện em nghe.

Đầu những năm 2000, Trương Minh Cường nổi tiếng với nhiều phim truyền hình như Gió nghịch mùa, Lối rẽ, anh được mệnh danh "Jang Dong Gun Việt Nam".