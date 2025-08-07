Ngọc nữ Nhật Bản qua đời 8 tháng vẫn chưa được chôn cất

TPO - 8 tháng sau khi qua đời, tro cốt của Nakayama Miho vẫn chưa được chôn cất. Bên cạnh đó, công ty quản lý của cô bị nghi biển thủ số tiền phúng điếu lớn.

Ngày 6/12/2924, giới giải trí Nhật Bản chấn động trước tin tức minh tinh nổi tiếng Nakayama Miho đột ngột qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 54 tuổi.

Lễ tưởng niệm Nakayama Miho được tổ chức vào ngày 22/4 tại trung tâm triển lãm đa năng Tokyo International Forum ở Tokyo (Nhật Bản), thu hút hàng chục ngàn người hâm mộ đến dâng hoa tưởng niệm, tạo nên khung cảnh đầy xúc động và thương tiếc.

Sự ra đi đột ngột của ngọc nữ một thời từng gây ra cú sốc lớn cho showbiz Nhật Bản.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, sự kiện ý nghĩa này lại vướng vào bê bối liên quan đến số tiền phúng điếu không rõ ràng, dẫn đến mâu thuẫn giữa gia đình và công ty quản lý.

Tờ Shukan Bunshun đưa tin trong ngày tổ chức lễ tưởng niệm, nhiều đơn vị như đài truyền hình, công ty đĩa nhạc và người hâm mộ gửi tiền phúng điếu. Số tiền cụ thể không được tiết lộ, nhưng được cho là "rất lớn". Thế nhưng, có thông tin cho rằng số tiền này không được chuyển đến gia đình Nakayama Miho, khiến em gái cô là nữ diễn viên Nakayama Shinobu bức xúc.

Shinobu chia sẻ mãi đến ngày diễn ra lễ tưởng niệm mới biết có chuyện nhận tiền phúng điếu. Về sau, gia đình cô không nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ công ty quản lý, thậm chí cả danh sách người tham dự cũng không được xem.

Theo HK01, lễ tưởng niệm do công ty quản lý Big Apple phối hợp cùng hãng đĩa King Rord đứng ra tổ chức. Theo nguồn tin trong ngành, thông thường tang lễ của nghệ sĩ không chủ động nhận tiền phúng điếu, nếu có nhận cũng sẽ công khai rõ ràng về mục đích sử dụng. Tuy nhiên, sự kiện lần này lại xuất hiện nghi vấn tài chính không minh bạch. Dư luận đặt câu hỏi liệu số tiền đó có bị sử dụng vì mục đích lợi nhuận hay không.

Trước sự chất vấn từ dư luận, ông Suzuki Nobuyoshi, chủ tịch công ty Big Apple, lên tiếng bác bỏ cáo buộc biển thủ. Ông tuyên bố đã tổ chức buổi lễ xứng tầm với danh tiếng của ngọc nữ sinh năm 1970, với tổng chi phí lên đến gần 20 triệu yên (khoảng 136.000 USD).

Ông Nobuyoshi nhấn mạnh biên lai của khoản tiền phúng điếu được giải trình từ tháng 5, đồng thời tố ngược Nakayama Shinobu cùng quản lý riêng lan truyền thông tin sai lệch.

Vị chủ tịch giải thích số tiền phúng điếu ban đầu được chuyển vào tài khoản của King Rord. Ban đầu, công ty từng không rõ ai là người thụ hưởng hợp pháp, do con trai của Miho từ bỏ quyền thừa kế và người thừa kế hợp pháp trở thành mẹ nữ diễn viên quá cố. Mãi đến tháng 7, công ty mới xác nhận được người đại diện thừa kế là Shinobu.

Nakayama Shinobu (trái) và Nakayama Miho là cặp chị em nổi tiếng hàng đầu xứ Phù Tang.



Phản hồi tuyên bố trên, Shinobu cho biết bản thân mang nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng không mong muốn đối đầu với ê kíp đồng hành cùng chị gái mình lúc sinh thời, chỉ mong có thể chân thành gửi lời cảm ơn đến những người tham gia buổi tưởng niệm.

Ngôi sao Tinh võ anh hùng tiết lộ thêm tro cốt Miho đến nay vẫn chưa được chôn cất, đang được đặt tạm tại phòng khách nhà cô - nơi có ánh nắng chiếu vào. Theo Shinobu, đây là cách để cô đồng hành cùng chị gái trong chặng đường cuối cùng.

Nakayama Miho, sinh năm 1970, là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất của Nhật Bản trong thập niên 1980-1990.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, cô thành công ở cả mảng phim ảnh. Hai bộ phim nổi bật nhất của cô là Love Letter (1995) và Nemureru Mori (1998). Cô cũng tham gia một số tác phẩm đáng chú ý khác như Tokyo biyori (1997), Sayonara Itsuka (Bao giờ chia tay, 2010)...

Về đời tư, cô từng kết hôn với nhà văn kiêm nghệ sĩ Hitonari Tsuji và có một con trai. Hai người ly hôn vào năm 2014.

Nakayama Shinobu thua chị gái 3 tuổi. Ban đầu, cô bước chân vào ngành giải trí nhờ danh tiếng của Miho, nhưng sau đó tự khẳng định được tên tuổi riêng.

Giống như chị gái, cô bắt đầu bằng công việc ca sĩ nhưng không thành công bằng. Về sau chuyển hướng sang diễn xuất, cô mới tìm thấy con đường phát triển phù hợp. Ở thời kỳ đỉnh cao vào thập niên 1990, cô cũng được gọi là ngọc nữ màn ảnh giống như chị gái.

Vai diễn được nhắc đến nhiều nhất của cô là người tình của Trần Chân (Lý Liên Kiệt thủ vai) trong Tinh võ anh hùng (1994).