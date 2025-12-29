Biển người chưa từng thấy

TPO - Những biển người phủ kín sân khấu ngoài trời, con số khán giả lên tới hàng chục nghìn người mỗi đêm là những hình ảnh tiêu biểu của công nghiệp biểu diễn Việt Nam năm 2025. Chuỗi concert quy mô lớn liên tiếp xuất hiện, từ đại nhạc hội đến các tour quốc tế, đánh dấu giai đoạn bùng nổ của công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam.

Đêm nhạc dài tới 10 tiếng tại Hưng Yên

Ngày 20/12, tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên), Y-Concert đã trở thành một trong những đại nhạc hội quy mô nhất năm với thời lượng biểu diễn kéo dài hơn 10 tiếng liên tục, tạo nên cột mốc mới cho ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam.

Sự kiện quy tụ hơn 50 nghệ sĩ từ bốn chương trình truyền hình thực tế nổi bật gồm Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng, từ những “anh tài” như Soobin, Rhymastic, Binz, Tăng Phúc, Tự Long… đến các “chị đẹp” như Tóc Tiên, Ninh Dương Lan Ngọc, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, MisThy, Hậu Hoàng… cùng nhiều tân binh triển vọng trên sân khấu hòa ca đầy màu sắc. Với diện tích tổ chức gần 65.000 m2 và hệ thống sân khấu công nghệ cao. Sự kiện thu hút số lượng khán giả đông đảo với gần 95.000 người đổ về khuôn viên Ocean Park 3.

Mỹ Tâm tạo kỷ lục trên sân Mỹ Đình

Tối 13/12, Mỹ Tâm đã tạo nên một trong những cột mốc quan trọng bậc nhất trong lịch sử âm nhạc Việt khi tổ chức live concert cá nhân See The Light tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với quy mô lên tới gần 40.000 khán giả. Đây là con số lớn nhất trong sự nghiệp hơn 25 năm ca hát của cô và cũng là một trong những đêm nhạc cá nhân đông khán giả nhất tại Việt Nam năm 2025.

Lần thứ ba "họa mi tóc nâu" làm live show riêng tại sân vận động này và là kỷ lục hiếm có đối với nghệ sĩ Việt. Sân khấu See The Light dài hơn 75 m, đường catwalk hơn 40 m và hệ thống màn hình LED kích thước 1.650 m2 cùng âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế, được đầu tư công phu bởi hơn 1.000 nhân sự cho khâu xây dựng và kỹ thuật. Ca sĩ chia sẻ đây là lần đầu cô chứng kiến sân khấu khiến bản thân “choáng ngợp” và gọi concert là “thời khắc lịch sử”, mang tinh thần sẵn sàng bay lên và tỏa ra nguồn ánh sáng bất diệt cùng khán giả.

Hành trình 15 năm với giấc mơ về 3 đêm concert của Soobin

Soobin ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khi liên tiếp tổ chức ba đêm concert cá nhân SOOBIN Live Concert: All‑Rounder từ Hà Nội đến TPHCM, đều trong tình trạng cháy vé và hút khán giả đông đảo. Hai đêm diễn đầu diễn ra vào cuối tháng 5 tại Hà Nội, đánh dấu lần đầu nam ca sĩ tổ chức concert riêng sau 15 năm hoạt động nghệ thuật và thu hút khoảng 10.000 khán giả mỗi đêm, với vé bán hết chỉ trong thời gian ngắn sau khi mở bán.

Đêm cuối trong chuỗi này diễn ra vào tối 29/11 tại The Global City, TPHCM, bắt đầu từ khoảng 20h và kéo dài hơn 3 tiếng, quy tụ khoảng 15.000-20.000 người hâm mộ.

Chuỗi concert được đầu tư quy mô lớn với sân khấu LED hiện đại, dàn nhạc sống và các vũ công hỗ trợ, được đánh giá là một trong những đêm nhạc của nghệ sĩ solo “bùng nổ” nhất trong năm.

G-Dragon 2025 World Tour (Übermensch)

Trong hai đêm diễn 8 và 9/11, G-Dragon mang Übermensch World Tour về Ocean Park 3 (Hưng Yên) với hai đêm diễn hoành tráng, thu hút gần 100.000 khán giả từ khắp Việt Nam và quốc tế tới theo dõi trực tiếp. Con số này giúp sự kiện xác lập kỷ lục là show diễn của nghệ sĩ quốc tế có lượng khán giả lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Trong hơn hai giờ biểu diễn, G-Dragon dẫn dắt khán giả đi qua hành trình âm nhạc 16 năm. Mỗi tiết mục được dàn dựng ở quy mô world tour, với hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu đạt chuẩn quốc tế, tạo nên một trong những đêm diễn hoành tráng nhất của nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam năm 2025.

Đêm nhạc là cột mốc đặc biệt đánh dấu vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ giải trí khu vực.

Chuỗi concert bùng nổ của "Vũ trụ say hi"

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn bùng nổ của “vũ trụ say hi”. Chuỗi concert âm nhạc từ chương trình Anh trai say hi (mùa 1,2) và Em xinh say hi liên tiếp “cháy vé”, hút hàng chục nghìn khán giả trên cả nước, củng cố vị thế của các sản phẩm giải trí thuần Việt. Tiếp nối các đêm diễn thành công trong năm 2024, Anh trai say hi mùa 1 có hai đêm nhạc hàng vạn người ở cả TPHCM và Hà Nội. Ở đêm thứ 6 tại sân Mỹ Đình, hàng chục nghìn fan đội mưa cổ vũ cuồng nhiệt cho 30 nghệ sĩ.

