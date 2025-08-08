Ẩn MV 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam'

TPO - MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" bị ê-kíp sản xuất tạm ẩn sau khi vấp phải nhiều tranh cãi liên quan đến việc sử dụng công nghệ AI tái hiện các chi tiết lịch sử.

Kiếp sau vẫn là người Việt Nam là ca khúc đầu tiên trong dự án nghệ thuật cộng đồng Viet Nam Love được phát hành tối 7/8. Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, đánh dấu sự kết hợp của 4 giọng ca Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc và sự góp giọng đặc biệt của NSND Thu Huyền.

MV của ca khúc là tác phẩm của đạo diễn Trần Thành Trung, kết hợp giữa sự sáng tạo truyền thống và công nghệ AI. Sau khi ra mắt, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam nhanh chóng nhận được lời khen về ca từ, giai điệu hào hùng nhưng chan chứa tình cảm. Tuy nhiên, khán giả nhận định một số chi tiết do AI thực hiện chưa hợp lý. Thậm chí, có không ít người cho rằng một số chi tiết lịch sử do AI tái dựng chưa chính xác.

Những chi tiết do AI thực hiện gây tranh cãi trong MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Phản hồi về vấn đề này, đại diện ê-kíp thực hiện MV cho rằng Kiếp sau vẫn là người Việt Nam được thực hiện theo phong cách gợi tả, mượn cảm hứng từ một số sự kiện, điển tích và văn hóa truyền thống Việt Nam để tạo nên MV vừa lãng mạn, mới mẻ, vừa thể hiện được lòng tự hào, tình yêu với đất nước.

"Tuy nhiên, khi MV thành phẩm, một số khung hình đã được lãng mạn hóa. Điều này chưa phù hợp với một sản phẩm âm nhạc truyền tải phần nào góc nhìn về lịch sử Việt Nam", đại diện ê-kíp sản xuất MV cho biết.

Để thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp quý báu từ quý khán giả, T Production quyết định ẩn MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam phiên bản AI.

"Khi lựa chọn kết hợp AI với phương pháp quay hình truyền thống, chúng tôi ý thức rõ đây là giai đoạn AI còn mang tính thể nghiệm, đồng nghĩa với việc phải đối mặt không ít khó khăn, thử thách và những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong mọi người tiếp tục ủng hộ ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam với những phiên bản MV lyric, audio… để lan toả thêm tinh thần yêu Việt Nam, lòng tự hào dân tộc", đại diện ê-kíp sản xuất MV cho biết.

Kiếp sau vẫn là người Việt Nam đánh dấu sự kết hợp của 4 giọng ca Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc và sự góp giọng đặc biệt của NSND Thu Huyền.

Trước đó khán giả phản ánh hình ảnh hầm Đờ Cát tại Điện Biên Phủ được AI thực hiện không giống thực tế, họa tiết trống đồng bị AI làm méo mó, cờ Tổ quốc sai quy chuẩn, vị trí các quần đảo trên bản đồ chưa đúng vị trí và chữ viết không thể hiện rõ, anh hùng Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ở đồng bằng, nhưng bối cảnh AI tạo là đồi núi.

NSND Thu Huyền dù góp giọng trong MV nhưng không xuất hiện trực tiếp, mà dưới hình ảnh AI. Một bộ phận khán giả bày tỏ không đồng tình với cách làm này, cho rằng ê-kíp có thể sử dụng nhiều tư liệu quý và chân thực về tình nghĩa quân dân trong lịch sử thay vì trông cậy quá nhiều vào AI.

"Nhà sản xuất chú thích rõ là sử dụng AI, nhưng cẩu thả thế này là không được", "Sao lại phải dùng AI để nhìn lại lịch sử", "MV có những chi tiết liên quan đến lịch sử nước nhà, cần tìm hiểu rõ ràng và làm chỉn chu để tránh gây hiểu lầm không đáng có", "Lý do lạm dụng AI là do nước mình ít phim hoạt hình lịch sử"... là một số bình luận của khán giả trên mạng xã hội về MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam.