Diễu hành áo dài bên bờ sông Hàn

TPO - Trong tà áo dài Việt Nam qua các thời kỳ, các bạn trẻ Đà Nẵng rạng rỡ diễu hành bên bờ sông Hàn, giới thiệu trang phục dân tộc đến với đông đảo người dân và du khách.
Trong tà áo dài truyền thống qua các thời kỳ, các bạn trẻ rạng rỡ khoe sắc. Đoàn diễu hành di chuyển từ khu vực Quảng trường phố đi bộ Bạch Đằng đến khu vực Công viên APEC thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách.
Đa dạng loại cổ phục Việt được các bạn trẻ lựa chọn như áo dài truyền thống, áo dài ngũ thân, áo Nhật Bình, áo Giao Lĩnh, áo Đối Khâm... với đủ màu sắc rực rỡ.
Bên cạnh hoạt động diễu hành, chương trình "Tà Áo Việt" còn có hoạt động workshop làm tranh nghệ thuật áo dài xé dán.