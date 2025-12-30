Những vụ hủy show phút chót

TPO - Sự kiện âm nhạc tại Việt Nam chứng kiến nhiều đêm nhạc bị hủy phút chót. Việc này không chỉ gây bức xúc cho khán giả mà còn đặt ra thách thức lớn về công tác tổ chức, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người mua vé.

Lùm xùm đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời

Thông báo hủy show Về đây bốn cánh chim trời được ban tổ chức (BTC) đăng tải lên mạng xã hội gần 22h đêm 28/12, trong khi show được ấn định diễn ra lúc 20h cùng ngày tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

Sự chậm trễ khó hiểu và màn hủy show “đi vào lòng đất” của đơn vị tổ chức - công ty Ngọc Việt Education - đang đón nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Show ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời dự kiến tổ chức tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), giá vé trong khoảng 600.000 đồng đến 7 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Việt show.

Việc để khán giả đã đến đông đủ mới hoãn, BTC nói rất buồn và đau lòng nhưng không thể xử lý được quy trình khi đó. “Chúng tôi không hề mong muốn điều này xảy ra, với phương châm tôn trọng và biết ơn khán giả luôn đặt lên hàng đầu và là kim chỉ nam của chúng tôi”. Đơn vị này mong khán giả thấu hiểu và có cái nhìn công tâm.

BTC khẳng định hoàn tiền đầy đủ đối với khán giả có yêu cầu trả vé, không chờ show mới.

Về đây những cánh chim trời đã để lại tiền lệ gây sốc cho thị trường biểu diễn. Bài viết trên Threads có 350.000 lượt tiếp cận cho biết khán giả đến kín sân nhưng không có bất kỳ nghệ sĩ nào xuất hiện trên sân khấu. Sau hơn 30 phút chờ đợi, BTC mới thông báo hủy show rồi rời khỏi hiện trường, để mặc khán giả tự xoay xở.

Trước đó, đơn vị tổ chức liên tục phát đi những thông tin trái ngược như thông báo hủy show trước giờ diễn khoảng hai tiếng, sau đó chỉ một tiếng trước giờ mở màn lại khẳng định chương trình vẫn diễn ra.

Không khí tại hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Cùng thời điểm, một số ca sĩ tham gia như Lâm Bảo Ngọc, Phạm Thu Hà… cho hay họ không thể xuất hiện vì chưa được phía tổ chức thanh toán thù lao. Liên tiếp sự việc dồn dập, thiếu minh bạch này khiến nhiều khán giả bức xúc, cho rằng BTC lừa đảo.

Nhiều khán giả là người cao tuổi phải ngậm ngùi ra về khi đêm nhạc hủy phút chót. Ảnh: van anh dang.

Nhiều đêm nhạc bị hủy phút chót ở Việt Nam

Thị trường âm nhạc Việt Nam chứng kiến không ít sự kiện lớn bị hủy hoặc hoãn sát giờ, gây phẫn nộ và tiếc nuối cho khán giả.

Tháng 8/2019, Ji Chang Wook rút khỏi Vietnam K-Pop Concert ở phút cuối với lý do BTC không chuyên nghiệp, không thực hiện đúng yêu cầu và thỏa thuận đã ký kết với phía. Bolbbalgan4, ca sĩ Tóc Tiên, đơn vị sản xuất gồm giám đốc sản xuất Nguyễn Thu Hà, Tổng đạo diễn Vũ Anh Tuấn, giám đốc âm nhạc Sơn Thạch, đạo diễn sân khấu Trần Phúc Anh... cũng gạch lịch trình xuất hiện ở đêm nhạc này.

Ji Chang Wook nhiều lần lỡ hẹn với fan Việt vì BTC hủy sự kiện phút chót.

Đến tháng 9/2019, Ji Chang Wook một lần nữa lỡ hẹn với fan Việt. Tài tử dự kiến giao lưu với người hâm mộ TPHCM nhưng bị hủy ngay sát giờ diễn. Theo kế hoạch, chương trình diễn ra vào 18h ngày 10/9, thu hút hàng nghìn fan tập trung từ sớm quanh khu vực tổ chức. Đến khoảng 17h30, khi khán giả đã đứng kín khu vực bên ngoài và giao thông xung quanh rơi vào tình trạng ùn tắc, BTC nói hủy vì lo ngại mất an ninh, an toàn. Thời điểm đó, Ji Chang Wook đã có mặt tại Việt Nam và sẵn sàng tham dự chương trình. Sau khi sự kiện bị hủy, nam diễn viên đăng tải video xin lỗi, bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam. Vụ việc gây tranh luận, nhiều khán giả cho rằng lý do hủy không phải vì an ninh mà do BTC đã không đạt được thỏa thuận với nghệ sĩ.

Vào cuối năm 2023 và đầu 2024, các show Kpop quy mô lớn cũng gặp tình huống tương tự. Kpop Festival Open Air #2 dự kiến tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào 23-24/12/2023 bất ngờ bị hủy chỉ vài ngày trước giờ G sau khi loạt nghệ sĩ Hàn Quốc như Infinite, Highlight, Super Junior D&E… rút khỏi lịch biểu diễn do ban tổ chức không thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng.

Đơn vị phía Hàn Quốc và các công ty quản lý nghệ sĩ lý giải họ đã kiên nhẫn chờ đợi đến phút cuối, nhưng buộc phải quyết định dừng show vì những khác biệt về cam kết, trong khi đơn vị tổ chức trong nước giữ im lặng.

﻿ ﻿ Fan đã đổi vòng tay chuẩn bị dự đêm nhạc Kpop ở sân Mỹ Đình nhưng tất cả đều không thể sử dụng.

Hồi tháng 11/2024, sự kiện khác mang tên K‑Time Live in Hanoi, dự kiến diễn ra trong hai đêm 16 và 17/11/2024 tại sân Mỹ Đình, cũng bị hủy toàn bộ vì “lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát”. BTC cho biết sự kiện không thể diễn ra như kế hoạch dù đã chuẩn bị trong thời gian dài, và cam kết hoàn tiền vé đầy đủ cho khán giả theo quy định từ đơn vị bán vé.

Đến tháng 3/2025, một trường hợp khác xảy ra ở Đà Lạt khi gần 25 ca sĩ rút khỏi sự kiện Happy Day Concert chỉ một ngày trước buổi diễn. Nhiều thông tin trên mạng xã hội tố ban tổ chức liên quan đến cá độ, cờ bạc. Hình ảnh nghệ sĩ bị các trang cờ bạc chiếm dụng để quảng cáo trái phép. BTC phủ nhận nhưng sau đó 2 đêm nhạc vẫn không thể diễn ra.

Việc hủy show sát giờ không chỉ ảnh hưởng tới uy tín của BTC mà còn trực tiếp gây tổn thất về tinh thần, thời gian và tài chính cho nghệ sĩ, khán giả, nhất là những người di chuyển từ xa hoặc từ nước ngoài về để tham dự.