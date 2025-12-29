Xây dựng văn hóa nhận thức truy xuất nguồn gốc thực phẩm

TPO - Dù đã có nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý, hàng giả và thực phẩm bẩn vẫn được bày bán với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý và tiềm ẩn rủi ro với người tiêu dùng. Thực tế này cho thấy cần trang bị kiến thức nền tảng về an toàn thực phẩm cho cộng đồng, đặc biệt là nhóm học sinh.

Thời gian qua, cơ quan chức năng và truyền thông liên tục cảnh báo về tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, gian lận xuất xứ và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xuất hiện trên thị trường. Dù đã có nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý, hàng giả và thực phẩm bẩn vẫn được bày bán với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý và tiềm ẩn rủi ro đối với người tiêu dùng.

Thực tế này cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ ở khâu quản lý, mà còn ở việc trang bị kiến thức nền tảng về an toàn thực phẩm cho cộng đồng, đặc biệt là nhóm học sinh. Để học sinh sớm hiểu biết về tầm quan trọng của nguồn gốc sản phẩm, từ tháng 11, Trung tâm Thông tin và chương trình Giáo dục (Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM) chủ trì triển khai nội dung giáo dục về truy xuất nguồn gốc thực phẩm ở một số trường tại TPHCM.

Cần trang bị kiến thức nền tảng về an toàn thực phẩm cho cộng đồng, đặc biệt là nhóm học sinh.

Nội dung được tích hợp dưới dạng tư liệu thư viện số và video giáo dục, phục vụ hoạt động học tập trong nhà trường. Trong tháng cuối năm và đầu năm 2026, trung tâm tiếp tục bàn giao dự án tại ba trường tiểu học gồm Chương Dương, Hòa Bình và Trần Hưng Đạo.

Theo ông Võ Thiện Cang - đại diện Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, việc đưa nội dung truy xuất nguồn gốc vào môi trường học đường không nhằm cung cấp kiến thức mang tính kỹ thuật, mà giúp học sinh hình thành nhận thức ban đầu về an toàn thực phẩm thông qua các tư liệu trực quan, dễ tiếp cận và phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông. Các tài liệu và video sử dụng trong dự án được xây dựng và rà soát dưới sự giám sát chuyên môn của Trung tâm nhằm bảo đảm tính chính xác của thông tin và sự phù hợp với môi trường học đường.

Dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm được xây dựng gần gũi, dễ tiếp cận.

Đơn vị chủ trì nhấn mạnh nội dung giáo dục về truy xuất nguồn gốc thực phẩm tiếp tục được triển khai tại nhiều điểm trường tại Hà Nội và TPHCM, trở thành một phần của hoạt động giáo dục, lan tỏa văn hóa nhận thức, hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm an toàn cho học sinh từ sớm.

Video về truy xuất nguồn gốc thực phẩm triển khai dựa trên hệ thống QBB Việt Nam và có sự giám sát chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục trước khi đưa vào trường học. Đại diện xây dựng, triển khai ý tưởng cho biết khái niệm "truy xuất nguồn gốc" được tiếp cận theo cách đơn giản, phù hợp với lứa tuổi học sinh, giúp các em hiểu thực phẩm đến từ đâu, được làm ra như thế nào và vì sao cần quan tâm đến nguồn gốc, từ đó hình thành thói quen, văn hóa cân nhắc, lựa chọn có cơ sở.

Về mặt chuyên môn, khái niệm “truy xuất nguồn gốc” được Codex Alimentarius Commission - cơ quan xây dựng tiêu chuẩn chung của FAO và WHO - xác định là công cụ quan trọng trong quản lý an toàn thực phẩm theo chuẩn quốc tế.