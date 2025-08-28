Nam diễn viên Đoàn Vĩ Luân qua đời

Ngày 27/8, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đồng loạt đưa tin nam diễn viên Đoàn Vĩ Luân qua đời ở tuổi 67. Có nguồn tin cho biết nguyên nhân cái chết là suy thận. Sing Tao Daily gọi điện xác nhận bạn thân của ông Đoàn là Lư Huệ Quang và nhận được câu trả lời: “Đúng vậy!".

Đoàn Vĩ Luân bắt đầu hoạt động trong ngành giải trí xứ Cảng Thơm vào năm 1970. Ông có xuất phát điểm là tiểu sinh của Đài truyền hình Á châu (ATV). Vào thời kỳ đó, danh tiếng của Đoàn Vĩ Luân từng vượt xa cả ảnh đế Hong Kong Trương Gia Huy.

Tuy nhiên, sau khi rời ATV, sự nghiệp của Đoàn Vĩ Luân rơi vào giai đoạn khó khăn, phát triển không như kỳ vọng, phải kiếm sống bằng công việc tại gara xe.

Đoàn Vĩ Luân qua đời ở tuổi 67.

Điều Đoàn Vĩ Luân không ngờ là công việc tay trái lại mở ra cho ông cơ hội mới. Năm 1987, ông quen biết với Thành Long tại nơi làm việc. Vì đồng trang lứa và cùng đam mê võ thuật truyền thống, cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè. Nhờ vậy, Đoàn Vĩ Luân gia nhập Thành Gia Ban (nhóm võ sư và người đóng thế làm việc cùng Thành Long). Ông đảm nhận vị trí trợ lý cho ngôi sao võ thuật, phụ trách công việc thường nhật kiêm luôn vai trò vệ sĩ. Một số bộ phim Đoàn Vĩ Luân tham gia là Câu chuyện cảnh sát, Trọng án tổ, Siêu cấp học đường bá vương…

Hai người gắn bó với nhau trong 15 năm. Đoàn Vĩ Luân còn từng cứu mạng ngôi sao Thần thoại. Năm 1989, Thành Long tham dự một buổi tiệc nhưng mãi không thấy về nhà. Đoàn Vĩ Luân đi tìm và phát hiện ông chủ say xỉn trong xe bên sườn núi. Điều đáng nói là chỉ vài phút sau đó, chiếc xe phát nổ. Nhờ Đoàn Vĩ Luân kịp thời kéo ra ngoài, Thành Long thoát chết trong gang tấc.

Năm 2003, xuất hiện tin tức Đoàn Vĩ Luân xảy ra mâu thuẫn với Thành Long, dẫn đến ông bị đuổi việc. Nguyên nhân được cho là bất đồng trong chế độ đãi ngộ nhân viên.

HK01 cho biết Đoàn Vĩ Luân cáo buộc Thành Long không thực hiện lời hứa - bao gồm việc đưa ông sang Mỹ phát triển, phớt lờ tình trạng chấn thương do tai nạn xe và không báo đáp ân cứu mạng năm 1989. Lư Huệ Quang, người được gọi là “hộ pháp hai bên của Thành Long”, cũng bị sa thải cùng thời điểm đó.

Tuy nhiên, theo Yahoo, ông Đoàn phủ nhận bị sa thải, mà rời đi do hợp đồng giữa hai bên kết thúc. Ông còn cảm ơn Thành Long giúp ông chuyển hướng sang công việc hậu trường.

Đại diện của Thành Long chưa từng lên tiếng về ồn ào này.

Đoàn Vĩ Luân là trợ lý cho Thành Long trong 15 năm.

Tin tức Đoàn Vĩ Luân qua đời khiến nhiều người tiếc thương. Khi được phỏng vấn, nam diễn viên Hong Kong Tiền Tiểu Hào cho biết Đoàn Vĩ Luân là người tốt, dù những năm gần đây ít liên lạc nhưng có nghe nói sức khỏe ông không tốt.

“Thật sự đau lòng! Lại thêm một người bạn ra đi. Mỗi năm lại có thêm nhiều người mất. Nhưng đến tuổi này của tôi, chuyện này cũng chẳng thể tránh được", ông nói.