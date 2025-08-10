Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Số phận kỳ lạ của quả chuối dán tường trị giá gần 6 triệu USD

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tác phẩm nghệ thuật "Comedian" - quả chuối dán tường của Maurizio Cattelan - bị ăn tới vài lần kể từ khi đem ra trưng bày công khai. "Comedian có lẽ là tác phẩm nghệ thuật bị ăn nhiều nhất trong vòng 30 năm qua", đại diện bảo tàng Centre Pompidou Metz nhận định.

Tác phẩm nghệ thuật Comedian - quả chuối dán tường của Maurizio Cattelan - được bán với giá 5,2 triệu USD (hơn 127 tỷ đồng) cuối năm 2024. Hãng đấu giá khẳng định đây là sản phẩm nghệ thuật được bàn tán nhiều nhất thế kỷ 21.

Quả chuối dán tường cũng có "số phận" đặc biệt vì nhiều lần bị khách tham quan ăn mất. Theo thông báo của bảo tàng Centre-Pompidou Metz ở miền đông Pháp, một du khách đã ăn tác phẩm quả chuối dán trên tường vào cuối tháng 7.

img-5376.jpg
Quả chuối dán tường khiến du khách tò mò. Ảnh: Getty Images.

Lực lượng an ninh nhanh chóng can thiệp và tác phẩm được phục hồi chỉ vài phút sau đó. Bảo tàng khẳng định quả chuối là "yếu tố dễ hỏng" trong tác phẩm và thường xuyên được thay thế theo hướng dẫn của nghệ sĩ.

Theo CNN, Maurizio Cattelan tỏ ra thất vọng vì công chúng không hiểu ý đồ nghệ thuật của ông. "Họ nghĩ quả chuối là toàn bộ tác phẩm, trong khi ý tưởng ban đầu bao gồm cả vỏ quả chuối và băng dính. Nghệ sĩ cho biết du khách đáng lẽ phải ăn luôn cả vỏ chuối và miếng băng dính trên tường", CNN viết.

Năm 2019, tại trung tâm triển lãm ở Mỹ, một họa sĩ nổi tiếng gỡ quả chuối khỏi tường và ăn nó, chỉ vài phút sau khi tác phẩm được bán với giá 120.000 USD.

img-5375.jpg
Doanh nhân Justin Sun ăn tác phẩm nghệ thuật.

Năm 2023, tại bảo tàng ở Hàn Quốc, tác phẩm một lần nữa bị ăn mất. Bảo tàng sau đó đặt một quả chuối mới lên để thay thế. Tháng 11/2024, doanh nhân gốc Trung Quốc Justin Sun cũng ăn quả chuối sau khi sở hữu tác phẩm.

"Comedian có lẽ là tác phẩm nghệ thuật bị ăn nhiều nhất trong vòng 30 năm qua", đại diện bảo tàng Centre Pompidou Metz nhận định.

Quả chuối dán tường gây tranh luận trong giới chuyên môn về bản chất giá trị trong nghệ thuật, tính tạm thời và nghệ thuật ý niệm. Tác phẩm này thách thức các khái niệm truyền thống về nghệ thuật.

Người mua không sở hữu quả chuối mà là một ý tưởng. Khi trái cây bị hỏng, họ chỉ cần thay thế, dán lại như hướng dẫn và nó vẫn được coi như nguyên bản. Hành động dùng băng keo cố định quả chuối vào tường cho thấy "nỗ lực để bất tử hóa một thứ gì đó vốn là phù du''.

Ngọc Ánh
#Nghệ thuật đương đại #Quả chuối dán tường Maurizio Cattelan #Tác phẩm nghệ thuật Comedian #Giá trị nghệ thuật ý niệm #Nghệ thuật tạm thời #Nghệ sĩ Maurizio Cattelan #Sự kiện bán đấu giá nghệ thuật #Tranh luận về nghệ thuật #Tác phẩm nghệ thuật dễ hỏng #Ý nghĩa của quả chuối trong nghệ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục