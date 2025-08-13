Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

2.500 người tham gia khối diễu hành quần chúng sáng 2/9 ở Quảng trường Ba Đình

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo kế hoạch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, số lượng nhân sự tham gia nội dung diễu hành quần chúng tại lễ kỷ niệm sáng 2/9 ở Quảng trường Ba Đình là 2.470 người, chia thành 13 khối.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt và nhiệm vụ diễu hành, xếp hình nghệ thuật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tối 1/9 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với thời lượng 90 phút. Nhiệm vụ diễu hành quần chúng, biểu diễn nghệ thuật tại lễ diễu binh, diễu hành sẽ tiến hành sơ duyệt cấp Nhà nước từ 21h tối 27/8 và dự phòng vào ngày 28/8. Thời gian tổng duyệt cấp Nhà nước là 6h30 sáng 30/8. Lễ chính thức diễn ra lúc 6h30 sáng 2/9.

Số lượng nhân sự tham gia nội dung diễu hành quần chúng tại lễ kỷ niệm sáng 2/9 là 2.470 người, chia thành 13 khối. Mỗi khối đảm bảo nhân sự thực hiện, dự bị và cán bộ phục vụ.

ba-dinh-anh-4.jpg
Người dân chụp ảnh trước Quảng trường Ba Đình chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Duy Phạm.

Khối hồng kỳ gồm 1.800 người, là nhân sự từ Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội. Khối biểu diễn nghệ thuật - thời lượng 15 phút - đảm bảo huy động lực lượng nhân sự tham gia là 1.500 người.

Bộ VHTTDL yêu cầu sự kiện được tổ chức trang trọng, hài hòa, phong phú về hình thức và loại hình biểu diễn, đồng thời thể hiện truyền thống lịch sử, đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng vừa ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Lãnh đạo Bộ đề nghị địa phương xem xét tổ chức chương trình bắn pháo hoa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm.

Ngọc Ánh
#diễu hành 2/9 #quảng trường Ba Đình #quốc khánh Việt Nam #nghệ thuật lễ hội #tuyên truyền văn hóa #hoạt động văn hóa

