Huyền thoại điện ảnh qua đời, tổng thống Pháp gửi lời chia buồn

TPO - Minh tinh Brigitte Bardot qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 91 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi lời tri ân, gọi bà là “huyền thoại của thế kỷ”, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng toàn cầu của biểu tượng điện ảnh nước Pháp.

Theo Guardian, minh tinh Brigitte Bardot - nữ diễn viên, ca sĩ được mệnh danh là huyền thoại điện ảnh Pháp, biểu tượng gợi cảm quốc tế thập niên 1950-1960 - qua đời tại nhà riêng ở tuổi 91. Thông tin được Quỹ Brigitte Bardot xác nhận ngày 28/12.

Đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi lời tiếc thương, tri ân biểu tượng điện ảnh nước Pháp. Ông nhận định Brigitte Bardot là “hiện thân của cuộc đời tự do” “huyền thoại của thế kỷ”, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng toàn cầu của nữ nghệ sĩ.

Nhan sắc biểu tượng gợi cảm nước Pháp ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Brigitte Bardot sinh năm 1934 tại Paris, Pháp trong gia đình khá giả. Bà học ballet tại Nhạc viện Paris, xuất hiện trên bìa Elle năm 15 tuổi. Con đường điện ảnh mở ra khi bà gặp đạo diễn Roger Vadim, người chồng đầu tiên của bà.

Năm 1956, Bardot vụt sáng toàn cầu với bộ phim Và Chúa đã tạo ra đàn bà. Vai diễn cô gái trẻ phóng khoáng định hình hình ảnh “mỹ nhân gợi cảm” của điện ảnh Pháp, biến bối cảnh Saint-Tropez thành địa danh nổi tiếng thế giới. Trong hai thập kỷ tiếp theo, Bardot là gương mặt hàng đầu của màn bạc với loạt phim tiêu biểu như The Truth, Very Private Affair, Contempt, Viva Maria! hay Shalako.

Song song điện ảnh, minh tinh có sự nghiệp âm nhạc đáng chú ý, từng thu âm bản gốc ca khúc Je t’aime… moi non plus của Serge Gainsbourg (sau này nổi tiếng qua phiên bản Jane Birkin).

Ở đỉnh cao danh vọng, bà Bardot tuyên bố giải nghệ năm 1973, khi mới 39 tuổi. Bà dành phần lớn quãng đời còn lại cho hoạt động bảo vệ quyền động vật, tham gia các chiến dịch phản đối săn bắt hải cẩu và thành lập Quỹ Brigitte Bardot năm 1986. Bà nhiều lần gửi thư tới lãnh đạo các quốc gia phản đối việc đối xử tàn nhẫn với động vật.

Trong lần hiếm hoi gặp gỡ truyền thông năm 2012, huyền thoại điện ảnh khẳng định quyết định giải nghệ ở tuổi 40 là đúng đắn và bà chưa bao giờ thấy hối hận. "Thật may vì tôi kịp dừng lại. Cứ xem đi, kể cả Marilyn Monroe hay Romy Schneider hay những nữ diễn viên vĩ đại nhất đều có kết cục bi thảm. Tôi đã tự cứu mình khi tạm biệt diễn xuất", bà từng chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động xã hội, Bardot vướng nhiều tranh cãi vì quan điểm chính trị cực hữu và các phát ngôn về nhập cư, Hồi giáo, cộng đồng thiểu số. Theo Guardian, từ năm 1997-2008, bà nhiều lần bị tòa án kết án kích động thù hận chủng tộc và phải nộp phạt.

Huyền thoại điện ảnh trải qua bốn cuộc hôn nhân và nhiều tin đồn tình cảm với toàn nhân vật nổi tiếng, chính trị gia. Báo chí Pháp cho rằng cuộc đời của bà là sự giao thoa giữa hào quang nghệ thuật, ảnh hưởng văn hóa sâu rộng và những tranh cãi dai dẳng.