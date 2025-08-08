Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Kim Tae Hee không thoát được ống kính hung thần

Tú Oanh

TPO - Dù là biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc, Kim Tae Hee không thể vượt qua được ống kính hung thần của Getty Images. Điều này dẫn đến cuộc thảo luận gay gắt trên diễn đàn trực tuyến.

Ngày 5/8 (giờ địa phương), buổi ra mắt toàn cầu của bộ phim truyền hình Mỹ Butterfly diễn ra ở thành phố New York.

Sự kiện nhận được sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc và nhiều nước châu Á vì màn tái xuất của Kim Tae Hee, bên cạnh những ngôi sao khác là Louis Landau, Piper Perabo, Daniel Dae Kim, Reina Hardesty...

3.jpg
Kim Tae Hee ra mắt phim Hollywood đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Getty Images.

Butterfly đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên sinh năm 1980 sau 5 năm. Bộ phim gần nhất trước đó của cô là Bye, Mama! (2020).

Tác phẩm này cũng là bước ngoặt mới trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài 25 năm của Kim Tae Hee, khi đặt chân vào thị trường Hollywood.

Tại buổi ra mắt, Kim Tae Hee diện váy ngắn đen trễ vai, kết hợp cùng khuyên tai bản to và giày cao gót pha lê. Trong khi truyền thông Hàn Quốc khen ngợi nữ diễn viên Chuyện tình Harvard thanh lịch, những bức ảnh do Getty Images chụp lại không được như vậy.

Ảnh cận cảnh thể hiện rõ các nếp nhăn quanh mắt và miệng Kim Tae Hee. Góc chụp cũng khiến bọng mắt và vết chân chim trên mặt cô lộ rõ.

Trong ảnh toàn thân, chiếc váy ngắn khiến Kim Tae Hee lu mờ trước bạn diễn khác, vì quá giản dị cũng như làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn. Cô bị lép vế về cả ngoại hình lẫn thần thái trước hai người đẹp Reina Hardesty và Piper Perabo.

Hình ảnh mới nhất về vợ Bi Rain gây ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Một bộ phận tỏ ra thất vọng trước vẻ ngoài của người được ca ngợi là biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc.

Nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng Getty Images nổi tiếng là “ống kính hung thần”, với những góc chụp khắc nghiệt, khiến không ít sao nữ bị dìm.

Một số cho rằng Kim Tae Hee đã 45 tuổi, không có gì lạ nếu có dấu vết tuổi tác. Họ hoan nghênh việc cô tự tin thể hiện vẻ chân thật nhất của bản thân, thay vì cố gắng duy trì hình ảnh trẻ trung giả tạo.

11.jpg
2.jpg
Kim Tae Hee thiếu ấn tượng dưới ống kính hung thần. Ảnh: Getty Images.
5.jpg
Reina Hardesty (trái) và Piper Perabo nhận được sự khen ngợi về nhan sắc. Ảnh: Getty Images.

Butterfly dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Arash Amel và Marguerite Bennett, do Prime Video sản xuất. Phim xoay quanh David Jung (do Daniel Dae Kim thủ vai), cựu đặc vụ tình báo Mỹ hiện sống ở Hàn Quốc. Cuộc sống bình lặng của anh bị đảo lộn do những sai lầm từ quá khứ. Anh trở thành mục tiêu truy sát của Rebecca (Reina Hardesty), nữ sát thủ tàn nhẫn – người mà sau này anh phát hiện chính là con gái ruột lâu ngày mất liên lạc.

Hiện chưa rõ nhân vật mà Kim Tae Hee đảm nhận trong phim. Vai diễn của cô được mô tả là bí ẩn và dường như có liên quan đến quá khứ nam chính. Kim Tae Hee phải diễn hoàn toàn bằng tiếng Anh trong phim.

Toàn bộ 6 tập phim được chiếu trên Prime Video vào ngày 13/8.

Tú Oanh
#Kim Tae Hee #biểu tượng nhan sắc #ống kính hung thần #Getty Images #Butterfly

Xem thêm

Cùng chuyên mục