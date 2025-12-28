Không có chuyện hủy đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Trịnh Công Sơn

TPO - Sát giờ tổ chức concert "Về đây bốn cánh chim trời", một số trang mạng đăng thông báo về việc hoãn show vì không bán được vé khiến khán giả hoang mang. Chiều 28/12, bà Thu Hà - đại diện đơn vị sản xuất - trao đổi với PV Tiền Phong quanh thông tin trên.

Concert Về đây bốn cánh chim trời đánh dấu lần đầu tiên bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam là Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến được kết nối trong cùng một không gian nghệ thuật. Âm nhạc của họ đại diện cho các giai đoạn phát triển khác nhau của nhạc Việt, từ buổi bình minh của tân nhạc cho đến đời sống âm nhạc đương đại.

Chương trình dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Hà Nội. Tuy nhiên sát giờ tổ chức, một số kênh thông tin đăng thông báo về việc hoãn show vì không bán được vé khiến khán giả hoang mang.

Nhìn lại nửa thập kỷ quen biết, gắn bó với các nhạc sĩ Văn Cao,Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, nhạc sĩ Trần Tiến gọi đó là sợi dây của tình yêu.

Chiều 28/12, bà Thu Hà - đại diện đơn vị sản xuất - trao đổi với Tiền Phong quanh thông tin trên. Bà Hà khẳng định concert tôn vinh bốn nhạc sĩ vẫn diễn ra theo kế hoạch, hoàn toàn không có chuyện hoãn, hủy.

Sát thời điểm diễn ra đêm nhạc, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có ý kiến về việc không sử dụng bài hát của nhạc sĩ trong chương trình khi chưa thanh toán tiền bản quyền cho gia đình hoặc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

Giải đáp vấn đề này, bà Thu Hà nói ban tổ chức đang làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tại Hà Nội. Hai bên vẫn duy trì trao đổi từ vài tháng nay. Hiện chỉ còn một số nội dung cần thương thảo thêm.

"Thực tế, sau khi tổ chức biểu diễn, nhà sản xuất mới thanh toán tiền cũng không sao. Chúng tôi vẫn đang làm việc với phía bảo vệ tác quyền và gia đình các nhạc sĩ. Sáng 28/12, ban tổ chức cũng trao đổi với bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đầu giờ chiều, con trai nhạc sĩ Văn Cao cũng gọi điện động viên trước giờ tổ chức", bà Thu Hà nói với PV Tiền Phong.

Từ thời điểm công bố thông tin trước truyền thông đến ngày tổ chức, concert có nhiều thay đổi.

Trước đó, concert có sự thay đổi về nghệ sĩ tham dự và địa điểm tổ chức. Do lịch trình cá nhân phát sinh ngoài dự kiến và lý do bất khả kháng, ca sĩ Bằng Kiều không thể tham gia biểu diễn tại Về đây bốn cánh chim trời. Do sự thay đổi ngoài ý muốn, ban tổ chức gửi lời xin lỗi khán giả. Địa điểm tổ chức cũng chuyển từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sang Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình. Vị trí giám đốc âm nhạc, tổng đạo diễn cũng thay đổi so với thời điểm công bố thông tin trước truyền thông.

Về đây bốn cánh chim trời mang đến những tác phẩm tiêu biểu của bốn nhạc sĩ, được thể hiện bằng cách tiếp cận mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn tinh thần và chiều sâu nguyên tác. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, gồm Hồng Nhung, Hà Trần, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, cùng các giọng ca trẻ như Lâm Bảo Ngọc và Thanh Thụy.

NSND Trần Tiến bày tỏ chương trình nếu làm hay sẽ tạo nên lịch sử của âm nhạc Việt Nam bởi giữa bốn nhạc sĩ có mối liên hệ rất lạ và rất kính trọng, yêu quý nhau.