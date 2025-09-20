Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Bà Melania Trump phá vỡ chuẩn mực

Tú Oanh

TPO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump mặc 5 bộ trang phục trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Vương quốc Anh. Tất cả đều không phải lựa chọn tùy ý, thay vào đó ẩn chứa thông điệp ý nghĩa.

2.jpg
Ngày 17-18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump có chuyến thăm cấp nhà nước đến Vương quốc Anh. Trong hai ngày này, bà Melania diện nhiều bộ trang phục thời trang khác nhau. Khi cả hai đến sân bay Stansted ở London, đệ nhất phu nhân bước xuống chuyên cơ Không lực Một trong chiếc áo khoác dài chấm đất Burberry, thuộc bộ sưu tập năm 2020 do giám đốc thương hiệu khi đó là Riccardo Tisci thiết kế. Nhà mốt này được coi là biểu tượng của nghề thủ công Anh, bởi nó được thành lập tại quốc gia này vào năm 1856 bởi Thomas Burberry. Ảnh: Getty Images.
1.jpg
Trước đó, cựu người mẫu sinh năm 1970 cũng được thấy mặc chiếc áo khoác này trước khi lên máy bay ở Washington, DC, kết hợp với cặp kính râm Saint Laurent màu đen. Daily Mail nhận định mặc chiếc áo để bày tỏ sự tri ân dành cho đất nước chủ nhà, đồng thời vẫn mang một chút phong cách của bà Melania.
11.jpg
12.jpg
Sau đó, khi đáp trực thăng xuống Lâu đài Windsor theo lời mời của Vua Charles, bà Melania mặc set đồ màu xám đậm, gồm áo dài tay và chân váy bút chì dài đến đầu gối, do Maria Grazia Chiuri, cựu giám đốc sáng tạo của Christian Dior, thiết kế. Bà kết hợp với chiếc mũ màu tím sẫm che kín mặt của của nhà thiết kế mũ Dior Stephen Jones. Ảnh: AP.
3-4123.jpg
Trong khi bộ đồ không có gì phải bàn vì đây là phong cách thường thấy ở bà Melania, kín đáo và quyền lực, chiếc mũ lại gây nhiều tranh cãi vì tạo cảm giác xa cách. Tuy nhiên, theo báo Anh, nó bảo vệ bà khỏi sự săm soi quá mức của máy ảnh, chỉ những người trong phạm vi gần Hoàng tử William và Công nương Kate mới có thể nhìn thấu thế giới của bà. Bên cạnh đó, mũ cũng là món phụ kiện quan trọng trong quy tắc trang phục của Hoàng gia Anh. Ảnh: AP.
31.jpg
3.jpg
Điều khiến dư luận kinh ngạc nhất là chiếc váy trễ vai màu vàng do nhà thiết kế người Mỹ Wes Gordon tạo ra cho thương hiệu Carolina Herrera. Bà phối bộ cánh cùng thắt lưng satin màu tử đinh hương và đôi bông tai bằng ngọc lục bảo và kim cương. Lựa chọn sự kết hợp màu sắc gần như chưa từng thấy trên thảm đỏ, cộng với sự thiếu trang trọng theo quy định trang phục của Hoàng gia Anh, khiến bà gần như bị báo chí thời trang lên án là một thảm họa. Ảnh: AP/Reuters.
12.jpg
Bà Melania dường như thể hiện ý định đặt sở thích cá nhân lên trên hết bất chấp phá vỡ chuẩn mực. "Dù người khác nghĩ gì về lựa chọn của bà, phong thái điềm tĩnh, tự tin và vóc dáng mà Melania thể hiện trong suốt buổi tối hôm đó toát lên sự ngạo nghễ và mâu thuẫn khá rõ nét", Daily Mail đánh giá. Ảnh: Reuters.
5.jpg
6.jpg
Bà Melania chọn bộ vest Louis Vuitton trong chuyến tham quan Thư viện Hoàng gia tại Lâu đài Windsor. Bộ vest da cừu màu caramel được đặt may riêng của nhà mốt Pháp kết hợp với giày cao gót da rắn của Manolo Blahnik. Bộ đồ này phù hợp với bối cảnh cổ kính và nghiêm túc tại thư viện. Ảnh: Getty Images.
71.jpg
7.jpg
Trong ngày cuối ở Anh, bà Melania cùng Công nương Kate gặp gỡ các thành viên nhí thuộc chương trình hướng đạo dành cho trẻ em Scouts Squirrelsd. Đệ nhất phu nhân Mỹ mặc chiếc áo khoác da lộn màu caramel theo phong cách safari của Ralph Lauren, cùng với quần lửng Loro Piana và giày bệt Roger Vivier. Công nương Kate cũng chọn nhà mốt Mỹ cho chuyến đi. Cả hai đều mang đến màu sắc đồng quê, nhưng theo phong cách khác nhau. Một bên dịu dàng, nữ tính, bên còn lại trông mạnh mẽ và năng động hơn. So với Vương phi xứ Wales, bà Melania trông phù hợp với phong cách hướng đạo sinh thường thấy hơn. Ảnh: Getty Images.
9.jpg
Bà Melania cũng giữ nguyên set đồ khi lên máy bay về Mỹ, chỉ đổi sang giày cao gót. Theo Daily Mail, bộ đồ này cũng được đặt may riêng từ nhiều tháng trước. Ảnh: Getty Images.
Tú Oanh
#Đệ nhất phu nhân Mỹ #Melania Trump #Công nương Kate #Tổng thống Donald Trump #Hoàng tử William #Vua Charles #Hoàng gia Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục