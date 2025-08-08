Lưu Hiểu Khánh được minh oan

TPO - Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh không vi phạm quy định về nộp thuế.

Ngày 8/8, Cục Thuế thành phố Thượng Hải - thuộc Tổng cục Thuế vụ Quốc gia Trung Quốc ra thông báo về kết quả điều tra vụ Lưu Hiểu Khánh bị ông Vương tố cáo trốn thuế.

Trong thông báo, cơ quan thuế cho biết đã tiến hành điều tra theo quy định pháp luật đối với nội dung ông Vương tố cáo bà Lưu Hiểu Khánh và các doanh nghiệp có liên quan về hành vi vi phạm pháp luật thuế. Kết quả cho thấy không phát hiện các vấn đề thuế như nội dung tố cáo nêu.

Vào cùng ngày, nữ diễn viên Võ Tắc Thiên cũng có phát ngôn về việc được minh oan.

“Trước đây, tôi và các công ty liên quan bị báo cáo vi phạm về thuế. Sau khi cơ quan chức năng xác minh, không phát hiện vấn đề nào liên quan đến thuế cả. Nộp thuế theo luật định là nghĩa vụ pháp lý của mọi công dân. Tôi sẽ tiếp tục tuân thủ pháp luật và quy định quốc gia, cũng như nộp thuế một cách trung thực, đúng luật định”, ngôi sao sinh năm 1955 tuyên bố.

Lưu Hiểu Khánh được xác định không trốn thuế.

Lưu Hiểu Khánh không đề cập đến liệu có hành động pháp lý nào đối với người tố cáo sai sự thật về bà là ông Vương hay không.

Trước đó, vào tháng 5, ông Vương (đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc) tố Công ty TNHH Trung tâm Truyền thông Văn hóa Dịch Hy Thượng Hải - công ty con tại Thượng Hải mà Lưu Hiểu Khánh sở hữu 100% vốn - lợi dụng việc xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng để tránh nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ông Vương còn cung cấp biên bản ghi nhận hành vi vi phạm pháp luật về thuế, trong đó cho thấy Lưu Hiểu Khánh có liên quan đến một giao dịch trị giá 3,3 triệu nhân dân tệ.

Bà được cho là lấy danh nghĩa “phí đại diện hình ảnh” để chuyển khoản vào công ty, sau đó phát hành hóa đơn thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất thấp. Cách làm này có thể tránh khoản thuế thu nhập cá nhân có mức thuế suất cao.

Tối 15/5, người đẹp Phượng hoàng lửa bác bỏ cáo buộc. Bà khẳng định không hề quen biết người tố cáo, cũng chưa từng có bất kỳ sự tiếp xúc nào.

Theo nữ diễn viên, nội dung tố cáo của ông Vương không phù hợp với sự thật khách quan, hoàn toàn là vu oan giá họa.

Lưu Hiểu Khánh từng trốn thuế trong quá khứ. Năm 2002, bà bị bắt giữ vì nghi ngờ trốn thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh nghiệp liên quan đến công ty do bà điều hành, với số tiền là 20 triệu nhân dân tệ. Hành vi vi phạm này khiến nữ diễn viên phải ngồi tù 422 ngày. Em gái và em rể bà cũng phải ngồi tù trong vụ việc.

Vụ bê bối khiến bà bị đóng băng sự nghiệp trong một thời gian. Tuy vậy, vào thời điểm đó, dư luận chưa quá khắt khe với nghệ sĩ trốn thuế. Bà gây dựng sự nghiệp lại từ đầu sau khi ra tù năm 2005.