Bà Melania Trump phá vỡ chuẩn mực

TPO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump mặc 5 bộ trang phục trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Vương quốc Anh. Tất cả đều không phải lựa chọn tùy ý, thay vào đó ẩn chứa thông điệp ý nghĩa.
Sau đó, khi đáp trực thăng xuống Lâu đài Windsor theo lời mời của Vua Charles, bà Melania mặc set đồ màu xám đậm, gồm áo dài tay và chân váy bút chì dài đến đầu gối, do Maria Grazia Chiuri, cựu giám đốc sáng tạo của Christian Dior, thiết kế. Bà kết hợp với chiếc mũ màu tím sẫm che kín mặt của của nhà thiết kế mũ Dior Stephen Jones. Ảnh: AP.
Điều khiến dư luận kinh ngạc nhất là chiếc váy trễ vai màu vàng do nhà thiết kế người Mỹ Wes Gordon tạo ra cho thương hiệu Carolina Herrera. Bà phối bộ cánh cùng thắt lưng satin màu tử đinh hương và đôi bông tai bằng ngọc lục bảo và kim cương. Lựa chọn sự kết hợp màu sắc gần như chưa từng thấy trên thảm đỏ, cộng với sự thiếu trang trọng theo quy định trang phục của Hoàng gia Anh, khiến bà gần như bị báo chí thời trang lên án là một thảm họa. Ảnh: AP/Reuters.
Bà Melania chọn bộ vest Louis Vuitton trong chuyến tham quan Thư viện Hoàng gia tại Lâu đài Windsor. Bộ vest da cừu màu caramel được đặt may riêng của nhà mốt Pháp kết hợp với giày cao gót da rắn của Manolo Blahnik. Bộ đồ này phù hợp với bối cảnh cổ kính và nghiêm túc tại thư viện. Ảnh: Getty Images.
Trong ngày cuối ở Anh, bà Melania cùng Công nương Kate gặp gỡ các thành viên nhí thuộc chương trình hướng đạo dành cho trẻ em Scouts Squirrelsd. Đệ nhất phu nhân Mỹ mặc chiếc áo khoác da lộn màu caramel theo phong cách safari của Ralph Lauren, cùng với quần lửng Loro Piana và giày bệt Roger Vivier. Công nương Kate cũng chọn nhà mốt Mỹ cho chuyến đi. Cả hai đều mang đến màu sắc đồng quê, nhưng theo phong cách khác nhau. Một bên dịu dàng, nữ tính, bên còn lại trông mạnh mẽ và năng động hơn. So với Vương phi xứ Wales, bà Melania trông phù hợp với phong cách hướng đạo sinh thường thấy hơn. Ảnh: Getty Images.