Song hành với thành công đó, Em xinh say hi cũng trở thành hiện tượng khi đêm concert ở hai miền Nam, Bắc. Hàng chục nghìn fan hòa mình vào đại tiệc âm nhạc - thời trang, sân khấu được đầu tư công nghệ hiện đại.

Cuối năm, Anh trai say hi mùa 2 vừa có concert bùng nổ không tại TPHCM và thông báo tổ chức thêm đêm diễn ở Mỹ Đình vào tháng 3/2026.

Hàng vạn người lập kỷ lục cùng các Anh tài

Trong năm 2025, concert Anh trai vượt ngàn chông gai được triển khai theo chuỗi quy mô lớn, kéo dài từ Bắc vào Nam và để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Chương trình chính thức khởi động Day 3 và Day 4 trong hai ngày 22-23/3, tiếp nối bằng Day 5 và Day 6 vào 14-15/6 tại Ocean Park (Hưng Yên), trước khi khép lại với Day 7 và Day 8 diễn ra ngày 6-7/9 tại TP.HCM. Đáng chú ý, tại đêm diễn cuối ở Hưng Yên, concert diễn ra trong điều kiện mưa lớn kéo dài và sự cố mất điện, khiến toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng nhiều lần tê liệt. Dù vậy, hàng chục nghìn khán giả vẫn ở lại sân khấu, đồng loạt bật lightstick, hát vang các ca khúc quen thuộc để cổ vũ nghệ sĩ, tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của chuỗi concert.

Trước đó ở đêm diễn thứ 3, chương trình đã xác lập kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu “Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất”, quy tụ 5.000 khán giả trong áo dài, áo ngũ thân, áo tứ thân và trang phục các dân tộc Việt Nam. Khép lại chuỗi diễn trong năm, nhà sản xuất khẳng định việc tạm dừng không đồng nghĩa với kết thúc mà là điểm lặng để các Anh tài và ê-kíp chuẩn bị cho những hành trình, câu chuyện và sứ mệnh mới trong tương lai.

50.000 người cùng hát Quốc ca

Tối 10/8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), concert quốc gia Tổ quốc trong tim thu hút hơn 50.000 khán giả trực tiếp đến xem và hòa giọng hát vang Tiến quân ca, biến sân Mỹ Đình thành biển đỏ-vàng rực rỡ sắc cờ Tổ quốc. Sự kiện được tổ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời mở màn cho chuỗi lễ hội văn hóa - nghệ thuật lớn trong dịp này. Hệ thống đăng ký vé đã ghi nhận hơn 3 triệu lượt truy cập của những người mong muốn có vé tham dự, 20 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội, top 1 social trend chủ đề âm nhạc trong ba tuần liên tiếp...

Sân khấu Tổ quốc trong tim được dàn dựng quy mô với thiết kế hình chữ “V” và các khu vực mang thông điệp độc lập - tự do - hạnh phúc - cờ đỏ sao vàng, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Chương trình không chỉ tái hiện 80 năm lịch sử đất nước qua âm nhạc, hình ảnh và ánh sáng mà còn để lại ấn tượng sâu đậm trong cộng đồng với hàng triệu lượt theo dõi qua sóng truyền hình và nền tảng số, trở thành một trong những sự kiện văn hóa - nghệ thuật có sức lan tỏa mạnh trong năm 2025.

Chuỗi ba đại nhạc hội quy mô lớn của VTV

Chuỗi ba đại nhạc hội do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức trong năm 2025 gắn với các dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Mở đầu là V Concert - Rạng rỡ Việt Nam (9/8) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), chương trình nhanh chóng sold out toàn bộ vé, đón khoảng 25.000 khán giả, với sân khấu rộng gần 2.000 m², hệ thống LED 1.500 m2 và dàn nghệ sĩ hàng đầu như Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Đen, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên.

Tiếp nối ngay sau đó là V Fest - Thanh xuân rực rỡ (10/8), mang tinh thần trẻ trung, hướng đến khán giả đại chúng với vé được trao tặng miễn phí cho sinh viên, người lao động, lực lượng tham gia diễu binh diễu hành và khán giả truyền hình.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ nổi bật trưởng thành từ các show truyền hình ăn khách, thể hiện định hướng lan tỏa văn hóa và tri ân công chúng. Khép lại chuỗi hoạt động là V Fest - Vietnam Today (20/9), được tổ chức như điểm nhấn tổng kết các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 55 năm phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của VTV.

Chuỗi đại nhạc hội mừng đại lễ của dân tộc, đón sao quốc tế

Trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2025, bên cạnh Tổ quốc trong tim và chuỗi concert của VTV, một số concert, chương trình nghệ thuật cũng được tổ chức với quy mô lớn. Nổi bật là chương trình Tự hào là người Việt Nam diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút khoảng hơn 30.000 khán giả.

Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), đại nhạc hội 8Wonder chào mừng đại lễ nằm trong chuỗi hoạt động đón nhiều sao quốc tế như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR Ian.

Ở TPHCM, concert Sao nhập ngũ nhằm tôn vinh hình ảnh lực lượng vũ trang nhân dân và chào mừng dịp đại lễ, chào đón hàng vạn khán giả...

Bên cạnh đó nhiều đại nhạc hội diễn ra liên tục trong những tháng cuối năm, với sự hiện diện của những tên tuổi đình đám Vpop và dàn sao quốc tế như Hozo City Tet Fest 2025, lễ hội âm nhạc kết hợp té nước - Waterbomb lần đầu diễn ra tại TPHCM...