Xã hội

Các điểm di tích Huế tạm dừng đón khách do mưa lũ tiếp diễn khốc liệt

Ngọc Văn
TPO - Ngày 3/11, các điểm di tích thuộc khu Di sản Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý tạm dừng đón du khách do trên địa bàn TP Huế xảy ra mưa rất lớn, nhiều nơi bị ngập lụt nặng, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, tham quan.

Theo thông báo phát đi từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khu Di sản Huế tạm ngừng đón du khách tại tất cả các điểm tham quan kể từ 10h sáng nay.

7-ve-sinh-di-tich-hue.jpg
Đại Nội Huế lại bị ngập trong lũ.

Quyết định này được đưa ra trong hoàn cảnh toàn thành phố xảy ra mưa rất lớn, ngập lụt tại hàng chục phường, xã do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông, mức nước lũ trên sông Hương dâng cao. Việc tạm dừng đón khách tham quan nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động làm việc tại các điểm di tích.

Hiện thời gian mở cửa trở lại đối với hệ thống di tích thuộc khu di sản Huế vẫn chưa được xác định, do thời tiết diễn biến phức tạp, nước lũ trên địa bàn thành phố còn ở mức cao. Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể về thời gian mở cửa trở lại khi thời tiết ổn định, lũ rút xuống thấp, hoạt động đi lại và tham quan trở nên an toàn...

Trước đó, trong đợt mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế từng tạm dừng đón khách tham quan kể từ trưa 27/10 đến ngày 31/10. Sau khi lũ rút và hoàn tất công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, xử lý vệ sinh môi trường, hệ thống di tích Huế đã hoạt động trở lại vài ngày rồi bị gián đoạn vì tái ngập lụt.

Ngọc Văn
