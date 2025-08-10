Số phận kỳ lạ của quả chuối dán tường trị giá gần 6 triệu USD

TPO - Tác phẩm nghệ thuật "Comedian" - quả chuối dán tường của Maurizio Cattelan - bị ăn tới vài lần kể từ khi đem ra trưng bày công khai. "Comedian có lẽ là tác phẩm nghệ thuật bị ăn nhiều nhất trong vòng 30 năm qua", đại diện bảo tàng Centre Pompidou Metz nhận định.

Tác phẩm nghệ thuật Comedian - quả chuối dán tường của Maurizio Cattelan - được bán với giá 5,2 triệu USD (hơn 127 tỷ đồng) cuối năm 2024. Hãng đấu giá khẳng định đây là sản phẩm nghệ thuật được bàn tán nhiều nhất thế kỷ 21.

Quả chuối dán tường cũng có "số phận" đặc biệt vì nhiều lần bị khách tham quan ăn mất. Theo thông báo của bảo tàng Centre-Pompidou Metz ở miền đông Pháp, một du khách đã ăn tác phẩm quả chuối dán trên tường vào cuối tháng 7.

Quả chuối dán tường khiến du khách tò mò. Ảnh: Getty Images.

Lực lượng an ninh nhanh chóng can thiệp và tác phẩm được phục hồi chỉ vài phút sau đó. Bảo tàng khẳng định quả chuối là "yếu tố dễ hỏng" trong tác phẩm và thường xuyên được thay thế theo hướng dẫn của nghệ sĩ.

Theo CNN, Maurizio Cattelan tỏ ra thất vọng vì công chúng không hiểu ý đồ nghệ thuật của ông. "Họ nghĩ quả chuối là toàn bộ tác phẩm, trong khi ý tưởng ban đầu bao gồm cả vỏ quả chuối và băng dính. Nghệ sĩ cho biết du khách đáng lẽ phải ăn luôn cả vỏ chuối và miếng băng dính trên tường", CNN viết.

Năm 2019, tại trung tâm triển lãm ở Mỹ, một họa sĩ nổi tiếng gỡ quả chuối khỏi tường và ăn nó, chỉ vài phút sau khi tác phẩm được bán với giá 120.000 USD.

Doanh nhân Justin Sun ăn tác phẩm nghệ thuật.

Năm 2023, tại bảo tàng ở Hàn Quốc, tác phẩm một lần nữa bị ăn mất. Bảo tàng sau đó đặt một quả chuối mới lên để thay thế. Tháng 11/2024, doanh nhân gốc Trung Quốc Justin Sun cũng ăn quả chuối sau khi sở hữu tác phẩm.

"Comedian có lẽ là tác phẩm nghệ thuật bị ăn nhiều nhất trong vòng 30 năm qua", đại diện bảo tàng Centre Pompidou Metz nhận định.

Quả chuối dán tường gây tranh luận trong giới chuyên môn về bản chất giá trị trong nghệ thuật, tính tạm thời và nghệ thuật ý niệm. Tác phẩm này thách thức các khái niệm truyền thống về nghệ thuật.

Người mua không sở hữu quả chuối mà là một ý tưởng. Khi trái cây bị hỏng, họ chỉ cần thay thế, dán lại như hướng dẫn và nó vẫn được coi như nguyên bản. Hành động dùng băng keo cố định quả chuối vào tường cho thấy "nỗ lực để bất tử hóa một thứ gì đó vốn là phù du''.