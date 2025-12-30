Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc

Minh Vũ

TPO - Bạch Lộc và Điền Hi Vi là hai diễn viên Trung Quốc duy nhất vào top gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025 của TC Candler.

Ngày 29/12, trang Sina đưa tin chuyên trang TC Candler đã công bố Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, được tuyển chọn từ khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng đến từ hơn 50 quốc gia. Trong đó, Trung Quốc có hai đại diện là nữ diễn viên Bạch Lộc và Điền Hi Vi.

Theo tiêu chí của TC Candler, số điểm mỗi nghệ sĩ nhận được là trung bình của các tiêu chí như sự ủng hộ của người hâm mộ, tỷ lệ gương mặt, khí chất độc đáo của mỗi ngôi sao, sự lựa chọn từ giám khảo... Với kết quả bình chọn năm nay, nhiều người cho rằng Điền Hi Vi và Bạch Lộc là những nữ diễn viên xinh đẹp, nhưng chưa đủ ấn tượng để đại diện cho vẻ đẹp của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, những người ủng hộ cho rằng ngoại trừ yếu tố ngoại hình, Bạch Lộc và Điền Hi Vi còn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ nên mới giành chiến thắng.

bach-loc2.jpg
bach-loc1.jpg
bach-loc4.jpg
bach-loc5.jpg
Điền Hi Vi vào top gương mặt đẹp nhất thế giới theo TC Candler.

Điền Hi Vi hiện là ngôi sao nổi bật của lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Nữ diễn viên được mệnh danh là "búp bê cổ trang" nhờ ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt to tròn, gương mặt đầy đặn cùng nụ cười sáng tạo thiện cảm cho người đối diện. Khán giả bình luận nụ cười của Điền Hi Vi mang lại năng lượng tích cực. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên lại mang tới cảm giác tràn đầy sức sống, nhiệt tình vui vẻ nhờ đó dù bước trên thảm đỏ cạnh tranh với hàng chục ngôi sao khác, Điền Hi Vi vẫn không nhạt nhòa.

Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế. Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban. Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Trong đó, Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm.

Trong khi đó, Bạch Lộc từng là trường hợp hiếm hoi một hot girl mạng vươn lên thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Những năm đầu đóng phim, Bạch Lộc bị chê có ngoại hình bình thường nhiều khuyết điểm, thậm chí còn nằm trong nhóm "tứ phổ" - 4 diễn viên nữ kém sắc nhất màn ảnh. Tuy nhiên, những năm gần đây Bạch Lộc ngày càng thời thượng và đẹp mặn mà. Cùng với đó, cô trở thành gương mặt ăn khách trên truyền hình, được các nhà sản xuất phim và show giải trí săn đón.

bach-loc8.jpg
bach-loc14.jpg
bach-loc6.jpg
bach-loc9.jpg
Bạch Lộc ngày càng đẹp.

Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được TC Candler công bố hàng năm kể từ năm 1990. Trong những năm gần đây, danh sách này đã thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội và hàng trăm triệu lượt xem.

Minh Vũ
