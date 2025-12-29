Bom tấn 'Avatar 3' vẫn áp đảo, chờ cuộc đấu giữa Thu Trang và Quang Tuấn

TPO - Cuối tuần qua, phòng vé Việt Nam tiếp tục rơi vào sự áp đảo gần như tuyệt đối của "Avatar: Lửa và tro tàn". Giữa lúc phim Việt không có thêm tác phẩm mới, "Nhà hai chủ" bất ngờ tận dụng được khoảng trống thị trường, đạt doanh thu gần 10 tỷ đồng sau ba ngày. (tính cả suất chiếu sớm). Thị trường chờ cuộc đấu mới giữa Thu Trang (Ai thương ai mến) và Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan (Thiên đường máu).

'Avatar 3' vẫn áp đảo

Theo số liệu phòng vé ba ngày cuối tuần (26-28/12), tổng doanh thu toàn thị trường đạt khoảng 82-85 tỷ đồng. Doanh số giảm nhẹ so với tuần trước do không còn hiệu ứng phim mới, nhưng vẫn duy trì mức cao nhờ sức kéo của bom tấn Hollywood.

Dẫn đầu tuyệt đối Avatar: Lửa và tro tàn, thu 61,7 tỷ đồng (505.214 vé/9.486 suất chiếu) trong ba ngày cuối tuần. Con số tương đương 73-75% tổng doanh thu phòng vé, cho thấy thị trường vẫn tiếp diễn tình trạng phòng vé bị một phim “nuốt trọn”. So với tuần trước, doanh thu cuối tuần của giảm nhẹ do Avatar 3 qua giai đoạn cao trào ra mắt, nhưng mức giảm không đáng kể và vẫn bỏ xa toàn bộ đối thủ.

Nhà hai chủ (trên) tận dụng được sức hút của Avatar 3, bất ngờ thu gần 10 tỷ đồng.

Tính đến hết cuối tuần, tổng doanh thu Avatar: Lửa và tro tàn đạt 191,3 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế bom tấn lớn nhất mùa cuối năm. Thành công này không chỉ đến từ thương hiệu Avatar, mà còn nhờ chất lượng phim và hiệu ứng truyền miệng tích cực. Sau các suất chiếu sớm, phản hồi của khán giả về phần hình ảnh, thế giới Pandora mở rộng và trải nghiệm IMAX, 3D đã giúp phim giữ được lượng vé ổn định, đặc biệt ở các suất chiếu tối và cuối tuần.

Xếp thứ hai là Zootopia: Phi vụ động trời 2 với 7,4 tỷ đồng (71.382 vé/1.621 suất chiếu). Dù đã qua giai đoạn đỉnh cao, phim hoạt hình Disney vẫn duy trì sức mua ổn định từ nhóm khán giả gia đình. Tổng doanh thu của Zootopia 2 hiện đạt 212,7 tỷ đồng, trở thành một trong những phim hoạt hình ăn khách nhất tại rạp Việt.

Nhà hai chủ là điểm sáng hiếm hoi của phim Việt sau chuỗi thua lỗ. Tác phẩm thu 8,9 tỷ đồng (96.304 vé/2.884 suất chiếu) trong ba ngày cuối tuần, đứng thứ ba toàn thị trường. Đây được xem là kết quả tích cực nếu đặt trong bối cảnh phim Việt không có thêm tác phẩm mới, còn phần lớn suất chiếu đẹp đã bị Avatar 3 và Zootopia 2 chiếm giữ.

Sau cuối tuần, tổng doanh thu của 10 tỷ đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu và cho thấy khả năng tận dụng khoảng trống thị trường khi khán giả có nhu cầu tìm lựa chọn “nhẹ đô” bên cạnh bom tấn.

Các phim còn lại gần như bị bỏ lại phía sau. Spongebob: Lời nguyền hải tặc thu 1,3 tỷ đồng (13.742 vé/712 suất chiếu), Lupin đệ tam: Lâu đài Cagliostro đạt 1,1 tỷ đồng (12.068 vé/684 suất chiếu). Nhóm phim Việt còn lại không tạo được dấu ấn rõ rệt và tiếp tục chìm trong vùng doanh thu thấp, Hoàng tử quỷ cũng dần nối đuôi các phim nội địa trước đó rời rạp.

Cuộc đấu mới của phim Việt

Bước sang tuần cao điểm của Tết Dương lịch, cục diện khả năng cao khắc nghiệt hơn. Trong tuần này, hai bộ phim Việt phải cạnh tranh trực tiếp với 4 tác phẩm nước ngoài, đồng thời tiếp tục đối đầu sức hút chưa hạ nhiệt của Avatar: Lửa và tro tàn.

Danh sách phim ra rạp giai đoạn 30/12-5/1 cho thấy sự áp đảo về số lượng của phim ngoại. Thiên đường máu dù công bố lịch chiếu từ cuối tháng 12, thực chất tác phẩm có sự tham vấn của Điện ảnh Công an Nhân dân bước vào cuộc cạnh tranh chính từ ngày 1/1.

Thiên đường máu với sự tham gia của Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan khai thác đề tài buôn người, được đánh giá là tác phẩm nặng đô. Việc phim chọn thời điểm ra rạp sát Tết Dương lịch khiến áp lực cạnh tranh tăng cao, do khán giả vẫn ưu tiên Avatar 3. Tuy nhiên, đề tài buôn người, mất tích ở Campuchia lại khả năng thu hút người xem bỏ tiền ra rạp.

Chờ cuộc đua giữa Ai thương ai mến và Thiên đường máu.

Ai thương ai mến của Thu Trang là phim "mở bát" đầu năm 2026. Phim đang gây chú ý khi nhà sản xuất tuyên bố đây là dự án được đầu tư mạnh nhất từ trước đến nay của nữ đạo diễn. Tuy nhiên, việc phim phải ra rạp cùng thời điểm với Avatar 3 và loạt hoạt hình, phim hài ngoại khiến dư địa bứt phá trở nên hạn chế.

Các phim ngoại còn lại như Gia đình khủng long: Mắc kẹt kỷ Jura hay Tom & jerry: Chiếc la bàn kỳ bí nhắm trực tiếp đến nhóm khán giả gia đình và trẻ em, phân khúc đang được Avatar 3 khai thác hiệu quả. Điều này khiến cuộc cạnh tranh suất chiếu càng thêm gay gắt.

Cuối năm, phòng vé Việt tiếp tục tăng trưởng về tổng doanh thu nhờ các bom tấn, nhưng sự tăng trưởng này không đồng nghĩa phim nội được hưởng lợi. Khoảng cách giữa phim dẫn đầu và phần còn lại ngày càng giãn rộng, đặt phim Việt trước bài toán ngày càng khó khăn.