Số tiền nhãn hàng bỏ ra để mời Hyun Bin, Kim Tae Hee

TPO - Mức thù lao đắt đỏ của Hyun Bin khi đại diện cho thương hiệu Đài Loan (Trung Quốc) được hé lộ, khiến nhiều người bất ngờ vì cao gấp tới 1,66 lần so với nữ diễn viên Kim Tae Hee. Đằng sau con số "khủng" này là sức hút không thể phủ nhận của ngôi sao hàng đầu Kbiz.

Trong những năm gần đây, các thương hiệu sinh học và thẩm mỹ tại Đài Loan (Trung Quốc) ngày càng ưa chuộng mời các ngôi sao Hàn Quốc hàng đầu làm đại diện hình ảnh. Chẳng hạn, thương hiệu thuộc tập đoàn dược mỹ phẩm đã mời "nam thần" Hyun Bin làm gương mặt đại diện, thậm chí còn mời anh đến Đài Loan (Trung Quốc) tham dự họp báo vào đúng ngày lễ Valentine Trắng (14/3) năm 2025.

Trong khi đó, một thương hiệu thẩm mỹ cũng không kém cạnh khi chọn nữ thần Kim Tae Hee làm đại sứ, với chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) cách đây 1 tuần sau 13 năm vắng bóng.

Theo nguồn tin độc quyền từ Apple Daily, mức phí đại diện của Hyun Bin lên tới 1 triệu USD (26 tỷ đồng), cao gấp 1.66 lần so với Kim Tae Hee là 600.000 USD (15,6 tỷ đồng). Đáng chú ý, con số này chưa bao gồm các khoản phụ phí như tham gia sự kiện hay chụp ảnh quảng cáo.

Hyun Bin cho biết bản thân không có bí quyết đặc biệt nào ngoài việc duy trì thói quen tập thể dục và chế độ ăn uống lành mạnh. Anh thường xuyên tập gym, chạy bộ, thậm chí còn chạy 7 km vào sáng hôm diễn ra sự kiện. Bên cạnh đó, Hyun Bin bổ sung nhiều protein, trái cây giàu chất chống oxy hóa, uống nhiều nước.

Tháng 5/2025, công ty dược mỹ phẩm công bố doanh thu đạt 75 triệu Đài tệ, tăng 8,48% so với tháng trước và tăng tới 67,63% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu cộng dồn từ tháng 1 đến 5 đạt khoảng 323 triệu Đài tệ, tăng 53,07% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp kết nối hệ thống thương mại điện tử, mạng xã hội và chuỗi cửa hàng làm đẹp để mở rộng độ phủ thương hiệu, đồng thời mở rộng hợp tác với các KOL nổi tiếng trong lĩnh vực livestream nhằm gia tăng hiệu quả bán hàng.

Đặc biệt, việc mời tài tử Hyun Bin làm đại sứ thương hiệu đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, giúp công ty củng cố hình ảnh và tăng độ tin tưởng từ người tiêu dùng.

Theo Elle, Hyun Bin có tên trong danh sách top 10 diễn viên có cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Tính đến hiện tại, anh đứng hạng 9 với 1,7 tỷ won/tập (khoảng 400 triệu đồng).

Sau thành công vang dội của Hạ cánh nơi anh, Hyun Bin hiện chưa trở lại với phim truyền hình, tập trung nhiều hơn vào mảng điện ảnh. Từ mức cát-xê chỉ 250.000 won khi mới vào nghề, anh đã vươn lên mức 1,7 tỷ won/tập ở đỉnh cao sự nghiệp.