Cảnh quay chưa từng có về bà Melania Trump

TPO - Trailer của phim tài liệu “Melania” thu hút sự quan tâm từ công chúng. Những thước phim đầu tiên hé lộ chuyện hậu trường của lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ năm 2025 dưới góc nhìn của đệ nhất phu nhân.

Trưa 17/12 (giờ địa phương), Amazon MGM Studios công bố trailer của Melania, bộ phim tài liệu về Đệ nhất phu nhân Mỹ đương nhiệm Melania Trump.

Video có thời lượng 1 phút 7 giây, bắt đầu với hình ảnh Melania mặc áo khoác và váy màu xanh navy, kèm theo mũ rộng vành đồng bộ, gây sốt trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump vào tháng 1. Người đẹp sinh năm 1971 nhìn vào ống kính với nụ cười tự tin và nói: “Here we go again” (tạm dịch: Chúng ta bắt đầu lại nào), ám chỉ về nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.

Tiếp đó là loạt khoảnh khắc bà Melania đi dạo quanh Nhà Trắng, lên chuyên cơ Air Force One, nói chuyện với các quan chức quốc tế, xuất hiện lộng lẫy trong nhiều bộ trang phục khác nhau và thực hiện nhiệm vụ của đệ nhất phu nhân…

Trailer kết thúc bằng cuộc gọi giữa vợ chồng lãnh đạo xứ cờ hoa, dường như được thực hiện vào thời điểm ông Trump đắc cử.

“Chào ngài tổng thống, xin chúc mừng”, bà Melania nói. Giọng ông Trump vang lên sau đó từ đầu dây bên kia: “Em đã xem chưa”. Cựu người mẫu đáp: “Em chưa, em sẽ xem trên bản tin”.

Trailer Melania. Nguồn: Amazon

Theo mô tả chính thức, bộ phim mang đến góc nhìn chưa từng có về 20 ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ năm 2025, qua góc nhìn của đệ nhất phu nhân tương lai.

Amazon MGM mời gọi khán giả bước vào thế giới của Melania Trump, khi bà điều phối kế hoạch cho lễ nhậm chức, xoay xở với những phức tạp của quá trình chuyển giao tại Nhà Trắng và tái xuất đời sống công chúng cùng gia đình.

Hãng phim tuyên bố sở hữu những thước phim độc quyền ghi lại những “cuộc họp quan trọng” và cả những "cuộc trò chuyện riêng tư”.

Trước đó, các nguồn tin tiết lộ Amazon chi khoản tiền khổng lồ lên tới 40 triệu USD để mua bản quyền bộ phim. Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, là một trong số nhiều “ông trùm” công nghệ đích thân tới Washington, D.C. để dự lễ nhậm chức của Donald Trump.

Theo nguồn tin của Wall Street Journal, bà Melania nhận được hơn 70% số tiền thu được từ thỏa thuận (ít nhất là 28 triệu USD). Ngoài là nhân vật chính trong phim, bà còn đảm nhận cả vai trò đồng sản xuất.

Melania dự kiến ra mắt tại rạp chiếu phim chỉ một ngày duy nhất vào 30/1/2026. Sau đó, phim được phát trực tuyến trên Prime Video.

Ngoài ra, hãng phim cho biết sẽ có loạt phim tài liệu dài ba tập đi kèm - theo chân Melania Trump trong quá trình di chuyển giữa Trump Tower ở New York, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Palm Beach (Florida) và Nhà Trắng ở thủ đô Washington, D.C. ở nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của chồng mình.

Vào đầu năm, người phát ngôn của Amazon nói với Wall Street Journal: "Chúng tôi mua bản quyền bộ phim tài liệu và loạt phim sắp ra mắt về Melania Trump vì một lý do duy nhất - chúng tôi nghĩ khách hàng sẽ thích nó".

Bà Melania bỏ túi khoản tiền khủng để làm phim tài liệu với Amazon.

Đạo diễn phim là cái tên gây tranh cãi Brett Ratner. Ông không tham gia bất kỳ dự án Hollywood lớn nào kể từ năm 2017, sau khi bị sáu phụ nữ cáo buộc có hành vi sai trái trong bài điều tra của tờ Los Angeles Times.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ tin rằng dự án Melania là bước khởi động cho màn tái xuất mạnh mẽ của Ratner. Ông được cho là đang chuẩn bị cho phần 4 của bộ phim hành động Rush Hour (Giờ cao điểm). Paramount có kế hoạch đưa loạt phim này trở lại màn ảnh rộng sau gần 20 năm theo lời đề nghị của ông Trump.