Văn hóa

Google News

Diễu hành áo dài bên bờ sông Hàn

Giang Thanh - Anh Vũ

TPO - Trong tà áo dài Việt Nam qua các thời kỳ, các bạn trẻ Đà Nẵng rạng rỡ diễu hành bên bờ sông Hàn, giới thiệu trang phục dân tộc đến với đông đảo người dân và du khách.

tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-26.jpg
Chiều 27/12, tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng), rất đông các bạn trẻ tham gia diễu hành trong chương trình Tà Áo Việt 2025 - Hành trình tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam﻿. Ảnh: Giang Thanh.
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-17.jpg
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-16.jpg
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-4.jpg
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-2.jpg
Trong tà áo dài truyền thống qua các thời kỳ, các bạn trẻ rạng rỡ khoe sắc. Đoàn diễu hành di chuyển từ khu vực Quảng trường phố đi bộ Bạch Đằng đến khu vực Công viên APEC thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách.
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-24.jpg
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-25.jpg
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-21.jpg
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-22.jpg
Đa dạng loại cổ phục Việt được các bạn trẻ lựa chọn như áo dài truyền thống, áo dài ngũ thân, áo Nhật Bình, áo Giao Lĩnh, áo Đối Khâm... với đủ màu sắc rực rỡ.
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-6.jpg
Nhiều du khách nước ngoài bất ngờ khi thấy đoàn diễu hành với trang phục truyền thống Việt Nam và dừng chân theo dõi, chụp ảnh, quay phim...
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-7.jpg
Cùng gia đình đi dạo bên bờ sông Hàn, ông Hamish Reid (du khách New Zealand) trầm trồ với những tà áo dài thướt tha và nhanh chóng rút điện thoại ra quay phim.
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-5.jpg
"Thật tuyệt khi được bắt gặp sự kiện này. Tất cả đều thân thiện và rạng rỡ, họ khoác lên mình những bộ trang phục rất đẹp. Tôi ấn tượng bởi thật tuyệt khi thấy văn hóa truyền thống được tái hiện sống động", ông Hamish nói.
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-4.jpg
Sự kiện cũng thu hút bạn trẻ diễu hành. Chọn áo Đối Khâm để tham dự chương trình, bạn Hà Yến Nhi (sinh viên năm 2, trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) mong muốn đem một phần văn hóa, lịch sử giới thiệu và lan tỏa đến đông đảo mọi người.
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-13.jpg
"Mỗi loại cổ phục đều mang trong mình câu chuyện về văn hóa, lịch sử của cả một giai đoạn, một thời đại. Em mong muốn ngày càng có thêm nhiều hoạt động như thế này để các bạn trẻ biết và yêu thêm văn hóa truyền thống dân tộc", Yến Nhi nói.
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-12.jpg
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-15.jpg
Bên cạnh hoạt động diễu hành, chương trình "Tà Áo Việt" còn có hoạt động workshop làm tranh nghệ thuật áo dài xé dán.
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-10.jpg
Tỉ mẩn lựa chọn các họa tiết truyền thống để trang trí cho tranh áo dài, bạn Đặng Thị Mẫn Nhi (sinh viên năm 2, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng) cho biết được bạn bè giới thiệu về chương trình và đăng ký tham gia từ sớm.
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-11.jpg
"Hoạt động này tạo sân chơi cho các bạn trẻ yêu cổ phục Việt, yêu văn hóa truyền thống ở Đà Nẵng. Ở đây, các bạn được thoải mái diện những trang phục truyền thống mà mình yêu thích, kết nối với bạn bè có chung đam mê", Mẫn Nhi nói.
tp-da-nang-dieu-hanh-ao-dai-23.jpg
Chương trình do tập thể lớp 22CVNH01 (Khoa Sử - Địa - Chính trị, trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Cường tổ chức.
Giang Thanh - Anh Vũ
#áo dài #Đà Nẵng #cổ phục Việt #văn hóa #diễu hành áo dài #văn hóa truyền thống #khách du lịch #sông Hàn #phố đi bộ Bạch Đằng

