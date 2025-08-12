'Chốt đơn' - kịch bản nhiều sạn, Quyền Linh - Hồng Đào là điểm sáng

TPO - Ê-kíp phim "Chốt đơn" sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) đổi mặt và vóc dáng vai nữ chính của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, nhận ý kiến trái chiều từ khán giả. Phim chỉ thu hơn 2 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp, đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.

Phim do bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito đạo diễn, khai thác câu chuyện bán hàng online, cũng như những pha mega live tiền tỷ.

Hoàng Linh (Thùy Tiên) là giám đốc công ty chuyên livestream. Cô khao khát đạt được phiên mega live trăm tỷ, đạt danh hiệu "chiến thần livestream", cũng như đánh bại đối thủ Gia Kỳ (Đỗ Nhật Hà).

Lần nọ, do thiếu diễn viên hoạt náo trong một phiên live, Linh quyết định thuê chú An (Quyền Linh) - người đàn ông trung niên làm nghề xe ôm công nghệ. Phiên live thành công ngoài dự kiến, nên Linh quyết định thuê chú An về công ty. Cũng từ đây, những đấu đá, cạnh tranh ngầm trong ngành bán hàng trực tuyến được hé lộ.

Diễn viên AI đầu tiên của Việt Nam

Theo đạo diễn Bảo Nhân, các cảnh có Thùy Tiên gần như được giữ nguyên, chỉ có phần gương mặt và vóc dáng được can thiệp bằng AI để thay thế nữ diễn viên vốn đã hoàn tất vai diễn nhưng vướng lùm xùm đời tư.

Tạo hình nhân vật Hoàng Linh qua công nghệ "Human AI" mang đến cảm giác nửa thật nửa ảo. Các chuyển động cơ thể ở mức chấp nhận được, có sự uyển chuyển ở những phân đoạn di chuyển hay thao tác bán hàng, nhưng gương mặt lại là điểm dễ gây mất tập trung nhất. Trong nhiều khung hình cận, biểu cảm nhân vật trở nên thiếu chiều sâu, đôi lúc đơ cứng như một nhân vật hoạt hình 3D. Đặc biệt, ánh mắt và chuyển động môi vẫn chưa đạt độ tự nhiên cần có ở phim điện ảnh.

Khi so sánh với hình ảnh Thùy Tiên trong phim Linh Miêu, một tác phẩm trước đó do người đẹp đóng thật, khán giả dễ dàng nhận ra sự khác biệt rõ rệt về cảm xúc lẫn độ sống động của vai diễn. Dù không ít người tỏ ra cảm thông với giải pháp kỹ thuật của ê-kíp, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng trải nghiệm điện ảnh lần này không trọn vẹn.

Mặt khác, không thể phủ nhận rằng chính lựa chọn dùng AI lại vô tình biến Chốt đơn thành phim Việt đầu tiên thử nghiệm công nghệ thay mặt diễn viên ở quy mô lớn. Một số khán giả đến rạp đơn thuần vì tò mò: "AI diễn ra sao?", và từ đó, phim cũng gợi mở cuộc tranh luận cần thiết về ranh giới giữa nghệ thuật và công nghệ trong điện ảnh Việt.

Nhiều sạn

Gạt yếu tố nữ chính sử dụng AI sang một bên, Chốt đơn vẫn là một bộ phim không trọn vẹn về mặt kịch bản. Phim ôm đồm hai tuyến truyện chính là cuộc đua trở thành "chiến thần livestream" của Hoàng Linh và hành trình ông An tìm lại cha mẹ ruột cho một bé gái từng được ông nhặt về. Tuy nhiên, hai tuyến truyện này lại phát triển rời rạc, thiếu liên kết, và không cái nào thật sự sâu sắc.

Tuyến chính - ngành livestream - lại chỉ dừng ở mô tả bề nổi, như những cú tung flash sale, chạy KPI hoặc "seeding" đơn hàng. Phim tránh né các vấn đề gai góc như hàng giả, chiêu trò hút đơn, hay mặt trái về tâm lý của người bán lẫn người mua - những thứ đang rất thời sự. Khi nhân vật phản diện Gia Kỳ muốn chơi xấu Hoàng Linh, các chiêu trò lại thiếu sự mưu mô thực tế, dễ làm người xem cảm thấy phim hơi "non tay" trong phản ánh ngành nghề.

