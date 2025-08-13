Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Diễn viên Bắc Hải qua đời

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời sáng 13/8. Thời gian qua, anh mắc nhiều bệnh, sức khỏe sa sút. Gia đình nam diễn viên từng nhờ cậy sự giúp đỡ của cộng đồng vì lâm vào cảnh túng quẫn.

Nghệ sĩ Bình Tinh vừa xác nhận thông tin diễn viên hài Bắc Hải qua đời. Nữ nghệ sĩ cho biết vợ nam nghệ sĩ gọi báo tin vào sáng 13/8. Bình Tinh nói cô và các đồng nghiệp sẽ lo chu toàn cho đám tang của nghệ sĩ Bắc Hải.

Thời gian qua, diễn viên Bắc Hải liên tục đau yếu. Anh được bác sĩ chẩn đoán thoái hóa cột sống nặng hồi đầu năm nhưng không có tiền chữa trị tại bệnh viện. Giữa năm 2024, nam diễn viên kêu cứu vì rơi vào cảnh bần cùng. Căn bệnh xơ gan và suy thận khiến Bắc Hải phải duy trì điều trị hàng tháng.

530865789-1923584088566179-6119201476672393809-n.jpg
Nghệ sĩ Bắc Hải qua đời sáng 13/8.

Anh từng trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh và may mắn nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, khán giả. Lúc nhập viện lần hai, gia tài của Bắc Hải chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng, trong khi phải ứng viện phí 20 triệu đồng. Bệnh tật cũng khiến anh không thể đảm bảo công việc diễn xuất.

Đầu năm 2024, gia đình anh kinh doanh online nhưng gặp vận xui nên mất toàn bộ vốn liếng, phải bán chiếc xe máy duy nhất để trả nợ.

“Làm ăn thất bại, tôi và gia đình không thể duy trì cuộc sống ở TPHCM, phải chuyển về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Thời gian qua việc buôn bán ngày càng khó khăn hơn, chúng tôi rơi vào túng quẫn. Không còn cách nào, tôi muối mặt phải xin tiền. Không ngờ được mọi thương, chỉ một ngày xin hỗ trợ đã nhận được gần 20 triệu đồng", nam diễn viên nói trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong tháng 6/2024.

screen-shot-2025-02-28-at-102401-am-10243999.jpg
Nghệ sĩ Bắc Hải bên gia đình.

Nghệ sĩ hài Bắc Hải sinh năm 1970, bén duyên với nghệ thuật từ năm 1990. Anh thường vào các vai kép nhì, kép ba, phụ họa các bạn diễn. Duyên hài giúp anh được các đạo diễn của chương trình tín nhiệm. Nghệ sĩ Bắc Hải được biết đến nhiều hơn khi cộng tác với Bảo Chung, Hồng Tơ. Nam diễn viên nổi tiếng qua tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala cười.

Ngọc Ánh
