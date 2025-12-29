Hà Nội xử lý vụ tự hủy đêm nhạc ngay giờ diễn

TPO - Sở Văn hóa - Thể thao đã gửi giấy mời yêu cầu đại diện đơn vị tổ chức đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời tới làm việc, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều 29/12, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có thông tin về live concert Về đây bốn cánh chim trời tối 28/12 tại Hà Nội bất ngờ hủy sự kiện.

Ngày 15/12/2025, Sở Văn hóa - Thể thao tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chương trình Về đây bốn cánh chim chời vào 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội.

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã thẩm định nội dung chương trình biểu diễn và đã cấp văn bản số 6105/SVHTT-QLNT ngày 22/12/2025 chấp thuận Công ty TNHH Ngọc Việt Education tổ chức biểu diễn chương trình nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở Văn hóa - Thể thao đã cử cán bộ thực hiện giám sát chương trình biểu diễn.

17h ngày 28/12/2025, ngay sau khi nắm bắt và xác thực thông tin việc chương trình có khả năng hoãn biểu diễn, Sở Văn hóa - Thể thao đã phối hợp với các đơn vị chức năng (phòng PA03 - Công an Thành phố Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VHTTDL, A03 - Bộ Công an) làm việc với đại diện đơn vị tổ chức. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education - đã báo cáo với cơ quan chức năng về việc đang làm việc với nghệ sĩ để giải quyết các khúc mắc, đồng thời khẳng định chương trình diễn ra theo đúng lịch đã đăng ký. Tuy nhiên, thực tế chương trình không được tổ chức theo nội dung đã trao đổi.

Hình ảnh khán giả chia sẻ lúc 20h ngày 28/12.

Khoảng 20h30 ngày 28/12, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trực tiếp thông báo tới khán giả về việc không thể tổ chức chương trình trong tối cùng ngày, đồng thời đại diện đơn vị tổ chức nhận trách nhiệm, xin lỗi khán giả và cam kết giải quyết các vấn đề phát sinh, trong đó có hoàn trả tiền vé cho khán giả do việc hoãn chương trình.

Việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 29/12, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản và mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội khẳng định tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó theo phản ánh của những người có mặt tại địa điểm tổ chức, khoảng 20h, khu vực sân khấu vẫn hỗn loạn, ghế ngồi không được in số chỉn chu. Gần 21h, khi khán giả tập trung đông hơn, ban tổ chức bất ngờ thông báo hoãn mà không đưa ra lý do cụ thể. Khán giả bức xúc, nhiều người lao lên sân khấu đôi co.

"Lừa đảo khán giả một cách trắng trợn. Khu vực check-in như chợ vỡ, ban tổ chức làm ăn không chuyên nghiệp và khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì báo huỷ show trong ngỡ ngàng", khán giả phản ánh.