Không chỉ thiếu logic trong xử lý kịch bản, phim còn tồn tại nhiều lựa chọn khó hiểu. Việc ông An - một người lớn tuổi hoàn toàn xa lạ với môi trường livestream - được giữ lại công ty chỉ bằng việc… cho ngồi chơi ở một chiếc bàn trong văn phòng là điều khá khiên cưỡng. Trong thực tế, một bản hợp đồng "talent độc quyền" (tương tự hợp đồng nghệ sĩ) là đủ để ràng buộc ông An và mở rộng kịch bản một cách hợp lý hơn.

Mối quan hệ giữa ông An và Hoàng Linh, được nhà làm phim gợi ý như một sự thân tình cha - con, lại không được xây dựng rõ ràng. Cả hai ít tương tác sâu, thiếu những chuyển biến cảm xúc thuyết phục, nên khi họ gắn bó ở cuối phim, cảm giác vẫn là gượng gạo.

Tuy nhiên, phim vẫn có một vài điểm sáng đáng kể. Quyền Linh mang đến cảm giác chân thành, dễ mến trong vai chú An. Từng ánh mắt và nụ cười của nam diễn viên kỳ cựu này giúp khán giả cảm thấy "có người thật" giữa một bộ phim có phần "ảo". Diễn xuất của Hồng Đào, dù ít đất, cũng đủ để lại dấu ấn với một vai phụ đầy tinh tế và ấm áp.

Chốt đơn là một thử nghiệm mạo hiểm của điện ảnh Việt, khi đặt cược vào công nghệ AI để cứu một vai diễn đã hoàn thành nhưng không thể tiếp tục quảng bá. Dù kết quả chưa trọn vẹn, bộ phim vẫn mở ra nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm về hướng đi của điện ảnh trong tương lai, khi người thật có thể bị thay thế bằng dữ liệu số.

Tuy nhiên, nếu xét đơn thuần về mặt kịch bản và cảm xúc, Chốt đơn vẫn chưa đạt đến độ "chốt hạ" được trái tim người xem. AI có thể giúp giữ lại gương mặt một nhân vật, nhưng chưa thể cứu nổi một cốt truyện còn nhiều lỏng lẻo.

Phim ế vé

Chốt đơn chỉ thu 2,7 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp, đối diện nguy cơ thua lỗ nặng. Kỳ nghỉ cuối tuần không giúp phim có thêm khởi sắc về doanh thu. Phim của Bảo Nhân, Nam Cito bán được hơn 20.000 vé với khoảng 1.700 suất chiếu. Trước đó, doanh thu từ vé đặt trước suất chiếu sớm ngày 7/8 chỉ đạt hơn 200 triệu đồng. Những diễn viên đình đám như NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Quyền Linh khó cứu nổi bộ phim.

Trước khi ra mắt, Chốt đơn gây xôn xao khi công bố thay thế nữ chính vốn do Thùy Tiên. Theo poster mà nhà sản xuất đăng tải, khán giả vẫn nghĩ một nữ diễn viên khác sẽ thế chỗ Thùy Tiên. Tuy nhiên, cách xử lý bằng AI khiến nhiều người bất ngờ. Đây là lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thay thế diễn viên chính. Giọng thoại của Thùy Tiên cũng được xử lý hậu kỳ với phần lồng tiếng thay thế của diễn viên Huỳnh Bảo Ngọc.

Nhiều khán giả nhận xét nhân vật AI vẫn mang nhiều đường nét giống Thùy Tiên, biểu cảm lại gượng gạo, thô cứng. "Tôi thấy đây vẫn là Thùy Tiên, áp thêm lớp filter (bộ lọc) cho răng và mũi gọn lại, da bóng hơn, chứ không phải là thay thế diễn viên AI nào cả", một khán giả bình luận trên diễn đàn về doanh thu phim. Có người cảm thấy "bị lừa" vì vốn cho rằng phim có nữ chính mới hoàn toàn thay vì giải pháp chắp vá.

Ngược lại, một số người xem đánh giá cao nỗ lực của nhà sản xuất trong việc “cứu” phim khỏi cảnh bị cất kho.

Tại buổi công chiếu dành cho truyền thông hôm 4/8, đạo diễn Nam Cito thừa nhận đoàn phim khủng hoảng, gặp cú sốc lớn sau khi diễn viên nữ chính vướng vòng lao lý. Đạo diễn Bảo Nhân gọi đây là dự án khổ nhất trong sự nghiệp.