Công an vào cuộc vụ tự hủy đêm nhạc ở Hà Nội

TPO - Ngay khi ban tổ chức đêm nhạc Về đây những cánh chim trời thông báo hủy show, một số khán giả bức xúc và lập tức trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Khán giả trình báo công an, cho rằng có dấu hiệu bị lừa đảo

Tối 29/12, đại diện Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận với Tiền Phong rằng một số người dân đã phản ánh, trình báo việc ban tổ chức đêm nhạc Về đây những cánh chim trời huỷ show ngay trước giờ biểu diễn, cho rằng mình bị lừa đảo.

Theo vị lãnh đạo đơn vị này, cơ quan chức năng bước đầu ghi nhận sự việc và đang vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh của người dân theo quy định pháp luật.

Hình ảnh khán giả ngồi lại sau khi đêm nhạc Về đây những cánh chim trời bị hủy được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Ảnh: Leo Ngo.

Cùng ngày, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản và mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị này khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ban tổ chức có trách nhiệm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé, cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét, xử lý vụ việc.

Trải nghiệm tồi tệ chưa từng có

Tối 28/12, đêm nhạc Về đây những cánh chim trời dự kiến tổ chức tại Hà Nội đột ngột thông báo hoãn ngay trước giờ biểu diễn, khi đông đảo khán giả đã có mặt ở địa điểm tổ chức. Sự việc nhanh chóng gây bức xúc dư luận, không chỉ vì quyền lợi khán giả bị ảnh hưởng, còn bởi những dấu hiệu cho thấy quy trình tổ chức thiếu chuyên nghiệp, không bảo đảm quy định pháp luật.

Theo ghi nhận, nhiều khán giả đã đến địa điểm tổ chức từ sớm, mang theo vé hợp lệ, kỳ vọng được thưởng thức đêm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi. Tuy nhiên, chương trình không diễn ra như kế hoạch, nghệ sĩ không xuất hiện trên sân khấu và ban tổ chức chỉ thông báo hoãn show khi khán giả đã ổn định chỗ ngồi.

Thời điểm đại diện BTC thông báo hủy đêm nhạc, một số khán giả lập tức đứng dậy ra về trong khi số đông hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra và một bộ phận bức xúc, đồng thanh hô “lừa đảo”, chất vấn những người thực hiện chương trình.

Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến bày tỏ sự bức xúc và thất vọng, cho rằng ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, gây lãng phí thời gian, công sức và chi phí đi lại của khán giả, đặc biệt với những người từ các tỉnh xa về Hà Nội.

“Không chỉ là tiền vé, chúng tôi còn mất chi phí di chuyển, ăn ở, xin nghỉ làm. Điều khiến tôi bức xúc nhất là việc thông báo quá muộn”, một khán giả chia sẻ.

Nhiều khán giả cho rằng họ đã có trải nghiệm tồi tệ những ngày cuối năm. “Rất nhiều khán giả của đêm nhạc là người cao tuổi, thậm chí có người ngồi xe lăn, khiếm thị. Có người từ miền Nam bay ra, từ nước ngoài bay về nhưng nhận lại là sự hụt hẫng. Không thể chấp nhận cách tổ chức này dù là bất cứ lý do gì. Chúng tôi đã bị lừa một cách trắng trợn”, một ý kiến khác nêu.

Nhiều ý kiến còn đặt nghi vấn về tính minh bạch trong khâu tổ chức, cho rằng ban tổ chức có dấu hiệu “đánh cược” vào việc chương trình có thể diễn ra dù chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Hồng Nhung và nhiều nghệ sĩ tập luyện cho đêm nhạc.

Người trong cuộc nói gì?

Phía ban tổ chức - Công ty TNHH Ngọc Việt Education - sau đó đã có phản hồi, cho biết việc hoãn chương trình xuất phát từ những lý do khách quan, phát sinh ngoài mong muốn, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả.

“Việc để khán giả đã đến đông đủ, nhà sản xuất mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng, mà nhà sản xuất không thể xử lý được quy trình lúc đó. Chúng tôi không hề mong muốn điều này xảy ra, bởi với phương châm ‘tôn trọng và biết ơn khán giả’ luôn đặt lên hàng đầu và là kim chỉ nam của Ngọc Việt. Với các lý do khác mà quý vị được nghe, chúng tôi cũng rất mong khán giả công tâm, nhìn nhận đúng đắn để thấu hiểu cho nhà sản xuất”, thông báo ghi rõ.

Đại diện BTC cho hay sẽ có thông báo chính thức về lý do hoãn chương trình. Liên quan đến quyền lợi người mua vé, Công ty Ngọc Việt cho biết bộ phận phòng vé sẽ chủ động liên hệ với toàn bộ khán giả đã mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần tới.

Tuy nhiên, phản hồi này chưa làm dịu làn sóng phản ứng khi nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức chưa làm rõ nguyên nhân cụ thể, cũng như chưa đưa ra phương án giải quyết quyền lợi thỏa đáng, rõ ràng và kịp thời.

Trước đó, một số nghệ sĩ có tên trong danh sách biểu diễn cũng đã lên tiếng, khẳng định bản thân không xuất hiện tại địa điểm tổ chức và không tham gia biểu diễn trong tối diễn ra sự việc.

Ca sĩ Phạm Thu Hà livestream nói rõ sự việc. Cô tiết lộ các nhạc công “đình công” từ buổi tổng duyệt sáng 28/12 do đơn vị tổ chức không thực hiện đúng theo hợp đồng. Tới 17h cùng ngày, tất cả nghệ sĩ vẫn "chưa có ai xác nhận có tiếp tục tham gia show này hay không?".

"Để cống hiến, để hát, ai cũng thích. Hà có thể free (không lấy cát-xê) nhưng Ngọc Việt show phải cùng ngồi xuống với nghệ sĩ, nhìn thẳng vấn đề tài chính hiện tại của ê-kíp cũng như xin lỗi nghệ sĩ. Với nghệ sĩ, tiền rất quan trọng nhưng quan trọng hơn họ cần sự tôn trọng", ca sĩ chia sẻ.

Nữ ca sĩ thắc mắc khi ban tổ chức không thông báo cho khán giả về việc hoãn show trong khi nội bộ nghệ sĩ đã biết đêm nhạc không thể nào diễn ra.

“Khi sát giờ không báo hoãn, Ngọc Việt show muốn gì? Sao không báo với khán giả? Hay không muốn trả tiền khán giả? Hay muốn tất cả điều này đổ tội hết cho nghệ sĩ?", cô đặt câu hỏi.