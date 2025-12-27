Mức phí tham quan Di tích lịch sử Hải Vân Quan

TPO - Thành phố Huế dự kiến thu phí tham quan đối với Di tích quốc gia Hải Vân Quan (khu vực giáp ranh Huế và Đà Nẵng), với mức 70.000 đồng/người, đồng thời xây dựng cơ chế miễn, giảm cho nhiều nhóm đối tượng nhằm tạo nguồn lực lâu dài cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích đặc biệt nằm trên đỉnh đèo Hải Vân.

Ngày 27/12, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết địa phương hiện tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan.

Theo dự thảo, mức phí tham quan dự kiến là 70.000 đồng/người, áp dụng thống nhất đối với khách Việt Nam và khách quốc tế. Đơn vị tổ chức thu phí là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Di tích quốc gia Hải Vân Quan hoàn thành bảo tồn﻿, tu bổ cách đây một năm, sau đó mở cửa miễn phí đón khách tham quan cho đến nay.

Một số đối tượng được giảm 50% phí tham quan, gồm người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, hộ nghèo, người dân TP. Huế và TP. Đà Nẵng, sinh viên các đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Huế và Đà Nẵng, sinh viên trên toàn quốc tham gia các chương trình tham quan ngoại khóa có đăng ký.

Dự thảo cũng quy định miễn phí vé tham quan trong các ngày lễ lớn như Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Giải phóng Huế (26/3), Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29/3), kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám (19/8), Quốc khánh (2/9), Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Ngoài ra, các trường hợp được miễn phí còn có trẻ em dưới 13 tuổi, học sinh các trường phổ thông tham gia hoạt động ngoại khóa hằng năm, các đoàn công tác, đối tác, cơ quan báo chí đến nghiên cứu, tác nghiệp, quảng bá di tích, cùng những trường hợp đặc thù khác do Chủ tịch UBND TP. Huế xem xét, quyết định.

Di tích này nằm cách trung tâm TP. Huế﻿ khoảng 90 km về phía Bắc và cách trung tâm TP. Đà Nẵng khoảng 28 km về phía Nam.

Về quản lý và sử dụng nguồn thu, dự thảo nêu rõ đơn vị thu phí được để lại 100% số tiền thu được để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan, trong đó tối thiểu 20% phải dành cho công tác duy tu, sửa chữa. Trường hợp nguồn thu không đủ bù đắp chi phí, phần thiếu hụt sẽ được ngân sách địa phương bổ sung theo quy định.

Hải Vân Quan là di tích quốc gia, được trùng tu từ cuối năm 2021 với tổng kinh phí 42 tỷ đồng, do TP. Huế và TP. Đà Nẵng cùng bố trí (mỗi địa phương 50%). Công trình được xây dựng từ thời Trần, trùng tu vào năm 1826 dưới triều vua Minh Mạng. Cửa hướng về Huế khắc ba chữ “Hải Vân Quan”, cửa trông xuống Quảng Nam đề “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Là đồn lũy quân sự trấn giữ đỉnh đèo Hải Vân - cửa ngõ phía Nam của Kinh đô Huế xưa, Hải Vân Quan mang giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và cảnh quan, đồng thời là điểm đến quan trọng trong phát triển du lịch của TP. Huế và Đà Nẵng. Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2017.