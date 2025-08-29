Bà Melania Trump giữa làn sóng phản đối

TPO - Đệ nhất phu nhân Melania Trump được cho là không hề quan tâm việc nội bộ Vanity Fair xào xáo vì viễn cảnh bà xuất hiện trên trang bìa tạp chí.

Ngày 27/8, Page Six dẫn nguồn tin thời trang cho biết Đệ nhất phu nhân Mỹ đã “cười” và từ chối ngay lập tức trước lời đề nghị chụp ảnh trang bìa cho Vanity Fair.

“Bà ấy không có thời gian ngồi chụp ảnh. Ưu tiên của bà ấy với tư cách đệ nhất phu nhân quan trọng hơn nhiều. Dù sao thì những người này cũng không xứng đáng với bà ấy”, nguồn tin nói.

Bà Melania được cho là từ chối lời mời của Vanity Fair. Ảnh: Getty Images.

Trước đó có thông tin Mark Guiducci, Tổng biên tập toàn cầu của Vanity Fair, cố gắng thuyết phục bà Melania hợp tác vào tháng 7. Tuy nhiên, ý tưởng này bị một số nhân viên cấp dưới phản đối dữ dội, thậm chí đe dọa nghỉ việc.

“Nếu Guiducci đưa Melania lên trang bìa, tôi đảm bảo một nửa đội ngũ biên tập sẽ bỏ việc. Tôi sẽ bước ra khỏi cái cửa chết tiệt đó và một nửa nhân viên của tôi sẽ đi theo tôi”, một biên tập viên chia sẻ với Daily Mail.

Bà Melania bị Vanity Fair và Vogue, hai tạp chí thời trang của công ty truyền thông Mỹ Condé Nast, ghẻ lạnh trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Theo Page Six, bà Trump cũng không thiết tha sự công nhận từ những tạp chí thời trang đó, vì bà vốn dĩ đã là biểu tượng thời trang mỗi ngày.

Hiện tại, Đệ nhất phu nhân Mỹ bận rộn với nhiều dự án, bao gồm Fostering the Future - hỗ trợ trẻ em trong các trại nuôi dưỡng và sáng kiến “Be Best” từ nhiệm kỳ đầu tiên - hướng tới việc chống lại nạn bắt nạt trên mạng và lạm dụng chất gây nghiện opioid.

Cựu người mẫu cũng đạt được thành công trong việc vận động cho “Đạo luật Take It Down”, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải gỡ bỏ những hình ảnh riêng tư bị đăng tải mà không có sự đồng thuận.

Cuối tháng 8, bà đảm nhận vai trò mới là dẫn dắt dự án Thử thách trí tuệ nhân tạo của tổng thống, nhằm truyền cảm hứng cho trẻ em tiếp cận công nghệ AI.

Nhiều cư dân mạng chê cười Vanity Fair vì thái độ với bà Melania. Ảnh: Reuters.

Bà đồng thời là người tham vấn giá trị cho chồng mình trong các vấn đề đối ngoại. Trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga và Ukraine, bà viết thư cá nhân gửi tới Tổng thống Vladimir Putin, được ông Trump trao tận tay cho nhà lãnh đạo Nga trước hội nghị thượng đỉnh ở Alaska (Mỹ). Bà kêu gọi ông Putin bảo vệ trẻ em và thế hệ tương lai trên toàn cầu.

Bà Melania cũng đang thực hiện phim tài liệu cho Amazon, cũng như viết hồi ký và tạo ra audiobook (sách nói) có hỗ trợ AI kèm theo.

“Bà ấy còn hơn cả Vanity Fair. Bà ấy tốt bụng và làm việc chăm chỉ. Bà ấy luôn biết ưu tiên đúng việc”, nguồn tin có ý châm chọc phản ứng thái quá của nhân viên tạp chí Mỹ.

Nhiều cư dân mạng đồng tình với cách xử lý của bà Melania, đồng thời cho rằng không mời được Đệ nhất phu nhân Mỹ là tổn thất của Vanity Fair.